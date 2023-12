[オニオン新聞社]

YORU MACHI運営事務局は、千葉市中心市街地の夜を楽しくするプロジェクト「YORU MACHI in 千葉市中心市街地」(主催:千葉商工会議所)を 2023年11月23日(木・祝)~2024年3月10日(日)にて開催中。



千葉市中央公園に設置されている国内最大級の「YORU MACHIスケートリンク」では、ペリエ千葉で開催中の未来への希望を描いた「アートキャンドル」をモチーフにして街へとつなげるメモリアルなクリスマスイベント『Light Art Candle~1000人1000通りの希望~』と連動として、同企画内で2023年12月16日(土)より開催される「Candel Art Cafe」Supported by rokuroで販売するメニューのクリスマスホットチョコレートを2023年12月11日(月)より12月25日(月)の間にスケートリンクにご来場いただいたお客様にもれなくプレゼントいたします。



YORU MACHI公式HP https://yorumachi.info/









YORU MACHI in 千葉市中心市街地とは?





YORU MACHIは、千葉市中心市街地の夜を楽しくする新しいプロジェクトとして2019年初開催されたイベントです。

千葉市中央公園に設置されたスケートリンクとイルミネーションが幻想的な雰囲気を作り出し、多くの人々が来場しました。

ライブペインティングやスケーティングショーなど、様々なエンターテイメントを楽しめるオープニングセレモニーが開催され、千葉市中心市街地に店を構える飲食店が自慢の逸品を提供するイルミネーションラウンジや、キッチンカーの出店など様々なコンテンツにより中心市街地の活性化を担いました。



※2019年の様子



キャンペーン概要





期間:2023年12月11日(月)~12月25日(月)※平日限定

時間:16時00分~22時00分

内容:クリスマスホットチョコレート(ドリンク)

参加条件:上記期間内の平日(16時~22時)にYORU MACHIスケートリンクにご入場された方

ドリンク提供:カフェROKURO

※他の割引券との併用不可



YORU MACHI スケートリンク





国内最大級のイルミネーションスケートリンクが今年も登場

千葉市中央公園に約400平方メートル に国内最大級の合成アイススケートリンクが登場!プロアスリートも使用する世界最高品質の合成アイスでできたスケートリンクは転んでも濡れずに冷たくならないから初めてでも安心です。イルミネーションの光に包まれてリンクに上がるドキドキと、日常では体験できない開放感をお楽しみください!

開催期間:2023年11月23日(木・祝)~2024年3月10日(日)

営業時間:[平日]16:00~22:00(21:00受付終了)[土・日・祝]11:00~21:00(20:00受付終了)

開催場所:千葉市中公園 (千葉市中央区中央1-12)

主催:YORU MACHI運営事務局

料金体系:大人(18才以上)1,500円(税込)/学生(中学生、高校生、大学生、専門学生)1,100円(税込)/

小人(小学生以下)900円(税込)





平日限定!スケートリンクをご利用のお客様にクリスマスホットチョコレートプレゼント!





創業47年のYORUMACHIからもほど近くの老舗カフェROKUROがサポートするペリエ千葉「Candle Art Cafe」のイベント限定のドリンクを12月11日(月)~25日(月)にスケートリンクにご来場いただいたお客様にプレゼント!

クリスマスツリーをイメージしたホットチョコレートはホイップの上にクリスマスカラーをイメージした抹茶パウダーとラズベリーパウダーをトッピング!

寒い夜に温まるホットチョコレートをお楽しみください!





PERIE Anniversary Yearのクリスマス企画「Light Art Candle」





駅ビル開業60周年を迎えた「PERIE」(ペリエ)(運営会社:株式会社千葉ステーションビル)は、 2023年11月23日(木・祝)より開催中の千葉市中心市街地の冬の人気イベント「YORU MACHI in 千葉市中心市街地」(主催:千葉商工会議所)と共に、YORU MACHIのコンセプト“光で街をつなぐ”に連動した、メモリアルなクリスマスイベント『Light Art Candle~1000人1000通りの希望~』を、旗艦店ペリエ千葉を会場にして12月3日(日)より開催しております。



「アートキャンドルワークショップ」(12月3日(日)開催)にて、お子さま、ご家族、ご来館のお客さまやペリエで働くスタッフ等1000人が参加して作成した1000個のアートキャンドルを庭園に装飾した「Art Candle exhibiition」(アートキャンドルエキシビジョン)と共に、千葉の老舗カフェが監修した期間限定カフェ「Candle Art Cafe Supported by ROKURO」(キャンドルアートカフェ)を、ペリエ千葉5階えきうえひろばを会場にして12月16日(土)18時30分より12月25日(月)21時30分にて開催します。クリスマスに向けたイルミネーションスポットとして、煌びやかなひとときを提供します。



■未来への希望を描く『Art Candle exhibition』

12月3日(日)に開催されたアートキャンドルワークショップにて、希望をテーマに描いていただいたキャンドルをペリエ千葉本館5階えきうえひろばにて展示しております。

希望のモチーフの星をテーマに装飾されたクリスマスムード満点のロマンチックな空間です。





■期間限定ナイトカフェ

「Candle Art Cafe Supported by ROKURO」

ナイトカフェではこのイベント限定のクリスマスホットチョコレートをはじめ、ROKUROのカフェで提供している定番のスパイシーでミルキーな個性溢れるフレーバーのシグネチャーコーヒーや焼きドーナッツなどの商品も展開いたします。





■開催期間:2023年12月16日(土)~12/25(月)

■営業時間:17時30分~21時30分

※12月16日はオープニングセレモニーにより、18時30分よりOPEN

■開催場所:ペリエ千葉5階 えきうえ広場

■運営:株式会社オニオン新聞社



YORU MACHI 概要





【開催期間】2023年11月23日(祝)~2024年3月10日(日)

【開催場所】千葉市中央公園(千葉県千葉市中央区中央1丁目12)

【実施内容】YORUMACHIスケートリンク/YORUMACHIラウンジ/その他コンテンツ連携

【主催】千葉商工会議所

【後援】千葉市

【協力】株式会社地域新聞社

【運営】株式会社オニオン新聞社/ユニバーサルアドネットワーク株式会社



ホームページ https://yorumachi.info/

Instagram https://www.instagram.com/yorumachiartfes/

Facebook https://www.facebook.com/YORUMACHIArtFes

Twitter https://twitter.com/YORUMACHIArtFes



