「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて、2023年3月19日(日)試合終了後より独占生配信決定!



「VALORANT Challengers Japan 2023」を主催するRiot Games(ライアットゲームズ)と大会を制作・運営する株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日が運営する国内最大級のeスポーツエンターテインメント「RAGE(レイジ)」は、タクティカルFPSゲーム『VALORANT』の「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1 Playoff Finals」を2023年3月18日(土)-19日(日)の2日間、インテックス大阪5号館にて開催します。この度、大会終了後の優勝チームやキャスターと本イベントの振り返りやアフタートークが楽しめるABEMA PPV ONLINE LIVE(アベマ ペイパービュー オンライン ライブ / 以下、PPV)を実施します。試合終了後の新たな楽しみとしてPPVを是非ご覧ください。

(PPVについての詳細:https://abema-ppv-onlinelive.abema.tv/posts/41936405 )







(特設サイトURL:https://valorantesports.tokyo/2023_split1_playoffs/ )



PPVでは、『VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2023 Split 1 Playoff Finals』で優勝を勝ち取った1チームが登場し、優勝チームへ熱い声援を送ったファンの皆さんとともに、優勝の興奮と余韻に浸れる企画を実施いたします。VALORANT Challengers Japan公式Twitter(@valesportscl_jp)にて集ったファンの皆さんからの質問に選手たちが回答したり、配信中に寄せられたコメントへ選手たちがリアルタイムでコメント返しをするトークコーナー、さらに選手たちからの質問に視聴者の皆さんに答えてもらう企画も実施。さらに、PPVチケット売上の一部が優勝チームに分配されます。



ほかにも、本配信のチケットを購入した方の中から抽選で3名様に、優勝チームの選手たちのサイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

Playoff Finalsの先着チケットの販売は、両日とも即完売となり予定販売枚数に達しましたが、2023年3月11日(土)15時からリセールを開始していますので、まだ入場チケットをお持ちでない方はこちらもご確認ください。

(リセール利用方法について:https://cloak.pia.jp/contents/guide/resale.html )

※今後チケット申し込みのキャンセルやリセール等によって完売していた席に空きができる場合がございますので、チケットサイトをご確認ください



■ABEMA PPV ONLINE LIVE/『VALORANT ChallengersJP AFTER SHOW supported by GALLERIA』概要

▼出演

<TEAM>

当日の優勝チームメンバー

<CASTER>

OooDa

岸 大河

yue

yukishiro



▼配信日時

2023年3月19日(日)17時~

※本配信の開演は試合終了後を予定しております。

※本配信の開演時刻は、当日配信画面にてご案内いたします。



▼見逃し配信期間

2023年4月9日(日)23時59分まで



▼視聴料金

一般チケット:ABEMAコイン1,250コイン(1,500円相当)

※アプリでご購入の方は、別途ABEMAコイン120コイン(144円相当)の手数料がかかります。

「ABEMAプレミアム」会員限定割引チケット:ABEMAコイン1,000コイン(1,200円相当)

※ABEMAプレミアム会員は一般チケットの最大20%割引でご購入いただけます。

※アプリでご購入の方は、別途ABEMAコイン100コイン(120円相当)の手数料がかかります。



▼販売期間

2023年3月13日(月)18時~2023年4月9日(日)22時まで



▼配信URL

https://abema.tv/channels/payperview-8/slots/FJTcqZayGvKwsM



※上記配信概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツは「ABEMAコイン」でチケットを購入後、ご視聴いただけます。「ABEMAコイン」はスマートフォンアプリもしくはPCから購入いただけます。テレビデバイスや一部のタブレットではご購入いただけません。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。(最新のアプリバージョンにてご確認ください。)

※生配信中のチケットご購入も可能です。なお本配信は、配信中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は、配信後も見逃し配信期間終了まで何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください

※チケットご購入後の配信延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」についての詳細はこちらをご確認ください。

https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872



■「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1 Playoff Finals」フォーマット



■会場簡易MAP





■「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1 Playoff Finals」チケット販売について





・チケット価格:

【席種1.】S指定席 ¥8,000 (税込)

アリーナ席でご覧いただけるチケットとなります。

※座席指定はできません。



【席種2.】A指定席 ¥6,000 (税込)

アリーナ席後方でご覧いただけるチケットとなります。

※座席指定はできません。



■「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1 Playoff Finals」概要







開催日:2023年3月18日(土)、3月19日(日)

開催時間:開場12:00 / 開演13:00 / 終演20:00(両日予定)

場所:インテックス大阪5号館(大阪市住之江区南港北1-5-102)

アクセス:コスモスクエア駅徒歩9分、トレードセンター前駅徒歩8分、中ふ頭駅徒歩5分

特設サイト:https://valorantesports.tokyo/2023_split1_playoffs/

主催:合同会社ライアットゲームズ

制作・運営:RAGE (株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テ レビ朝日)

関西特別パートナー:南海電気鉄道株式会社、eスタジアム株式会社

※コミュニティエリアはチケットが無い方でもご入場いただけます

※入場チケットの有無によって入場時間が異なりますのでご注意ください

※入場チケットが無い方のコミュニティエリア入場は14時からとなります



【配信URL】

Twitch:https://www.twitch.tv/valorant_jpn

YouTube:https://youtube.com/@VALORANTjp

AfreecaTV:https://bj.afreecatv.com/valorantjp



■「VALORANT Challengers Japan 2023 」概要

主催:合同会社ライアットゲームズ

制作・運営:RAGE(株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日)

ゲームタイトル:タクティカルFPSゲーム「VALORANT」

大会公式サイト:https://valorantesports.com/

大会公式Twitter:https://twitter.com/valesportscl_jp



■「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1 Playoff」概要

日程:オンライン 2月19日(日)、2月20日(月)

オフライン 3月18日(土)、3月19日(日)

形式:変則トーナメント形式、BO5

出場チーム数:6チーム(Main Stage上位6チームが進出)



Split 1 Playoffの上位2チームはSplit 2 Main Stageへ進出、3位-6位チームはSplit 2 Advance Stageへ進出となります。大会フォーマットの詳細については大会公式サイト(https://valorantesports.com/)をご確認ください。



■「Challengers」について

「Challengers」は期待の新鋭チームに2024シーズンの国際競技出場チャンスを提供することを目的として設立されたもので、VCTシーズンと同時進行していきます。「Challengers」は2スプリット制で、1月に開幕、7月のアセンショントーナメントで終幕します。アセンショントーナメントとは、21の地域で行われる「Challengers」の強豪のみが集い、地域の誇りとインターナショナルリーグ昇格権をかけて競うLANイベントです。



■Riot Games(ライアットゲームズ)とは



ライアットゲームズは世界でもっともプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にデビュー作となる『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』をリリースし、世界中で高い評価を獲得しました。本作は世界中でもっとも多くプレイされているPCゲームとなり、Esportsの爆発的な成長の主要な牽引役となっています。



LoLが誕生から10年が過ぎ、私たちは本作の進化を続けながらも、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供できるよう、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『VALORANT』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』、その他にも複数のタイトルの開発を行っています。また、Riot Forge(ライアットフォージ)は様々なデベロッパーがライアットのIPを用いて『Ruined King』などのゲームを制作したり、ルーンテラを舞台にした新たな冒険を生み出したりすることを可能にしました。また、音楽やコミック、ボードゲーム、さらにはエミー賞を受賞したアニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じ、ルーンテラの世界をさらに深く掘り下げています。



毎年開催されるリーグ・オブ・レジェンド World Championship(Worlds)には世界12の国際リーグのEsportsチームが参加します。Worldsは世界中で最も広く視聴されているEsportsトーナメント大会であり、名実ともに世界最大のゲーミング&スポーツイベントとなっています。



ブランドン・ベックとマーク・メリルによって創設され、ニコロ・ローレンCEOが率いるライアットは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、世界20以上の地域に展開されたオフィスで4,500人を超えるライアター(従業員)が働いています。ライアットは3年連続でGreat Place to Work(働くのに最高の職場)の認定を受けており、これまでにもFortune誌の“働きたい企業ベスト100”や“テクノロジー分野の企業ベスト25”、“ミレニアル世代が選ぶ職場ベスト100”、“フレキシブルな職場ベスト50”など、数多くの企業ランキングリストに選出された実績があります。



Riot Games公式サイト:https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan公式Twitter:https://twitter.com/riotgamesjapan



■『VALORANT』とは



『VALORANT(ヴァロラント)』は、5対5で対戦する競技性の高いタクティカルシューターです。高い精度が要求される銃撃戦と、「エージェント」(キャラクター)固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップは競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らしてあります。 2020年6月にリリースされた『VALORANT』は基本プレイ無料、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめるよう幅広いスペックのPCに対応しています。ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、FPSジャンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。



正式リリースから1年で毎月の平均アクティブプレイヤー数が1,400万人を超え、プレイされた対戦数は5億回を突破。「2022 VALORANT Champions Tour」』の国際大会Masters1において国 内での同時接続数は過去最大の41万人を記録。決勝戦の同時接続数が世界で推定100万人以上に上り、5月に開催された「RAGE VALORANT 2022 Spring」では事前のチケット販売が数時間で完売。当日の総来場者数は13,000人を超え、さらに6月には「2022 VALORANT Champions Tour Challengers Japan」が、さいたまスーパーアリーナで開催され、チケットは両日完売、総来場者数は2日間で2万6千人を突破、国内eスポーツ史上最多動員記録を達成しました。さらに最高同時接続者数も合計50万人(1日目:21万、2日目:29万)超えを達成しました。



※最高同時接続者数は公式配信(YouTube、Twitch)と公式ミラー配信の合計数値です。



VALORANT公式サイト: https://playvalorant.com/ja-jp/

VALORANT公式Twitter:https://twitter.com/VALORANTjp



■RAGEとは







RAGE(レイジ)とは、次世代スポーツ競技「eスポーツ」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせた、株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社と株式会社テレビ朝日の3社で協業し運営するeスポーツイベントおよび、新たな常識に挑戦するeスポーツエンターテインメントです。Apex Legends、VALORANT、Shadowverseといった人気タイトルの「公式大会」の運営をはじめ、オフラインやオンラインでの一般参加型の「イベント」、プロチームの頂点を決める「プロリーグ」、3つのプロジェクトを実施しています。



オンライン視聴による最高同時接続数は41万人を超え、eスポーツイベントの国内同時接続数TOP3をRAGEが席巻※1。2022年に2年ぶりに行われたオフラインイベント※2では1万3千人超のチケットを即完売させ、その翌月にはさいたまスーパーアリーナ※3においてもチケットは完売。国内最多動員数を記録する2万6千人超が来場し、日本のeスポーツイベントにおける歴史的な記録を達成しました。



RAGEは国内公式大会における同時接続者数の記録を更新し続け、eスポーツイベントにおける総動員数、総視聴数においても国内No.1となり、今、Z世代を突き動かすeスポーツエンターテインメントです。



※1 同時接続数は公式のYouTube、Twitchのウォッチパーティー合計 ※Esports Charts調べ

※2 RAGE VALORANT 2022 Spring

※3 2022 VALORANT Champions Tour Challengers Japan Stage2 Playoff Finals



公式サイト:https://rage-esports.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/eSports_RAGE

RAGEオフィシャルストア:https://shop.rage-esports.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/13-19:46)