月曜日から木曜日 夜 21 時からの番組 FM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-」。



7月3日(月)からスタートする「畿央大学 MY REQUEST」(毎週月曜日21:15-21:35)のコーナーの公開収録イベントを畿央大学で実施します。ゲストはBLUE ENCOUNT・田邊駿一(TALK&弾き語り)。

このイベントにFM802リスナー150組300名様をご招待します。締め切りは7月17日(月)まで。

【イベント概要】

『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!- 畿央大学 MY REQUEST 公開収録』

●日時=8月5日(土) OPEN 14:30 START 15:00 ※15:40終了予定

●場所=畿央大学冬木記念ホール

●ゲスト=BULE ENCOUNT・田邊駿一

●MC=落合健太郎(FM802 DJ)

●詳細・応募ページ=https://funky802.com/site/pickup_detail/7067

▼公開収録の模様は8月7日(月) ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!- 21:00~23:48 番組内で一部オンエア予定です。



□畿央大学(きおうだいがく、英語: Kio University)

1946年創設、2003年開学。今年2023年に開学20周年を迎えた。

「徳をのばす」「知をみがく」「美をつくる」を建学の精神とし、理学療法士、看護師、保健師、助産師、管理栄養士、建築士や小学校教諭、幼稚園教諭、養護教諭、保育士など「健康」と「教育」のスペシャリストを育成。教職員によるダブル担任制で国家試験や就職に強く、就職率ランキング上位常連校(全卒業生17年間の就職決定率は99.2%)。

2014年度から新入生全員に最新ノートPCを4年間無償貸与する先進的な取り組みも行っている。

住所:奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-2-2



企業プレスリリース詳細へ