[オニオン新聞社]

みんなの想いをキャンドルに込めた、クリスマスイベント未来への希望を描く『Art candle exhibition』&『Candle Art Cafe』を開催



『Light Art Candle ~1000人1000通りの希望~』2023年12月16日~12月25日/ペリエ千葉 5階 えきうえひろば





●ペリエ千葉(千葉市中央区)では、2023年11月23日(木・祝)より開催中の千葉市中心市街地の冬の人気イベント「YORU MACHI in 千葉市中心市街地」(主催:千葉商工会議所)と連動し、未来への希望を描いた「アートキャンドル」をモチーフにして街へとつなげるメモリアルなクリスマスイベント『Light Art Candle~1000人1000通りの希望~』を12月3日(日)より実施しています。



●今回、「アートキャンドルワークショップ」(12月3日(日)開催)にて、お子さま、ご家族、ご来館のお客さまやペリエで働くスタッフ等1000人が参加して作成した1000個のアートキャンドルを庭園に装飾した「Art Candle exhibiition」(アートキャンドルエキシビション)と共に、千葉の老舗カフェが監修した期間限定カフェ「Candle Art Cafe Supported by ROKURO」(キャンドルアートカフェ)を、ペリエ千葉5階えきうえひろばを会場にして12月16日(土)18時30分より12月25日(月)21時30分にて開催します。クリスマスに向けたイルミネーションスポットとして、煌びやかなひとときを提供します。

●オープニングセレモニー(12月16日(土)18時30分~)では、バイオリン&ギターの演奏で煌びやかな装飾をより一層盛り上げます。また、皆さんの想いが込められた「Art Candle exhibiition」の様子は動画で公開し、記念すべき今の思い出を残します。





概要





■未来への希望を描く『Art Candle exhibition』



12月3日(日)にペリエ千葉で開催された「1000人1000通りの希望 アートキャンドルワークショップ」にて作成いただいた1000本のアートキャンドルをペリエ千葉5階えきうえひろばにて展示いたします。

1000人1000通りのそれぞれの希望を描いたアートキャンドルが円を囲み、中央には希望の象徴の星を設置。

夜空を煌びやかに希望の光で彩ります。エキシビションの様子は動画で公開し、記念すべき今の思い出を届けます。

点灯時間:17時30分~21時30分 12月16日はオープニングセレモニーにより18時30分より点灯



■期間限定ナイトカフェ

「Candle Art Cafe Supported by ROKURO」



希望を描いたキャンドル1000本が美しく装飾されたえきうえひろばに、ナイトカフェが期間限定で登場!

ナイトカフェには創業47年の老舗カフェROKURO(千葉県千葉市)がサポート!

自家焙煎のコーヒーを使ったメニューはもちろん、ROKUROのスイーツや暖かいホットドリンクやアルコールもご用意いたします。





クリスマス ホットチョコレート500円

ホイップの上に抹茶とラズペリーパウダーでツリーをイメージしたホットチョコレート





ROKUROコーヒー 350円

スパイシーでミルキーな個性あるフレーバーのROKURO定番コーヒー





ホットワイン 600円

寒い夜に温まるホットワインのアクセントはシナモンスティックとオレンジ





ROKUROオリジナル

チョコドーナッツ

レモンドーナッツ

各350円

さっくりとした焼きドーナッツはレモンとチョコの2種類

※価格は全て税込み



千葉の老舗 カフェROKURO

創業47年の千葉市中央区にある自家焙煎コーヒー店「CAFE ROKURO」

メディアでブレイクした名物ジャンボカレートーストが有名ですが、自家製ケーキや自家焙煎のコーヒーも大人気!期間限定でしか味わえないROKUROのナイトカフェを初開催!



■オープニングセレモニー

12月16日(土)はオープニングセレモニーとして、「PERIE Aniversary Year」を記念し、横山千晶&伊藤友佑によるバイオリン&ギターのライブを開催。美しい旋律と煌びやかな装飾が会場を盛り上げます。



横山千晶

千葉市出身・在住

3歳よりバイオリンを始め、クラシックを学び、19歳より国立音楽院にてジャズを学ぶ。その後、フリーランスのバイオリン奏者としてクラシック、ジャズ、ポップスをベースに自然体で躍動感あふれた演奏活動を行っている。2013年にmille baisersを結成。

現在は自身のユニット活動のほかにアーティストのサポート、レコーディングなど多岐に渡り活動中。





伊藤友佑

9歳よりギターを始める。中学時代は吹奏楽部でトロンボーンを担当する傍ら、エレキギターに熱中。高校時代、アコースティックギターに出会い、フィンガースタイルのオーソリティである堀尾和孝、井草聖二に師事する。また、東京FM主催の未確認フェスティバルにおいて、セミファイナル進出。ニュージーランドに留学中、南島ジャズフェスティバルにおいて金賞とベストギタリスト賞を受賞。日本のジャズギタリストの最高峰である布川俊樹、有田純弘に師事。その傍民族音楽を学び、様々なジャンルに対応でき、世界で通用するギタリストを目指している。



開催期間:2023年12月16日(土)~12月25日(月)

営業時間:17時30分~21時30分 12月16日はオープニングセレモニーにより18時30分よりOPEN

開催場所:ペリエ千葉5階 えきうえ広場

運営:株式会社オニオン新聞社



YORU MACHI





あの感動を再び YORU MACHI in 千葉市中心市街地開催!!千葉市中心市街地の冬の人気イベントYORU MACHIが2023年11月23日より開催中!!



~光で街をつなぐ~夜と光のアートフェス~

YORU MACHIは、千葉市中心市街地の夜を楽しくする新しいプロジェクトとして2019年に初開催されたイベント。

千葉市中央公園に設置されたスケートリンクとイルミネーションが幻想的な雰囲気を作り出し、千葉市中心市街地に店を構える飲食店が自慢の逸品を提供するイルミネーションラウンジや、キッチンカーの出店など様々なコンテンツにより中心市街地の活性化を担いました。



【開催期間】2023年11月23日(木・祝)~2024年3月10日(日)

【開催場所】千葉市中央公園(千葉県千葉市中央区中央1丁目12)

【実施内容】

YORU MACHIスケートリンク、YORU MACHIラウンジ、その他コンテンツ連携

【主催】千葉商工会議所

【後援】千葉市

【協力】株式会社地域新聞社

【運営】株式会社オニオン新聞社/ユニバーサルアドネットワーク株式会社

ホームページ https://yorumachi.info/



■YORUMACHI&Light Art Candle コラボレーション企画

平日限定で来場者のみなさまにCandle Art Cafeのクリスマスホットチョコレートをプレゼント!

12月11日(月)から12月25日(日)の平日にYORUMACHIスケートリンクにご来場いただいたお客様に、もれなく「Candle Art Cafe」のクリスマスホットチョコレートを無料でプレゼントいたします。

※他の割引券との併用はできません。





企業概要





千葉ステーションビルは、「YORU MACHI in千葉市中心市街地」開催を応援し、“光で街をつなぐ”イベントコンセプトの基、商業施設PERIE(ペリエ)でのイベントを通して期間中の街の賑わいを創出します。



主催:株式会社千葉ステーションビル(PERIE)

住所:本社 千葉市中央区新千葉一丁目7番2号

代表:代表取締役社長 弭間 俊則

URL:https://www.perie.co.jp/



「PERIE Aniversary Year」

ペリエは、皆さまに支えられて、今年駅ビル開業60周年を迎えました。

ペリエ千葉60周年 https://www.perie.co.jp/chiba/2023chiba60th/

ペリエ稲毛20周年

ペリエ海浜幕張10周年



運営会社:株式会社オニオン新聞社

住所:本社 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル5F

電話:043-201-8811

URL:https://www.onionnews.co.jp/

メール:info@onionnews.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-06:46)