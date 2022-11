[サンエックス株式会社]

―11/25~12/8開催!5回目となる今年のテーマは「水族館」―





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:千田洋史)は、株式会社キデイランド(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:間宵 薫)が運営する期間限定ストア「キイロイトリ アクアリウム」が2022年11月25日(金)から12月8日(木)まで、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にて開催されることをお知らせします。



「キイロイトリ」単独企画の『キイロイトリストア』が、今年は、『キイロイトリ アクアリウム』として帰ってきます。毎年「キイロイトリ」が主役の東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」の本企画ですが、2018年に第一弾『キイロイトリストア』開催し、翌年からは『キイロイトリランド』(2019)、『キイロイトリ ワンダーZOO』(2020)、『キイロイトリ・ザ・ムービー』(2021)を順に開催し、今年は『キイロイトリ アクアリウム』となります。今回のテーマは「水族館」です。



キイロイトリが園長をつとめるというウワサの動物園『キイロイトリ ワンダーZOO』のとなりには、実は水族館があったらしい‥その名も『キイロイトリ アクアリウム』!『キイロイトリ アクアリウム』には、キイロイトリにそっくりな魚や動物がいっぱい。サンエックスの“あの”キャラクターたちとのスペシャルコラボも♪キイロイトリ好きにはたまらない楽しい水族館にぜひお越しください。



■詳細はこちらからご覧ください https://www.san-x.co.jp/blog/store/



【店舗概要】

期間:2022年11月25日(金)~12月8日(木)

催事名称:『キイロイトリ アクアリウム」

場所:〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街 地下1階

東京キャラクターストリート いちばんプラザ

営業時間:10:00~20:30 ※営業時間は変更になる可能性がございます。

(最終日は18:00まで) 最新の営業時間については東京駅一番街のHPでご確認ください。

▼東京駅一番街HP

https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp





お買い上げ特典 ※無くなり次第終了となります



1.『キイロイトリ アクアリム』にて税込5,500円お買上げのお客様に、先着でマグカップを先着でプレゼント!

◆配布期間:11月25日(金)/11月27日(日)

※数量限定ですので、お一人様1会計につき1点のプレゼントとさせていただきます。







2.『キイロイトリ アクアリム』にて税込5,500円以上お買上げのお客様に、キャンバストートを先着でプレゼント。

◆配布期間:11月26日(土)/11月28日(月)

※数量限定ですので、お一人様1会計につき1点のプレゼントとさせていただきます。







3.『キイロイトリ アクアリム』にて税込1,100円お買上げごとに先着で「缶バッジ(ブラインド全10種)」を1個プレゼント! デザインは全部で10種類!どのデザインになるかはお楽しみ♪

◆配布期間:12月3日(土)~

※お一人様1会計につき、10点までのプレゼントとさせていただきます。

税込12,100円以上お買い上げの場合でも10点 のプレゼントとなります。

※デザインはお選びいただけません。







限定商品



★キイロイトリ アクアリウム(11/25発売)

・サンエックスネットショップ/リラックマストア&すみっコぐらしshop online (11/28発売)

(一部の商品は、後日リラックマストアで販売する場合がございます。)



▲てのりぬいぐるみ 5種 各1,100円(税込)







▲ぬいぐるみバッジ 1,320円(税込)





▲コラボぶらさげぬいぐるみ 2種 各1,320円(税込)







▲いっしょに海中散歩ぬいぐるみ 4,400円(税込)







先行販売商品



★キイロイトリ アクアリウム(11/25発売)

・リラックマストア大阪梅田店、名古屋店(11/26発売)

・サンエックスネットショップ/リラックマストア&すみっコぐらしshop online (11/28発売)

(一部の商品は、後日リラックマストアで販売する場合がございます。)





▲トゲトゲなかまセット 2,200円(税込)







▲キイロイトリクマノミ飼育セット 2,650円(税込)









▲そっくり動物セット 4,510円(税込)







▲イルカでおさんぽぬいぐるみ 4,180円(税込)







▲スーパーもーちもちクッション 4,180円(税込)







リラックマストア東京駅店限定商品(11月25日(金)~)



※後日、東京駅店以外のリラックマストアで販売する場合がございます。





▲クリオネセットぬいぐるみ 2,200円(税込)





リラックマストア東京駅店限定特典 ★11月25日(金)~



期間中リラックマストア東京駅店にて、税込5,500円以上お買い上げのお客様にこんぺいとう缶を先着でプレゼント。

※数量限定ですので、お一人様1会計につき1点のプレゼントとさせていただきます。

※なくなり次第終了です。予めご了承ください









リラックマストア大阪梅田店&名古屋店 スペシャル企画 ★11月26日(土)~



リラックマストア大阪梅田店&名古屋店でリラックマ商品を税込5,500円以上お買い上げのお客様に先着でノベルティプレゼント!

※数量限定のため、お一人様1会計につき1点のプレゼントとさせていただきます。

※なくなり次第終了です。予めご了承ください。

※大阪梅田店、名古屋店スペシャル企画については、各店にお問い合わせください。



▲<大阪梅田店>マグカップ





▲<名古屋店>トートバッグ





■「キイロイトリ」とは





リラックマたちが来る前からカオルさんに

飼われていた黄色い鳥。以前は鳥かごに入っていたけど

今は勝手に出てきて、毎日ゴロゴロしている。

リラックマをしかったり、いたずら好きなコリラックマに

いたずらを仕掛けられたりしている。働き者でキレイ好き。趣味は貯金です。





■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、自社デザイナーによる100%オリジナルキャラクター商品の製造・販売・ライセンスビジネスを手掛けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、人の心に寄り添い、包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。その不思議な魅力と世界観に多くの人々が引きこまれています。世界中にキャラクターの癒しの力、優しさを届けるべく、様々なイベント、企業とのタイアップなど企画しています。





▼サンエックスネット

https://www.san-x.co.jp

▼リラックマごゆるりブログ

https://www.san-x.co.jp/blog/rilakkuma

▼リラックマストアHP

https://www.san-x.co.jp/blog/store

▼リラックマストア公式Twitter

https://twitter.com/_rks_official/

▼リラックマストア公式instagram

https://www.instagram.com/rilakkuma_store_official/



(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-12:46)