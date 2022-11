[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、ワールドクラフトRPG『神箱 KAMiBAKO - Mythology of Cube -』(来年リリース予定)において、プロデューサー神崎喜多&ディレクター今井秋芳氏(東京魔人學園伝奇)の対談インタビューを実施いたしました。











ワールドクラフトRPG『神箱 KAMiBAKO – Mythology of Cube -』の対談インタビューを実施いたしました。

プロデューサーの神崎喜多とディレクターの今井秋芳氏が開発秘話について語っています。



ゲームの根幹を成すテーブルトークRPGの要素や作品のルーツ,制作のアプローチは必見です!





▼▼対談インタビューはこちらから▼▼

Steam:https://store.steampowered.com/app/2081340/KAMiBAKO__Mythology_of_Cube/

リリースのお知らせなどが届きますので、ぜひウィッシュリストの登録もお願いします!





■「神箱 KAMiBAKO - Mythology of Cube -」とは?

パズルで土地を修復し、バトルでモンスターを退治。修復した土地から素材を集めて世界をクラフト!

誰でも遊べるゲーム要素を組み合わせた新しいRPGです。やりこみ要素もりだくさん!

圧倒的ボリュームと壮大な世界があなたを待っています。世界を修復し平和な世界を取り戻そう。



【あらすじ】

神話の時代、神々は長い戦いの後、この世界をつくった。



世界は3つに分類され、天界では神が、地上では人が、深淵では魔物たちが、領土と役務を守っていた。

その中でも、地上は人々で繁栄し、女神を信仰し国を作り、文化や種族を超えて平和に暮らしていた。



しかし、地上では「大分断」が発生し、国々が分断されてしまう。困り果てた人々は神に祈り、救済を待った。

天界にいた女神は、人々の願いをかなえるべく地上から「修復者」を選別し、この事態を収拾するように命じた。

女神の力を授かった「あなた」が世界を修復する旅にでる。





【基本情報】





タイトル:神箱 KAMiBAKO - Mythology of Cube -

ジャンル:ワールドクラフトRPG

プラットフォーム:PC, Nintendo Switch, PlayStation5, Android OS / iOS 予定

Steam URL:https://store.steampowered.com/app/2081340/KAMiBAKO__Mythology_of_Cube/

公式サイト:https://kamibakocube.com/

公式Twitter:https://twitter.com/KAMiBAKO_mc

配信開始日:2023年予定

コピーライト:(C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.







グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地:東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/



