~2月には来日オフラインイベントも開催!~



株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX、本社:東京都品川区、代表取締役:孫一亨)は、SUPER JUNIORメンバーであるキュヒョンのEP「Restart」の発売を記念し、日本購入者向けのオンライン・オフラインイベントを開催、本日18時より予約販売を開始させていただく運びとなりました。







移籍後、初となる本作ではアルバムタイトルである「Restart」のように、新たな始まりについてのストーリーを込めたアルバムで、キュヒョンの潜在的な魅力を引き出し、より深みのある音楽を披露する予定。アルバムタイトルと同名の「Restart」やタイトル曲「そうじゃない」をはじめとする全6曲が収録され、6番目のトラック「君だからそうだ(SUPER JUNIOR - K.R.Y.)」にはSUPER JUNIOR K.R.Y.メンバーらが参加しており、さらに注目が集まっています。



KYUHYUN EP 「Restart」の予約販売は本日18時より開始いたします。対象店舗にてご購入いただいたお客様にはチェーン別特典はもちろん、オンラインサイン会や2月に東京で開催されるオフラインイベントが抽選で当たる特典をご用意。

詳細は、KYUHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUBをご確認ください。



SUPER JUNIORのメンバーとして、K-POPの先駆者としてはもちろん、ソロアーティスト、ミュージカル俳優、バラエティ、そしてMCまで、多方面に活動の幅を広げ無限の可能性を証明してきたキュヒョン。今月25日(月)に、KYUHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB「KYUpiter Japan」をサプライズオープンし、日本での今後のソロ活動にも注目が集まっています。



音楽的にも新たなスタート地点に立ち始動する、キュヒョンのニューEP「Restart」に是非ご期待ください。



【KYUHYUN EP「Restart」商品概要】



KYUHYUN EP「Restart」

・REady Ver.

・START Ver.

日本発売日:2024年1月30日(火)

日本販売価格:3,173円(税抜) / 3,490円(税込)



その他、詳細はKYUHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUBよりご確認ください。

https://kyuhyun.jp/



【KYUHYUN PROFILE】

キュヒョンは、2006年にグループSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューをし、K-POPの先駆者としてはもちろん、ボーカリスト、ミュージカル俳優などのソロ活動でも幅を広げ、“万能エンターテイナー”としての地位を固めてきました。また、数々の番組MCやバラエティ番組でも活躍しており、そのウィットに富んだ話術と適材適所のリアクション、スマートな進行でバラエティ分野でも厚いファン層を獲得しています。2024年1月9日(火)には、移籍後初となるソロアルバムのリリースも控えており、今後の活躍に注目が集まっています。



▶KYUHYUN JAPAN OFFICIAL X

https://twitter.com/KYUHYUN_JP



