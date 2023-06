[台北駐日経済文化代表処台湾文化センター]

「互いに刺激しつつ、ダンスの本質を高め、創造と交流の場」を目標とするSAI Dance Festivalが今週6/2(金)~6/4(日)開催されます。台湾Stray Birds Dance Platformgのディレクター賴翃中(ライホンチョン)の代表作《Birdy》が来日上演決定!





《Birdy》は「International Contemporary Dance Festival of the Canary Islands, MASDANZA」(MASDANZA)受賞を皮切りに世界的に活躍している台湾賴翃中の《birdy》。作品の中にコンテンポラリーと伝統がどうあり続けるべきかを考えさせる秀作。6月4日18時半シアターXで上演されます。とても貴重な機会なので、興味ある方はぜひご参加ください!!





公演詳細情報→

SAI Dance Festival オフィシャルサイト:https://www.saidance.com/2023





【《Birdy》作品紹介 】

振付:賴翃中(ライホンチョン)

出演:グオ・ジュエカイ、ウ・シンジェイ

楽曲:Awe / Roger Goula, The Wave: Tuesday / Max Richter

Choreographer: LAI Hung-Chung

Performer:Kuo Chueh-Kai, Wu Shin-Jie

Music:Awe / Roger Goula, The Wave: Tuesday / Max Richter





このデュエットでは、女性ダンサーは鳥の生活を夢見、男性ダンサーは支援者、かご、鏡の心、夢を象徴しています。しかし、実際には、人はしばしば、異なるモラル、信念、理想、責任のために、自分の小さなバブルに閉じ込められていると感じます。

私たちはよく、「夢を追いかけるために、いつも自分の心のままに行動することはできない」と自分に言い聞かせ、自分で作った檻の中に閉じ込められてしまうのです。

この作品では、ダンサーは「Ling Zi」と呼ばれる特別な頭飾りを身に着けています。その長い 雉の尾羽は、伝統的な京劇で戦士の兜によくつけられ、強さと技を表現します。このデュエットで、"Ling Zi "は鳥のイメージで、現実から逃れたいという内なる気持ちの延長線上にあるのです。ダンサーの動きに合わせて、"Ling Zi "を揺らし、内なる葛藤や戦いを表現しています。









【Profile】

Hung Danceは、 2017年5月5日設立した台湾のコンテンポラリーダンスカンパニーとして、芸術監督・振付家のライ・ホンチョンが命名した。Hung (翃)」という単語から、その意味通り「飛ぶ」という志でカンパニーの意味が込められている。年間作品、国際共同制作、海外公演の3つを柱に展開。また 、毎年「Stray Birds Dance Platform」を開催し、若手振付家の創作意欲を高めるだけでなく国際的なリソースになることを目指している。

現在、彼らの年間プロダクションの中核をなしているのは、アーティスティック・ディレクターライ・ホンチョンの作品である。彼のダンス作品は、人間の内面、土地、世界、あらゆる瞬間への反応であり、内なる感情や身体の状態をダンスのムーブメントに浸透させます。太極拳の要素をストレッチすることで 現代的な思考と融合させ、新たなダンスのボキャブラリーを培う独自のトレーニングシステムを開発。発表作品には、2018年『Boundless』、2020年『See You』、2022年『Formless Erosion』などがある。

2020年『See You』が第19回太新芸術賞にノミネートされ、2022年、文化部より第19回太新芸術賞に選出される。2022年には台湾文化省よりFestival OFF d'AvignonとTaiwan Season at the Edinburgh Fringe Festival に選出され、完売公演を達成、好評を博した。エジンバラ・フリンジフェスティバルの台湾公演では、5つ星レビューと4つ星レビューを獲得した。Hung Danceは台湾の文化的活力を輝かせ、マーヴィン・スタッターの「フリンジの精神」賞を受賞。もう一つの最新作『Formless Erosion』もまた第21回台新芸術賞の第1シーズンにノミネートされている。











企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-21:40)