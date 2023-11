[BASE株式会社]

− 「Pay ID」を利用する1,200万ユーザーの決済体験をもっとスムーズに! −



この度、BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太 以下 BASE)が運営する購入者向けショッピングサービス「Pay ID(ペイ アイディー)」が提供するBNPL「あと払い(Pay ID)」が、2023年11月1日(水)より「Pay IDアプリ」でのショッピングでもご利用可能になりました。さらに、年内には「あと払い(Pay ID)」の支払い方法に新たに口座振替の追加を予定しております。







〇BNPL「あと払い(Pay ID)」とは

「BASE」をご利用のショップが購入者に提供できる決済方法のひとつで、「Pay ID」にID登録している購入者が当月の支払い金額を翌月にまとめてお支払いできる後払い決済です。

「あと払い(Pay ID)」: https://payid.jp/atobarai



■「Pay IDアプリ」でもBNPL「あと払い(Pay ID)」の利用が可能に

これまで「あと払い(Pay ID)」は、「Pay IDアプリ」には対応しておらずWebブラウザでネットショップを利用する際の購入時のみ利用可能でしたが、今回のアップデートにより「Pay IDアプリ」での購入時にも「あと払い(Pay ID)」を選択いただけるようになりました。



<購入者の「あと払い(Pay ID)」の利用方法>

1、支払い画面で、「あと払い(Pay ID)」を選択し、認証(登録)する電話番号を入力

2、電話番号宛にSMSで送信されたコードを入力

3、「購入を確定」ボタンを押して購入完了



※口座振替対応後の支払い画面イメージ



<「あと払い(Pay ID)」の概要>

利用対象者: 購入者向けショッピングサービス「Pay ID」にアカウント情報を登録している方

支払い方式: マンスリークリア(翌月一括支払い)

支払い方法: コンビニ支払い(コンビニ支払い手数料: 350円)

支払い期限: コンビニ支払いの場合は、購入月の翌月10日まで



■年内の口座振替(自動引き落とし)対応について

年内には、Webブラウザでネットショップを利用する際にも、「Pay IDアプリ」でショッピングをする際にも、銀行口座と連携して、口座振替(自動引き落とし)でのお支払いが可能になります。

支払い方法: 口座振替(口座振替手数料:無料)

支払い期限: 購入月の翌月27日に自動引き落とし





購入者向けショッピングサービス「Pay ID」は引き続き、機能のアップデートを通じて、ネットショップと購入者をつなぐ多様でシームレスな決済機能の利用促進を強化し、ショッピング体験の向上に取り組んでまいります。



〇購入者向けショッピングサービス「Pay ID」とは https://payid.jp

「Pay ID」は、ネットショッピングでのスムーズな決済体験と、新しい商品との出会いや好きなショップでのリピート購入をサポートする購入者向けショッピングサービスです。BASEが運営するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」(ショップ開設数200万ショップ、2023年6月現在)を利用して開設されたショップで、商品を購入する際に、利用することができます。決済機能とショッピングアプリ機能があり、アプリでは、気になる商品を探したり、好きなショップをフォローして、商品の入荷情報やショップの最新情報をプッシュ通知で受け取ったりすることが可能です。



<アプリ>

対応機種: iOS 15.0以上/Android OS 9.0 以上

iOS : https://apps.apple.com/jp/app/id661263905

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=in.thebase.base



<ショップオーナー向けのご案内>

「Pay ID」のショップフォロー機能等を活用してお客様へのリピート購入のご案内を希望されるショップオーナーは、ネットショップ作成サービス「BASE」( https://thebase.com )にてネットショップを開設いただくと、「Pay ID」を活用した販促機能をご利用いただけます。



○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com

「BASE」は、ものづくりをする個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、200万ショップにご利用いただいているネットショップ作成サービスです。初期費用・月額費用が不要で、商品が売れた際のみ手数料が発生するプランを提供しており、商品が売れるまでは、無料でリスクなくご利用いただけるのが特長です。導入が簡単な決済機能、おしゃれなデザインテーマ、トランザクション解析ツールなどネットショップ運営に必要な機能を備えており、費用やWeb技術、時間などのさまざまな理由でこれまでネットショップを始めることが困難だった方も、気軽に始めていただくことが可能です。簡易な操作性でネットショップを運営できるので、商品を企画・生産・製造されている方が、ものづくりをしながら販売まで対応することができます。



【会社概要】

会 社 名 : BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)

代 表 者 : 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地 : 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号六本木グランドタワー 37F

設 立 : 平成24(2012)年12月11日

資 本 金 : 86億6,315万円(2023年9月末日現在)

U R L : https://binc.jp

事 業 内 容: ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」の企画・開発・運営

関 係 会 社: PAY株式会社



BASEは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。



