温もりとアロマで疲れた目元をゆるめてケアする、癒し系アイテムが新登場。ジャストサイズに調整できるため、締め付け感なく快適に使用可能。



「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社(本社:大阪府大阪市 代表取締役:池田 祐一)による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products(ライフオンプロダクツ)」。

Life on Productsでは2023年冬の新作、「コードレスウォームアイマスク アロマパッド付」を2023年9月21日(木)より販売開始、発売に先がけオフィシャルストア(https://lifeonproducts-online.com/ )では2023年8月29日(火)より予約受付を開始いたします。





高い遮光力と癒しのアロマ。温もりで目元をゆるめてリラックス。









温熱で目元をケアしながらアロマも楽しめる充電式のアイマスク。

締め付け感がなく自分サイズに調整可能です。

しっかり遮光しながら温もりと香りでリラックスタイムを。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

「コードレスウォームアイマスク アロマパッド付」LCAEA003

価格:4,928円(税込)

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea003/





【POINT1■目元を優しく温めて】

約45℃で目元をじんわりやさしく温めます。

お仕事の合間やおやすみ前など、気持ちから和らぐひとときをお楽しみください。







【POINT2■充電式で繰り返し使用可能】

充電式で繰り返し使えるから、長期的に見るとお得に。

さらにゴミを抑えて環境にも優しいサステナブルな設計です。







【POINT3■自分サイズでしっかり遮光】

面ファスナーで自分にぴったりのサイズに調整可能。

締め付け感がなく、快適な入眠をサポート。耳まですっぽり覆う形状で、光をしっかりシャットアウトします。







【POINT4■アロマで癒しの眠りを実現】

付属のフェルトシートにお好みのフレグランスを振りかければ、香りと遮光、心地よい温もりでリラックスし、極上の癒しタイムを。







【POINT5■アイマスクは洗濯機OK】

ヒーターパッド/アロマパッドを取り外したアイマスク本体は、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いOK。

肌に触れるものだからいつも清潔に使える点にこだわりました。







商品仕様









商品名・・・・・・・・・・・・・・・コードレスウォームアイマスク アロマパッド付

品番・・・・・・・・・・・・・・・・LCAEA003

カラー・・・・・・・・・・・・・・・グレージュ/マリンブルー

セット内容・・・・・・・・・・・・・本体、専用アイマスク、USBコード(Type-C)、アロマパッド、

取扱説明書(保証書付)

材質・・・・・・・・・・・・・・・・本体/アイマスク:ナイロン

サイズ/重量(約)・・・・・・・・・740×115×30mm / 108g

電源・・・・・・・・・・・・・・・・DC5V 0.8A

消費電力・・・・・・・・・・・・・・4W

電源コード(約)・・・・・・・・・・USBコード:750mm(Type-C)

表面設定温度(約)・・・・・・・・・45℃(±3℃)

充電電池・・・・・・・・・・・・・・リチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh

充電時間(約)・・・・・・・・・・・2時間

満充電時の合計使用可能時間(約)・・1~2時間

オートオフ(約)・・・・・・・・・・20分





販売情報







■2023年8月29日(火)よりLife on Productsオフィシャルストアにて予約受付開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea003



■2023年9月21日(木)より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始





ブランドコンセプト







ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。





会社概要











[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[URL] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供









