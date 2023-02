[株式会社ルックホールディングス]





株式会社ルックが展開するポルトガル発CLAUS PORTO(クラウス ポルト)は、3月3日(金)よりDECO COLLECTION(デコ コレクション)から初の「SOAP ON A ROPE(ソープ オン ア ロープ)」を発売いたします。



人気のロープ付き石鹸、SOAP ON A ROPEがDECO COLLECTION から「BANHO(バーニョ)」「FAVORITO(ファヴォリト)」の2種類の香りで新登場。

アルガンオイルとグレープシードオイルを豊富に配合した植物由来のリッチなソープは、なめらかできめ細かな泡で肌をやさしく洗い上げ、ほのかな香りを残します。



また、中心に埋め込まれたロープが手から石鹸が滑り落ちることを防ぎ、使用後に吊るしておくだけで乾かすことができる実用性と、デザインにおける独自性を実現しています。

この象徴的なコットン製のロープが手作業で取り付けられた後に成型され、一つ一つハンドラッピングされます。パッケージには、環境への配慮から接着剤を一切使用しない組み立て式で、リサイクル可能な箱を新たに採用しています。(※従来の製品パッケージもリサイクル可能)







<BANHO (バーニョ)>

フレッシュなレモンとオレンジ、グレープフルーツ、バーベナ、バジルのコンビネーションに、ムスクとバニラで深みを持たせた爽やかなシトラスの香り。

鮮やかなオレンジとブルーのパッケージは、ポルトガルのアズレージョ(セラミックタイル)を想起させます。



Top Notes : レモン、オレンジ、グレープフルーツ、バーベナ

Heart Notes : ラベンダー、ローズマリー、ミント、バジル

Base Notes : ムスク、バニラ









<FAVORITO(ファヴォリト)>

みずみずしいレッドベリーや爽やかなグリーンリーフに、繊細な香りのローズを組み合わせ、あたたかみのあるペッパーやパチュリを添えています。

レッドとゴールド、ターコイズブルーで描かれたパッケージは、花のような美しさや、クラウス ポルトの伝統と革新の融合を表現しています。



Top Notes : レッドベリー、グリーンリーフ

Heart Notes : レッドローズ

Base Notes : パチュリ、ペッパー





[商品詳細]

■取扱店舗:公式オンラインストア、他

■商品内容:SGR001/SGR007 SOAP ON A ROPE BANHO/FAVORITO(350g) ¥5,500(税込)

■公式サイト:www.clausporto.jp

■Instagram:@clausporto_japan





[CLAUS PORTO(クラウス ポルト)]

1887年に2人のドイツ人がポルトガルでスタートさせた、ボディケアとフレグランスのブランド。ポルトガルの香りや風景からインスピレーションを得たフレグランスをベースに、ソープ、コロン、キャンドル、ディフューザー、メンズグルーミングコレクションを展開しています。先進的なデザインと、130年以上続く伝統的な製法を守るラグジュアリーなライフスタイルブランドへと進化を遂げ、世界50ヶ国以上で親しまれています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-16:16)