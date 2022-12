[The Linux Foundation Japan]

米国時間12月15日、Open Metaverse Foundation (OMF) 設立の意向に関して、Linux Foundation (GM, Digital Media and Games) Royal O’Brienがブログを投稿しました。本発表はこの参考訳です。

Intent to form the Open Metaverse Foundation : https://www.openmv.org/intent-to-form-the-open-metaverse-foundation/







オープン メタバースの可能性は計り知れません。 World Wide Webと同じくらいインパクトのあるものになるかもしれませんが、それは私たちが一緒に追求した場合に限られます。その最たるものが、デジタルとリアル両方の世界の内部および中間に存在する常に変化しながらも永続的な没入型の体験と言えるでしょう。メタバースがインターネットと同じように真に繁栄するためには、すべての人にとって開かれたメタバースである必要があります。



私たちは10月、さまざまな分野のトップ エキスパートとLinux Foundationの多くのプロジェクト リーダーを集め、デジタル資産、シミュレーション、トランザクションから、人工知能、ネットワーキング、セキュリティ、プライバシー、法的考察まで、メタバースという新しい概念を約束から現実に変えるために何が必要かを議論しました。



これは始まりにすぎませんでした。この素晴らしい旅の次のステップとして、Open Metaverse Foundation (OMF) をパズルのもうひとつのピースとしてLinux Foundationに迎え入れました。



もちろん、まだメタバースとなるものの初期段階にいます。うまくいくためにさまざまなピースが集まり相互運用しなければならない反復的なパズルであり、やるべきことの多さに圧倒されるかもしれません。しかし、私たちは一緒にこの旅に乗り出すことに大きな喜びを感じています。



オープン メタバースの約束を実現するためには、みなさんの協力が必要です。今後の展開 ( https://www.openmv.org/ ) をご覧いただき、この素晴らしい旅に初期設立メンバーとして参加してください。オープン メタバースを構築するために、みなさんにしかできない役割に期待しています。



