[株式会社リトプラ]

遊びが学びに変わる次世代型テーマパーク「リトルプラネット」(https://litpla.com)を全国に展開する株式会社リトプラ(本社:東京都港区、代表取締役CEO:後藤 貴史)は、中四国エリア初出店となる常設パーク「リトルプラネット LECT広島」を2023年11月23日(木・祝)にオープンいたします。









「リトルプラネット」は、砂遊びやぬりえ、だるま落としなどの“昔からある遊び”に最新デジタル技術が融合したアトラクションが楽しめる、屋内型のテーマパークです。今回、全国で12か所目(オープン日時点)の常設パークとして広島市西区の大型商業施設「LECT(レクト)」にオープンする「リトルプラネット LECT広島」は、約67坪というコンパクトなサイズながら、「SAND PARTY!/AR砂遊び」や「ZABOOM JOURNEY/冒険型デジタルボールプール」など全国で人気のアトラクション計8種が体験できます。



■パーク概要

・名称:

リトルプラネット LECT広島



・所在地:

広島県広島市西区扇2-1 LECT 2F



・営業時間:

10:00~21:00(最終入場20:30)



・公式サイト:

https://litpla.com/space/lect_hiroshima





・区画面積:

約67坪(223平米)





・アトラクション数:

8種(変更の場合あり)





・料金:

<初回のみ年会費600円(スマホ連携リストバンド「シャリング」1個つき)>

平日30分 子ども500円~700円、おとな700円

休日30分 子ども700円~920円、おとな900円

平日1日フリーパス 子ども1,600~1,800円、おとな900円

休日1日フリーパス 子ども2,300円~2,600円、おとな1,300円

*子ども料金は年齢によって異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。





運営会社:

株式会社GENDA GiGO Entertainment(https://www.gendagigo.jp/)





企画・制作:

株式会社リトプラ(https://corp.litpla.com/)







■アトラクション紹介(一部)











*写真はイメージです。実際のアトラクションとは異なる場合があります。



■次世代型テーマパーク「リトルプラネット」について



リトルプラネットは、誰もが知る不変的な「遊び」に「テクノロジー」が融合した新しい体験を通して、子どもたちが自ら考え、学び、他者と触れ合う世界を創り出し、未来を切り開くチカラをはぐくみます。

“体感・探究・思考・創造・交流”という「5つのエクスペリエンス(体験)」にもとづき開発されたアトラクションは、世代や言語、地域、文化の枠を超えて、誰もが直感的に楽しめます。遊んだデータはパーク専用のリストバンド「シャリング」に記録され、子どもたちひとりひとりにパーソナライズされた“未来のアソビ”を提供します。

詳しくはこちら:https://litpla.com/about/









<リトルプラネットの常設パーク>

・東京都

リトルプラネット ダイバーシティ東京 プラザ

https://litpla.com/space/litpla_divercity_tokyo/



・神奈川県

TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドー ららぽーと横浜

https://litpla.com/space/toylo_yokohama/

TOYLO PARK powered by リトルプラネット グランツリー武蔵小杉

https://litpla.com/space/toylo_musashikosugi/

TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドー大和鶴間店

https://litpla.com/space/toylo_yamatotsuruma/



・千葉県

リトルプラネット KITE MITE MATSUDO

https://litpla.com/space/litpla_matsudo/



・埼玉県

リトルプラネット イオンモール川口

https://litpla.com/space/litpla_aeonmall_kawaguchi/



・静岡県

リトルプラネット ららぽーと沼津

https://litpla.com/space/litpla_numazu/



・愛知県

リトルプラネット mozoワンダーシティ

https://litpla.com/space/litpla_mozo/



・大阪府

リトルプラネット ららぽーと和泉

https://litpla.com/space/litpla_izumi/



・福岡県

リトルプラネット ゆめタウン飯塚

https://litpla.com/space/youmetown_iizuka/



・鹿児島県

リトルプラネット イオンモール鹿児島

https://litpla.com/space/litpla_aeonmall_kagoshima/



・海外(台湾)

Little Planet LaLaport Taichung

https://litpla.com/space/lalaport_taichung/





■株式会社リトプラ(旧社名:プレースホルダ)について

代表者:代表取締役CEO 後藤 貴史

住所:東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立 :2016年9月

事業内容:デジタルテーマパーク事業、エクスペリエンスデザイン事業

URL:https://corp.litpla.com/





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-18:16)