本日、オープンソース ライセンスコンプライアンスの第一人者Armijn Hemel氏 (MSc, Tjaldur Software Governance Solutions) によるレポート「WebAssembly (Wasm) for Legal Professionals : Exploring Current Parameters in License Compliance」の日本語版「法律専門家のためのWebAssembly : ライセンス コンプライアンスにおける現在のパラメータを探る」が公開されました。



WebAssemblyは、現在注目を集めている技術です。インターネット上のWebAssemblyドキュメントは、主に開発者を対象としており、その使用方法や開発方法に焦点を当てていますが、必要とされているのは、オープンソース ライセンスコンプライアンスの観点からWebAssemblyを考察するドキュメントです。



本レポート「法律専門家のためのWebAssembly」は、WebAssemblyのオープンソース ライセンスコンプライアンスがどのようなものか、またいくつかの方法で施行される可能性について議論する出発点として機能します。潜在的なライセンスコンプライアンスの落とし穴に光をあて、潜在的な法的問題を提示する可能性のある事実の共通理解を確立するのに役立つことを目的としています。



こちらからダウンロードできます : https://www.linuxfoundation.jp/publications/2022/12/webassembly-for-legal-professionals/



日本語版 – 法律専門家のためのWebAssembly : ライセンス コンプライアンスにおける現在のパラメータを探る

オリジナル版 (英語) – WebAssembly (Wasm) for Legal Professionals : Exploring Current Parameters in License Compliance





本日より開催されるOpen Compliance Summit (12/7-8 横浜 https://events.linuxfoundation.org/open-compliance-summit/ ) の基調講演でMichael Dolan (Senior Vice President & General Manager of Projects, The Linux Foundation https://events.linuxfoundation.org/open-compliance-summit/program/schedule/ ) が本レポートについて紹介します。



