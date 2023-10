[株式会社ライズコミュニケーション]

今年のChristmasはイルグンの至極の歌声に願いを乗せて







韓国ボーカルグループTRITOPS*のメンバーイルグンが、今年のクリスマスを最高の歌声に願いを乗せて特別な時間をファンと過ごす。

2023年はグループとしての活動の他にソロでもファンミーティングや、LIVEを開催し、多くのファンと触れ合ってきたイルグン。ソロとしての今年2023年の集大成となるLIVEは、1年に1度の聖なる日にーILGUN Christmas Wish-というタイトルで開催。

観る人、聴く人を虜にするイルグンのLive。歌もトークも、笑顔も、イルグンのいる空間が、幸せな時間を作ります。

12/23(土)のLIVEは、心に響くバラードから、盛り上がる曲、そしてクリスマスソングもたっぷりとお届けします。

唯一無二の歌声を持つイルグンが、Chrismasというちょっと特別な日に、みんなの願い、そしてイルグンの願いをとっておきのChrismas Songにのせて・・・。





★チケットの受付は、11/6(月)の一般発売に先駆けて主催者先行受付を、10/19(木)18:00~10/23(月)23:59で受付スタート!

詳しくは特設サイトへ→ https://ticketstage.jp/ilgun1223/





≪公演概要≫

公演日 : 2023年12月23日(土)

会場 : LAPIN ET HALOT ーLIVE SPACE HALOTー

(ラパン・エ・アロ ーライブスペース・エ・アロー)

東京都渋谷区神宮前5-44-2 B1F

開場/開演時間 : <1部> 開場 13:00/開演 13:30

<2部>開場 17:00/開演 17:30

出演者 : イルグン(TRITOPS*)

チケット代 : 全席指定 ¥8,000(税込)

主催 : RISE Communication

チケット販売: 主催者先行(抽選) 10/19(木)18:00~10/23(月)23:59

一般発売 11/6(月)10:00~

▶問い合わせ : ilgun@risecom.jp

▶特設サイト : https://ticketstage.jp/ilgun1223/





~PROFILE~

KIM ILGUN (キム・イルグン)

■生年月日:12/02

■血液型:AB型

■出身地:韓国





圧巻の歌唱力を持つ韓国4人組男性ボーカルグループTRITOPS*のメンバー。

グループ活動の他、日本の舞台やミュージカルなどでも積極的に活動。

今年5月にはTRITOPS*の楽曲からインスパイアされたオリジナル舞台「again~手が届きそうな遠い未来~」では、殺し屋という裏の顔を持つ歯科医を好演。また、7月には朗読劇舞台『永久保貴一の極めて怖い話2023』で、初の日本語での朗読劇に出演するなど新しいことにも果敢にチャレンジし、歌だけでなく演技でもファンを魅了し多彩な才能を発揮し続けている。





<舞台・ミュージカル>

・2017年1月 舞台「伊賀の花嫁」出演

・2017年4月 ミュージカル「あなたもきっと経験する恋の話」出演

・2017年7月 活劇「侍ガンバ」出演

・2018年 方南ぐみ企画公演『THE面接』 出演

・2023年5月 舞台「again~手が届きそうな遠い未来に~」出演

・2023年7月 朗読劇舞台「永久保貴一の極めて怖い話」出演





<ユニット活動>

・2017年8月~メンバーヒョンムンとともに、韓国JTBC制作「Mix and the city」(2017年11月15日から放送) を通しDJユニットを結成し各国で活動中

<ソロ活動>

・2019年 「Killing me」 リリース



