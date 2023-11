[株式会社一旗 HITOHATA,INC.]

「UPGRADE with TOKYO」第32回「外濠の水辺再生事業や関連する歴史文化を体験できるコンテンツ」で「国指定史跡 江戸城外濠跡 プロジェクションマッピング」を提案し、優勝。



株式会社一旗(代表取締役:東山武明)は、東京都が主催し、スタートアップと東京都の協働で「都政課題の解決」を目指すピッチイベント「UPGRADE with TOKYO」第32回「外濠の水辺再生事業や関連する歴史文化を体験できるコンテンツ」で「国指定史跡 江戸城外濠跡 プロジェクションマッピング」を提案し、優勝しました。

「UPGRADE with TOKYO」は東京が抱える様々な都政課題を解決するために都政課題の解決に資するこれまでにない製品・サービスを提供するスタートアップによるピッチイベントを開催し、行政機関、VCや企業等との交流の場を創出するもので、第32回の募集テーマ「外濠の水辺再生事業や関連する歴史文化を体験できるコンテンツ」に対して、株式会社一旗が提案した「国指定史跡 江戸城外濠跡 プロジェクションマッピング」は、外濠の景観を活かしたプロジェクションマッピングによって、歴史的観光資源として外濠の新たな魅力創出を目指すものです。







UPGRADE with TOKYOについて





東京が抱える様々な都政課題を解決するために都政課題の解決に資するこれまでにない製品・サービスを提供するスタートアップによるピッチイベントを開催し、行政機関、VCや企業等との交流の場を創出します。

「UPGRADE with TOKYO」ウェブサイト:https://upgrade-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/



UPGRADE with TOKYO 第32回 開催概要





【開催日】 2023年10月20日(金)



【会場】 TOKYO UPGRADE SQUARE(東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル25階)



【募集テーマ】「外濠の水辺再生事業や関連する歴史文化を体験できるコンテンツ」

東京都では、歴史的財産である外濠(そとぼり。かつての江戸城にあった濠の外側部分にあたる史跡)の水質改善を進め、都心で働く人々に癒しの場を提供するとともに、品格ある景観を形成し、魅力あるまちづくりへつなげていき、「水の都」東京を甦らせる取組みを行っています。

関連施設の整備には長期間を要することから、地元住民をはじめ、都民の理解が不可欠となります。

さらに、施設整備完了後の魅力を広く伝えていくためには、より多くの方に外濠の水辺再生事業に興味・関心を持っていただくことが重要です。

そこで、本事業の認知度を向上させるとともに、外濠の水辺環境の魅力に触れ、歴史文化を体験できるクリエイティブコンテンツを募集しました。

※外濠の水辺再生事業

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/ryokuchikeikan/mizubesaisei.html



■期待するサービスの例

・外濠の周辺の交通利便性を活かして、多くの通行人やJR中央線及び総武線乗客などが体験できるプロジェクションマッピング

・外濠の水辺再生事業をデジタルを用いてPRするキャンペーン企画



■イベントの様子



優勝は、株式会社一旗に決まり、「国指定史跡 江戸城外濠跡 プロジェクションマッピング」というテーマで提案しました。



提案概要





株式会社一旗はプロジェクションマッピング・デジタルインスタレーション・3DCGアニメーション等、デジタルコンテンツのプロデュース・総合演出事業を展開。外濠の景観を活かしたプロジェクションマッピングによって、歴史的観光資源として外濠の新たな魅力創出を目指す。



「UPGRADE with TOKYO」公式note「UPGRADE with TOKYO第32回を開催しました!(結果速報)」:https://note.com/upgrade_tokyo



「UPGRADE with TOKYO」優勝企業:https://upgrade-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/winning/





株式会社一旗 会社概要











株式会社一旗は、名古屋を拠点とするデジタルコミュニケーションカンパニーです。

プロジェクションマッピングマッピング、VR/AR、インスタレーション、プロモーションビデオなどのデジタルコンテンツと、パブリックリレーションズ(PR)やイベント、キャンペーン、ブランディングなどのコミュニケーション戦略を提供し、心が豊かになる、想像を超えた未来の創造を目指します。





【会社名】 株式会社一旗(英文表記 HITOHATA,INC.)

【代表取締役】 東山武明

【設立】 2019年7月1日

【資本金】 3,000万円

【所在地】

(Head Office)※本社

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-10

(Creative Studio)

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉3-5-1 SK BUILDING-501 A901

(Tokyo Office)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

【事業内容】

デジタルコンテンツ事業(プロジェクションマッピング、インスタレーション、VR/AR、メタバース、プロモーションビデオ)

デジタルコミュニケーション事業(PR、イベント、キャンペーン、ブランディング)

【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/



