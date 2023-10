[株式会社ワコム]

ドライバ不要でケーブル一本での接続を実現した液晶ペンタブレットで金融窓口業務のペーパーレス化を推進し、業務効率化を後押し



株式会社ワコムは10月26日(木)・27日(金)に東京国際フォーラムで開催される「FIT2023(金融国際情報技術展)」に出展します。(ワコムブース: EA73)









情報のデジタル化は DXを進める上での第一歩となります。ワコムは、銀行や保険業界などの金融の窓口業務でこれまで一般的であった紙への手書き情報をワコムの液晶ペンタブレットを活用して即座にデジタル化することで、口座開設、金融商品の購入など各種手続きにおける記入漏れやミスを軽減させ、データ入力業務や書類管理などの業務効率化を図るソリューションをご提供しています。また液晶ペンタブレット上で契約書や約款などといった業務文書の校正業務をペーパーレス化することで、情報共有の迅速化、セキュリティの強化、また紙の印刷や保管にかかるコストを削減するソリューションもご提案しています。



本展示会のワコムブースでは、ドライバをインストールすることなく、ケーブル一本でパソコンに繋いで、すぐにデジタル手書き入力ができる新製品「Wacom One液晶ペンタブレット 13 touch 法人モデル」「 Wacom One 液晶ペンタブレット 12 法人モデル」および、モバイルやウェブスペース上で、ワコム製やサードパーティ製のペン対応デバイスにサイン機能の組み込みが可能なSDK(ソフトウェア開発キット)をデモを交えてご紹介します。



ご導入いただくと、どなたでも紙の書類と同様に簡単に入力・操作することが可能で「窓口業務のペーパーレス化による業務効率化、DXへの対応」、「保険契約書や約款などの文書校正業務のペーパーレス化」を実現することができます。



※金融サービス業での活用事例については、こちらのサイトでもご覧いただけます。法人のお客様からのお問い合わせやご相談もお受けしています。



ワコムの保険会社、保険代理店向けソリューション

https://bit.ly/3tyituR



※「Wacom One 液晶ペンタブレット 13 touch 法人モデル(DTH134)」および「Wacom One 液晶ペンタブレット 12 法人モデル (DTC121)」の詳細はこちらから:

https://bit.ly/3Lkpa9V





<開催概要>

FIT(金融国際情報技術展)2023

会期: 2023年 10月26日(木)・27日(金)10:00~18:00

会場:東京国際フォーラム(東京・有楽町)

ホールE・ホールB5・ホールB7・ホールD5・ホールD7・ガラス棟

(ワコムブース:EA73)

公式サイト: https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/



【ワコムについて】

株式会社ワコム(東証プライム: 6727)は、デジタルペンの技術を通して、「デジタルで描(書)く」体験をお客様の様々なニーズに合わせてお届けする、「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」です。ワコムのペンタブレット製品は、全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書、クレジットカードの電子サイン用にも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。 ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。



<お客様からのお問い合わせ先>

B2Bエンタープライズ本部

お問い合わせフォーム: https://www.wacom.com/ja-jp/for-business/contact



