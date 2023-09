[GO株式会社]



GO株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:中島 宏、以下当社)が 展開する No.1※1タクシーアプリ『GO』( https://go.goinc.jp/ )は、加藤浩次さんがリポーターを務め、『GO』に関連するニュースを紹介するCM「GO!号!外!」シリーズの第2弾を、株式会社IRISが展開する日本最大※2のタクシーサイネージメディア『Tokyo Prime』にて2023年9月25日(月)より順次放映します。





|加藤リポーターの圧は健在!第2弾でさらにパワーアップ



「GO!号!外!」は2023年2月より放映をスタートしており、『GO』のヘビーユーザーであり数多くの情報番組などでMC経験が豊富な加藤浩次さんにリポーター役を務めていただくことで、タクシー車内のお客様へ『GO』に関連するニュースを号外のような演出でお届けしています。第2弾となる今回は、「GOリザーブ篇」「ドライブチャート篇」「GOビジネス篇」「選べるGO篇」「AI予約篇」の5本となり、これまで伝えきれていない『GO』の魅力や『GO』を起点に広がる取り組みを、加藤浩次さんが半アドリブで当社の代表取締役社長 中島に切り込んでいきます。

※1 data.ai調べ|タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数(App Store/Google Play合算値) 調査期間:2020年10月1日~2023年6月30日 ※2 タクシーサイネージメディア各社の媒体資料記載の台数比較より2023年9月時点



|加藤浩次さんコメント





第1弾に引き続き「GO!号!外!」のリポーターを担当させていただきました!

『GO』のアプリは、プライベートでも仕事でも、日常的に本当にお世話になっていますし、結構前からかなりのヘビーユーザーです。

そんな私でも今回はどのトピックも知らないことばかりでした。

今回の撮影を通じて、「GO株式会社」が、タクシーアプリを起点に、人手不足の解決や新しい働き方の創出、交通事故の削減など、大きく難しい社会のテーマと本質的に向き合っていることがよく分かりました。中島社長に根掘り葉掘りいろいろ質問させていただき、理解が深まりました。

ぜひこれからも、移動で人を幸せに。していってください!

タクシーアプリ『GO』、そしてGO株式会社を応援しています!



|「青いですねー!」GOリザーブ篇



「GOリザーブ篇」は新たな雇用の形で乗務員不足の解消を目指す取り組みを紹介する内容です。アプリ注文のみを受け取る専用車両『GO Reserve』とその専用乗務員『GO Crew』がいる現場に加藤リポーターが潜入。鮮やかな青い車体を前に加藤リポーターは思わず「思い切った色にしたな~」と反応する様子も印象的です。





|「めちゃめちゃ点数低いじゃないですか」ドライブチャート篇



「ドライブチャート篇」はタクシーの他、トラックや社用車でも採用される、次世代AIドラレコサービス『DRIVE CHART』を加藤リポーターが実際に体験する内容です。危険運転の一つである「一時停止無視」を私有地内で意図的に走行した後、

レポート画面に反映された運転スコアの低さに驚く加藤さんの表情にご注目です!





|「僕が知らなかっただけ?」GOビジネス篇



「GOビジネス篇」は『GO』の法人向けサービス『GO BUSINESS』を紹介する内容です。導入するだけでタクシーの経費精算が不要になることを中島から聞いて、これまで領収書の束を財布に溜めてた加藤リポーターは「絶対入った方がいいじゃないですか」と感動します。





|「どこまで便利になるんですか!」選べるGO篇



「選べるGO篇」は『GO』でタクシーを呼ぶ際にスライドドア車両やGO優良乗務員を指定できる機能を紹介する内容です。この機能の存在を知らなかった加藤リポーターの「マイチョイスで?」の圧に中島も思わず笑みがこぼれる二人のやり取りは必見です。





|「AIバッチリ機能してますよ!」AI予約篇



「AI予約篇」は、最短15分後から時間指定でタクシーを呼ぶことができる機能を紹介する内容です。会議が終わる前に呼んでおくなど活用の仕方を説明すると「めちゃめちゃ便利ですね!」と関心する加藤リポーター。「あんまりまだ知られていなんです...」と補足する中島に対して、「知らせましょうよ!」と加藤リポーターは喝を入れます。







|スタッフリスト



・出演者:加藤 浩次 (82style) / 中島 宏(GO)

・広告会社 :株式会社dof

・CD:齋藤 太郎(dof)

・企画/CW:岡部 将彦(Que)

・AD:戸田 宏一郎(CC INC.)

・デザイナー:熊坂 裕大(CC INC.)

・広告会社Pr:高野 俊一 / 野崎 愉宇 / 内山田 のぞみ(dof)

・制作会社Pr:城殿 裕樹(KEY pro)

・監督:堀井 亮良(電通クリエーティブキューブ)

・助監督:竹田 正明(freelance)

・カメラマン:山本 俊一郎(freelance)

・照明技師:松山 嘉人(PICTCORE)

・美術:末広 豪(スエヒロガリ)

・スタイリスト:池田 未来(freelance)

・ヘアメイク:高橋 将氣(freelance)

・制作会社PM:荒木 一也 / 森田 れな (KEY pro)



|タクシーアプリ『GO』概要



アプリ名 : GO https://go.mo-t.com/



対応エリア : 全国 44都道府県 https://go.mo-t.com/area ※2023年7月時点

北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/富山県/石川県/福井県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県







アプリ機能 :

1.タクシーの配車(今すぐ呼ぶ/事前確定運賃/AI予約)



2.お支払い手段の事前登録による配車時及び車載タブレットでのGO Pay



3.電子領収書発行 ※一部機能は一部地域での提供







対応決済 : Visa / Mastercard / JCB / American Express / Diners Club / d払い



App Store : https://itunes.apple.com/jp/app/id1254341709



Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.automotive.taxibell







|参考:Tokyo Primeについて ( https://tokyo-prime.jp/ )



株式会社IRISが運営する新世代デジタル・サイネージ。

2023年10月より、東京都内25,500台のタクシーを含む、(※)全国32都道府県のタクシー、合計約67,000台の車両に搭載された10インチ高精細デジタル・サイネージで音声付動画を放映。タクシーで移動するビジネス層・富裕層にリーチすることが可能です。

※北海道、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、埼玉県、

千葉県、新潟県、石川県、富山県、長野県、岐阜県、愛知県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、三重県、滋賀県、奈良県、愛媛県、広島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、沖縄県

IRIS広報に確認予定



|参考:移動で人を幸せに。 GO株式会社について



GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに、日本のモビリティ産業をアップデートする様々なITサービスの提供を行っています。

社名 : GO株式会社(英語表記:GO Inc.)



所在地 : 〒106-6216 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー16F



設立 : 1977年8月



事業内容 : タクシー事業者等に向けた配車システム提供などモビリティ関連事業

タクシーアプリ『GO』 https://go.goinc.jp/



法人向けサービス『GO BUSINESS』 https://go.goinc.jp/business/



交通事故削減支援サービス『DRIVE CHART』 https://drive-chart.com/



脱炭素サービス『GX(グリーントランスフォーメーション)』 https://go-gx.com/







子会社 :

株式会社IRIS https://www.tokyo-prime.jp/



愛のタクシーチケット株式会社 https://ai-ticke.jp/







サイト :

コーポレートサイト https://goinc.jp/



採用サイト https://goinc.jp/career/









※Appleは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Google Playは Google LLC の登録商標です。

※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-13:46)