[ストリングスホテル東京インターコンチネンタル]

ふわり、春めく。桜香る和スイーツや旬のいちごが織り成す春の口福。



ザ・スコア・ダイニングよりイタリアングリル「メロディア」とカフェ&バー「リュトモス」にて提供するストリングス・アフタヌーンティーは、季節ごとにテーマを変え、いつも驚きと新しさを感じることのできる、エグゼクティブペストリーシェフ長田 学とイタリアングリル「メロディア」シェフ山本 健太郎によるコラボレーションアフタヌーンティーです。







春の訪れを感じる、桜×いちごの最強コンビネーションをぎゅっと凝縮!キュートなビジュアルとは裏腹に、すっきりとした甘さのお米のババロアに日本酒のゼリーや桜を合わせた大人な味わいのパフェ、求肥に包まれた粒あんにスライスいちごをトッピングしたいちご大福、桜リキュールとコンソメゼリーの桜ヴィシソワーズなど、スイーツもセイボリーも春爛漫!淡く儚い桜ピンク、エモーショナルないちごの紅色、春に一斉に芽吹く草木のようなやわらかなグリーンと、見た目にも春の息吹を感じるココロ浮き立つアフタヌーンティーです。プレゼントにもおもてなしにもおススメのテイクアウト商品です。



◆テイクアウト「桜いちご アフタヌーンティー To Go」

期 間:2023年3月15日(水)~5月9日(火)

お受取り場所: イタリアングリル「メロディア」(26階)

お受取り時間: 14:00 ~ 19:30 ※お受取り希望日前日20時までの要予約

料 金: スタンダード 4,320円(写真左)、プチ 3,240円 (写真右)(ともに税込み)



ご自宅で優雅なティータイムを。「桜いちご アフタヌーンティー」メニューを含む、全11種のスイーツ&スコーンと4種のセイボリーにくわえて、クロテッドクリームと抹茶チョコスプレッド、TWGのティーパック2袋がセットになった、おもてなしにも喜ばれる充実のスタンダードアフタヌーンティーセットと、「桜いちご アフタヌーンティー」スイーツ&スコーン7種、クロテッドクリームと抹茶チョコスプレッド、TWGティーパック1袋を含む、デザートタイムが一層華やぐプチアフタヌーンティーセットをご用意しております。





スタンダードアフタヌーンティーセット





ひなあられ&抹茶クリーム

いちごチョコレートカヌレ

桜いちご和パフェ

いちご大福

いちご&ラズベリーギモーヴ最中

桜いちごスコーン

プレーンスコーン

クロテッドクリームと抹茶チョコスプレッド

チーズケーキ

チョコレートパウンドケーキ

フルーツピンチョス いちごソース 白玉あんこクリーム

桜ヴィシソワーズ

桜海老と岩海苔の焼きリゾット

桜マスと菜の花のパイ

ベジタブルスティック いちごマヨネーズ

TWGティーパックx2



プチアフタヌーンティーセット





ひなあられ&抹茶クリーム

いちごチョコレートカヌレ

桜いちご和パフェ

いちご大福

いちご&ラズベリーギモーヴ最中

桜いちごスコーン

プレーンスコーン

クロテッドクリームと抹茶チョコスプレッド

TWGティーパックx1





※ご予約・お問い合わせ:公式サイト( https://bit.ly/sakura-ichigoat_ic)または03-5783-1258(レストラン予約直通)

※画像はイメージです。

※食材の仕入れ状況により一部メニューや提供期間が変更となる場合がございます。予めご了承下さい。





「桜いちご アフタヌーンティー」



<スイーツ&スコーン>



ひなあられ&抹茶クリーム



雛あられをガナッシュでコーティングし、フレッシュな白いちごをサンド。抹茶のクリームがアクセントとなり、ジューシーないちごやガナッシュを惹きたてます。





いちごチョコレートカヌレ



いちごのチョコレートで全体をコーティングし、外側はパリッと中はしっとりに。優しい甘さにふんわりとラムが香ります。お酒とも相性◎。





桜いちご和パフェ



つぶ感が絶妙なお米のババロア、甘酸っぱいルバーブコンポート、コクのあるバターカスタードクリーム、フレッシュいちごと日本酒のゼリーが重なり合った、すっきりとした味わいのグラスデザート。トッピングの桜の塩漬けとともに、一度にすくってひとくちでどうぞ。





いちご大福



粒あんを求肥で包み、チョコレート、ひよこ豆を重ね、スライスしたフレッシュいちごを衣のように纏わせたキュートないちご大福。相性抜群の粒あんとチョコレートにみずみずしいいちごが贅沢な和スイーツ。





いちご&ラズベリーギモーヴ最中



ラズベリーのギモーヴが入ったひとくちサイズの最中に、フレッシュいちご、いちごシャンティ―、桜の塩漬けをトッピング。春を感じる味わいともっちりとした食感も楽しんで。





桜いちごスコーン&プレーンスコーン クロテッドクリームと抹茶チョコスプレッドで



2種のスコーンには、定番のクロテッドクリームと抹茶チョコスプレッドを添えて。桜いちごスコーンに濃厚な抹茶チョコスプレッドを合わせて日本の春を満喫して。



<セイボリー>



桜ヴィシソワーズ



桜リカーがアクセントの大人向けビシソワーズ。コンソメゼリーに桜香る冷製ポタージュを合わせた、華やかですっきりとした味わい。





桜海老と岩海苔の焼きリゾット



磯の香りが食欲をそそる岩海苔のリゾットに、クリスピーな桜海老が旨味を加え、オリーブやトマトのサルサが隠し味のスパイスに。





桜マスと菜の花のパイ



旬の桜マスと菜の花をクリーム&チーズでソテーしパイで包みました。春にしか味わえない季節の食材を存分に楽しんで!







◇メロディアについて

イタリアングリル「メロディア」は、音楽の要素である“メロディ”をイメージした温かみのあるデザインで、しつらえには音符や五線紙などがいたるところに散りばめられています。6層分の吹き抜けの開放的なアトリウムは、朝は爽やかな陽射しが差し込み、夜はキャンドルライトがきらめく心地よい空間に。長さ26メートルのガラスブリッジが美しく光を反射します。ブレックファストからランチ、ディナーと旬の食材を最大限に活かしたアートのようなプレゼンテーションで優雅な時間を演出します。



ストリングスホテル東京インターコンチネンタルについて

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスによる心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。圧巻の眺望を誇る203の客室、活気溢れる4つのレストランとカフェ&バー、最新鋭の設備を備える宴会施設など充実した施設を擁しています。2019年には大規模な改装工事を行い、同年9月に開設したクラブインターコンチネンタルラウンジをはじめ、12月オープンのダイニングデスティネーション「ザ・スコア・ダイニング」など、ホテル名である「ストリングス(弦楽器の意)」を随所に感じていただけるような、音を奏でる空間に生まれ変わりました。新たなホテルコンセプトは「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」。洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。ホテルの詳細・最新情報は公式サイト、そしてSNSにてご紹介しています。

公式サイト:https://intercontinental-strings.jp/jp

Instagram 公式アカウント:https://www.instagram.com/strings_ic/

Facebook 公式アカウント:https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/

Twitter 公式アカウント:https://twitter.com/STRINGSICTOKYO



インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツは、75年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力をご体験いただける旅をご提供しています。インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみください。充実したアメニティと、さりげない心づかいが感じられる上質なサービスが、グローバルで洗練された旅を実現いたします。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細やかなサービスによる心のこもったおもてなしで、優雅で心地よいご滞在をご満喫ください。また、インターコンチネンタル(R) アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタル(R)を通して、特別なサービスをお届けしています。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものになるよう、ほかでは味わえない特別なご体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。

下記の17ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,800軒超のホテルが開発中となっています。

また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

•ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ

•プレミアム: vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

•エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, avid ホテルズ

•スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約325,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。

日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2022年3月現在、6ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ)、44ホテル、12,000室超を展開しています。

今後もvoco大阪セントラル、インターコンチネンタル沖縄美らSUNリゾート、リージェント京都の開業を予定しており、日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。

IHGグローバルサイト:https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト:www.ihgplc.com

IHGワンリワーズサイト:https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/offers/onerewards

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/





