[京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社]

「1000 Wishes」(サウザンドウィッシーズ) をテーマにしたイベントを開催



京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井美和)は、2022年12月25日(日)までの間、「1000 Wishes」をテーマとした、サステナブル・コンフォートな館内クリスマス装飾ならびに期間限定イベントを開催いたします。







本年は「1000 Wishes ~千の希望が集まるクリスマス~」というテーマを設け、ホテルをご利用のお客様、そして地元のみなさまの「未来への希望」が集まるクリスマスとなるよう、サステナブル・コンフォートな企画をご用意しています。







高さ約7mの「生モミの木」クリスマスツリー



館内に施したクリスマス装飾の目玉は、吹き抜けの大階段に設置した「生モミの木」の高さ約7mのクリスマスツリーです。「1000 Wishes」というテーマになぞらえ、人々の願いが光となって集まった様子をイメージし、電飾で装飾しています。ツリーは12月25日(日)まで設置したのち、ホテルで実施される披露宴の装飾へと生まれ変わります。





ゲスト参加型企画「1000 Wishes Wall」



ホテルエントランス横のスペースでは、訪れたゲストのみなさまに願いを書き込んでいただく「1000 Wishes Wall」を12月1日(木)~25日(日)まで実施します。書き込まれた布は、後日ホテル館内のチャペル「KOMOREBIDO」にて、みなさまの願いが成就するよう、牧師さまにお祈りいただきます。





京都市芸術大学の学生によるクリスマスコンサート



地元のアーティストと、ホテルを訪れた人々をつなぐイベントとして、12月23日(金)~25日(日)に京都市芸術大学の学生による、クリスマスコンサートを実施いたします。無料で、どなたでもご観覧いただけます。

時間:各日17:00~18:00 (15分間演奏 ×3回 ※途中休憩あり)

場所:1階ロビー大階段







宿泊プランのご案内



「クリスマスルーム」

【宿泊期間】2022年11月25日(金)~12月26日(月)チェックアウトまで

【客室タイプ】ハーモニー・スイート 79平米 〈客室定員 2名様まで〉

【料金】 121,600円~/1室2名様 朝食付/1室当たり (消費税・サービス料込 宿泊税別)

※料金はお日にちにより異なります。



【特典】

◆シャンパン ハーフボトル<1本>

◆フルーツ盛り合わせ

※ルームサービスご提供時間 15:00~24:00



【お申込み】 【クリスマス】光と緑、アートに囲まれた“癒し”のクリスマスステイ -朝食付き-

https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/hotels/keihan-thousand/plans/10083810







クリスマス特別メニューのご案内「Christmasディナーコース」







【期間】 2022年12月23日(金)~12月25日(日) <前日までに要予約>

【場所】イタリア料理「SCALAE」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【時間】17:00~20:30 (L.O.)

【内容】

「Regalo(レガーロ)」12,430円 (消費税・サービス料込)

Regalo:イタリア語で「プレゼント」

アミューズ/前菜/温前菜/肉料理/パスタ/デザート/コーヒーまたは紅茶

「Felice(フェリーチェ)」16,159円 (消費税・サービス料込)

Felice:イタリア語で「幸せ」

アミューズ/前菜/温前菜/魚料理/肉料理/パスタ/デザート/コーヒーまたは紅茶

【お問い合せ】TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)



【URL】

https://www.tablecheck.com/shops/the-thousand-kyoto-scalae/reserve?menu_lists[]=63469b1992999f024401a110







「Christmas Afternoon Tea ~サンタクロースの贈り物~」







【期間】2022年11月23日(水・祝)~12月25日(日) <2日前までに要予約>

【場所】カフェ&バー「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【時間】

1部 11:30~ (14:30までのご利用)

2部 15:30~ (18:30までのご利用)

【料金】6,500円 (1名様/消費税・サービス料込) ※1名様よりご利用いただけます。

【お問い合わせ】TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)



【URL】

https://www.tablecheck.com/shops/the-thousand-kyoto-teaandbar/reserve?menu_lists[]=634ce0719b4307001138b4a4





<THE THOUSAND KYOTOのクリスマス特集ページ>

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/christmas2022/



※表示価格にはサービス料13%と消費税が含まれております。(宿泊税別途)

※写真は全てイメージです。







ホテル概要







THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)

所 在 地:〒600-8216 京都市下京区東塩小路町570番

アクセス:JR京都駅より東へ徒歩約2分

開 業 日:2019(平成31)年1月29日(火)

階 数:地下1F~地上9F

客 室:3F~9F 222室

公 式 HP: https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-15:16)