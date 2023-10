[山梨県]

「第50回信玄公祭り」外国人観光客向けグローバル・サムライ隊 Global Samurai Group for foreign tourists in the Shingen-ko Festival





信玄公祭り実行委員会

一般社団法人日本旅行業協会(JATA)関東支部山梨県地区委員会

Shingen-ko Festival Executive Committee

Japan Association of Travel Agents(JATA)Yamanashi Branch





甲冑を着てサムライ気分で世界最大の武者行列に参加できる!

外国人観光客が参加できる「グローバル・サムライ隊」を新設

~「第50回信玄公祭り」は外国人観光客も楽しめる祭りをめざします~

Who wouldn’t love to wear armor

like a true samurai and march

in the World’s Largest Samurai Parade?

For the first time the Shingen-ko Festival is welcoming

foreign tourists and travelers the chance to be involved.

We strive to create an event that inspires everyone.





信玄公祭り実行委員会(会長:長崎幸太郎)では、山梨が誇る戦国武将・武田信玄公の遺徳を偲び、甲府駅周辺や舞鶴城公園を会場に2023年10月27日(金)~29日(日)に開催予定の「第50回信玄公祭り」にて、本年は外国人観光客も楽しめるお祭りを目指し、「世界最大の武者行列」としてギネス世界記録(TM)に登録されている甲州軍団の武者行列に、「グローバル・サムライ隊」という名称で新たに外国人観光客が参加できる隊を設けました。

The 50th Shingen-ko Festival is scheduled to be held from October 27th (Fri) to 29th (Sun), 2023, in the Kofu Station area and Maizuru Castle Park to commemorate the legacy of Shingen Takeda, a warlord of the Warring States period of which Yamanashi is proud. This year, with the aim of making the 50th Shingen-ko Festival a festival that foreign tourists can also enjoy, a new position for foreign tourists to participate in has been established under the name of "Global Samurai Group.”







これを受け、一般社団法人日本旅行業協会(JATA)関東支部山梨県地区委員会では、本物の甲冑を着用し舞鶴城公園の出陣式から始まり甲府駅周辺を練り歩く武者行列「グローバル・サムライ隊」として特別に参加できるツアー等の外国人観光客向けツアーの販売を行うこととなりました。会場各所に通訳ガイドや多言語看板を配置、英語版ガイドブックを用意して、外国人観光客の受け入れ環境を整え、また、沿道に設けられた英語解説付きの特別観覧席では、迫力ある武者行列をお楽しみいただけます。さらに、「第50回信玄公祭り」当日以外の日程においても、SAMURAI WEEKと銘打ち、滝行、古流剣術体験など付加価値の高い特別な体験ツアーをご用意しています。

In response to this, the Kanto Branch Yamanashi Prefecture Committee of the Japan Association of Travel Agents (JATA) has decided to market tours for foreign tourists, including a special tour in which participants can wear real armor and take part in a warrior parade around Kofu Station, starting with the departure ceremony at Maizuru Castle Park. The tour will include special tours for foreign tourists. Interpreter guides and multilingual signboards will be placed throughout the event site, and English-language guidebooks will be available to accommodate foreign visitors. In addition, special viewing seats with English commentary have been set up along the route to allow visitors to enjoy the powerful warrior procession.





【SAMURAI WEEK 主なツアー】

【SAMURAI WEEK Main Tour】



◆第50回信玄公祭り 出陣式参加ツアー(1泊2日)

特徴:本物の甲冑を纏い信玄公祭りの出陣式に参加し、甲州軍団の一員として出陣します。

翌日は、日本遺産御嶽昇仙峡やFUJIYAMAツインテラスを訪れます。

出発日:2023年10月28日(土)~2日間

料金:例)新宿発着プラン:お一人様80,000円(税込/名)※おとな、こども同額

◆50th Shingen-ko Festival Special departing march tour (1 night 2 days)

Features: Set out at night wearing real samurai armor and parade in the Shingen-ko festival. On the second day, you can enjoy spectacular views by visiting Mitake Shosenkyo, which is registered as a Japan Heritage Site, and Yamanashi Prefecture's new tourist attraction “FUJIYAMA Twin Terrace.”

Event Date: October 28th (Sat) 2023 ~ 2 days

Price: e.g. Shinjuku departure plan: 1 adult 80,000 yen (including tax) *same price for adults and children





























◆第50回信玄公祭り パレ―ド参加ツアー(1泊2日)※既に申込受付は終了いたしました

特徴:信玄公祭り出陣式のプレイベントである日中のパレードへ甲冑を着て参加します。

翌日は、富士山を近くで眺めることができる河口湖・西湖方面を観光します。

出発日:2023年10月28日(土)~2日間

料金:例)新宿発着プラン:お一人様70,000円(税込/名)※おとな、こども同額

◆50th Shingen-ko Festival Parade tour (1 night 2 days)←bookings closed

Features: During the fabulous parade participants will wear the traditional armor. This is an introductory event to the Shingen Festival launch ceremony. The next day, we will sightsee around the two spectacular Lakes; Kawaguchiko and Saiko where you can see Mt. Fuji up close.

Event Date: October 28th (Sat), 2023 ~ 2 days

Price: e.g. Shinjuku departure plan: 1 adult 70,000 yen (including tax) *same price for adults and children



























◆第50回信玄公祭り 有料観覧席ツアー(日帰り)

特徴:有料観覧席+日本遺産御嶽昇仙峡観光、昼食には山梨県産食材のフランス料理。

出発日:2023年10月28日(土)~1日間

料金:お一人様 55,000円 ※おとな、こども同額

◆50th Shingen-ko Festival Paid Reserved seating tour (day trip)

Features: Paid for reserved seating area + Japanese Heritage Shosenkyo Sightseeing, French cuisine lunch with Yamanashi’s regional ingredients

Departing date: October 28th (Saturday), 2023 ~ 1 day

Price: 1 adult 55,000 yen *same price for adults and children





◆第50回信玄公祭り 有料観覧席付きプレミアムセット(日帰り)

特徴:有料観覧席+「シンゲンパス」「甲府ん横丁はしご酒ウィーク」チケットがセット。

出発日:2023年10月28日(土)~1日間

料金:お一人様 15,000円 ※おとな、こども同額

◆50th Shingen-ko Festival Paid Reserved seating premium set (Day trip) Features: Paid for reserved seating area + “Shingen pass” “Kofun Yokocho Hashigo bar hopping Week” ticket package.

Departure: October 28th (Saturday), 2023 ~ 1 day

Price: 1 adult 15,000 yen *same price for adults and children



など、他にも多彩なツアーを多数ご用意しています。

We also have a variety of other tours available.





▼SAMURAI WEEK ツアー詳細とお申込み先(日本語、英語、台湾語、中国語)

https://widgets.bokun.io/online-sales/be172cc9-3dcf-429b-a98b-c245f2758605/product-list/69430?page=1

※該当ツアーの旅行企画・実施は、株式会社JTB(JTB甲府支店)が行っています。

▼SAMURAI WEEK tour - For more details and inquiries (Japanese, English, Taiwanese, Chinese)

https://widgets.bokun.io/online-sales/be172cc9-3dcf-429b-a98b-c245f2758605/product-list/69430?page=1

※ Travel planning and implementation of the relevant tours are conducted by JTB Corporation (JTB Kofu Branch).





▼「第50回信玄公祭り」開催概要

日本語 https://www.yamanashi-kankou.jp/shingen/index.html

英 語 https://www.yamanashi-kankou.jp/shingen/english/about.html

▼50th Shingen-ko Festival Event Outline

English: https://www.yamanashi-kankou.jp/shingen/english/about.html

Japanese: https://www.yamanashi-kankou.jp/shingen/index.html





【当該ツアーに関する一般からのお問い合わせ先】

一般社団法人日本旅行業協会関東支部山梨県地区委員会(事務局JTB甲府支店)

所在地:山梨県甲府市丸の内1-17-14 甲府センタービル5階

Tel:055-206-0567

Email:samurai-week@bsec.jp

受付時間:2023年9月1日から10月31日までの平日9:30-17:30

登録番号:観光庁長官登録旅行業第64号



【Contact details for general inquiries】

Japan Association of Travel Agents Yamanashi Branch (Executive Office: JTB Kofu Branch)

Location: Yamanashi-ken Kofu-shi Marunouchi 1-17-14 Kofu Center Building 5th floor

Tel: 055-206-0567

Email: samurai-week@bsec.jp

Availability: September 1st ~ October 31st, 2023 weekdays 9:30am- 5:30pm

Application number: Registered Travel Agency No. 64









