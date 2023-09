[株式会社いいオフィス]

個室空間で、気軽に、低価格で会議・打ち合わせができる「いい会議室」



全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:龍崎 宏 以下、「いいオフィス」)は、ビジネス利用に特化した少人数向け貸会議室「いい会議室 原宿 by ナポレビル2F」を2023年9月2日にオープンしたことをお知らせいたします。





「いい会議室 原宿 by ナポレビル2F」の特徴





原宿駅から徒歩1分の好立地

「いい会議室 原宿 by ナポレビル2F」は、JR山手線「原宿駅」から徒歩1分の好立地に位置する貸会議室です。周辺には飲食店が多いため、会議・打ち合わせ後のランチや会食にも便利な立地。



これまで原宿駅周辺には、ビジネス利用に特化した少人数向けの貸会議室が少なく、カフェをはじめとする飲食店で打ち合わせをする方が多く見受けられました。当店の立地環境は、JR山手線と東京メトロ千代田線が通る原宿駅だけでなく、徒歩圏内には東京メトロの複数路線が通る表参道駅もあり、多くの人が行き交うエリアです。



飲食店とは異なり、周りを気にせずに会議や打ち合わせに集中できる貸会議室をご提供します。





1時間 1,320円のお手頃価格

会議室は全4室で、全て4名利用の完全個室。1時間1,320円(1人あたり330円)の低価格で、カフェを利用するよりお得な料金で利用可能です。





24時間いつでも利用可能

営業時間は24時間のため、いつでも気軽に利用可能です。土日祝日の会議や早朝の打ち合わせ、夜間の面接会場など、さまざまな目的でご利用いただけます。





大型モニターとホワイトボード完備

4室すべてに、32インチの大型モニターとホワイトボードを完備。プレゼンテーションを行う商談はもちろん、資料作成の打ち合わせや企画会議の場としてもオススメです。





シェアオフィスとして利用可能

会議室利用だけでなく、4名用個室のシェアオフィスプランもご用意。新規事業立ち上げや起業間もない時期の臨時オフィスとしてもご利用いただけます。



1名用の完全個室としてドロップイン利用可能

当店の会議室は、お一人でも気兼ねなく使って欲しいという思いから、お一人様専用の料金プランを設定しました。ご利用料金は、1時間1,100円(税込)。web会議やプレゼンテーションの練習場所としても活用できます。是非、広々したスペースをお一人でご利用ください。



アプリで簡単予約

会議室の利用は、専用アプリで空き状況を確認して、予約するだけ。電話やメッセージでやり取りすることなく、手軽にご利用いただけます。



また、会議室だけでなくコワーキングスペースやシェアオフィス、テレワークボックスをはじめとする、全国47都道府県で約900拠点のワークスペースも利用可能。会議や打合せの前後に、近くのワークスペースを検索してご利用いただけます。





いい会議室 原宿 by ナポレビル2F 施設情報





施設名称:いい会議室 原宿 by ナポレビル2F

住所:東京都渋谷区神宮前1丁目21−15 ナポレ原宿ビル2階

TEL: 03-4550-0197

アクセス:JR「原宿駅」より徒歩1分

HP:https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shibuyaku/harajuku-by-iio



各種サービス

会議室、Wi-Fi完備、フリードリンク



ご利用料金(価格は税込)

会議室利用:1時間 1,320円(1名利用の場合:1,100円)

シェアオフィスプラン:月額 132,000円



いい会議室について





「いい会議室」は、商談をはじめとする機密性が高い会議から社内ミーティングまで、あらゆるビジネスシーンに対応可能な会議・打合せ場所をご提供するサービスです。ご提供するスペースは、4~6名用で利用できる完全個室タイプ。大人数向けの貸会議室に比べて、低価格でご利用いただけます。



ご利用可能なワークスペースはこちらをご参照ください。

https://e-office.space/



いいアプリ 会員募集中





私たち、いいオフィスは全国47都道府県で約900拠点と提携し、全国各地に働く場所を提供しています。コワーキングスペースやシェアオフィス、web会議専用ボックスなどのテレワークに適した「いいオフィス」と、ビジネス利用に特化した少人数向け貸会議室「いい会議室」。すべてのワークスペースを専用アプリ「いいアプリ」で簡単にご利用いただけます。



アプリダウンロード、ご利用可能なワークスペースはこちらをご覧ください。

https://e-office.space/spaces



株式会社いいオフィスについて





「どこでもいい世界。(The world is good anywhere.)」をつくることを理念に、定額制でコワーキングスペース「いいオフィス」、ビジネス利用に特化した少人数向け貸会議室「いい会議室」を国内外どこでもご利用できるサービスを提供しています。



現在は首都圏を中心に、国内・海外含めて約900拠点を展開。働く人が快適に働ける環境をつくり、場所にとらわれない、多様な働き方のサポートをいたします。



個人が組織や場所にとらわれずどこでも好きな場所で自分らしく働ける、私たちの理念であるすべての人を「場所」から開放し「どこでもいい世界」をつくることを自ら体現しながら事業を展開しています。



会社概要

本社:東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日:2018年4月

資本金:401,273,400円(資本準備金含む)

代表取締役:龍崎 宏

事業内容:コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営&開発、クラウドソーシング事業、イベント運営



