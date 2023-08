[マーティ株式会社]

プロバレエダンサーとして活躍する現役のダンサー達は、ほとんどの人が海外で経験を積み、今華々しい活躍を見せています。そんなプロバレエダンサー達に近づくために、海外へバレエ留学できるチャンスを掴める『マーティバレエコンクールvol.3 in 町田』に出場しませんか?

バレエで海外留学してみませんか?

バレエで海外留学するためには、コンクールに出場して海外留学の参加権を受賞して海外留学するというのが一般的ですが、この『マーティバレエコンクール in 町田』ではたくさんの海外バレエ留学権を用意しており、たくさんの方がチャンスを掴むことができるコンクールとなっております。短期の留学のものから、長期のものまで様々な種類の参加権を用意しており、一人一人にあった留学をすることができます。

[海外留学参加権一覧はこちら]

プロバレエダンサーになるためのコンクール

マーティバレエコンクールには、クラシックバレエ部門だけでなくコンテンポラリーダンス部門もあります。バレエダンサーの登竜門でも定番のコンテンポラリーダンスは、今やバレエダンサーになるためには踊ることができなければならないジャンルです。将来、瞬時にコンテンポラリーダンスに対応できるダンサーは需要が高くなります。クラシックバレエ部門のみ、コンテンポラリーダンス部門のみ、両部門とも出場と、どのパターンでも出場ができます。



MartyBalletCompetition vol.3 in 町田

[日程]2024年9月16日(土)・17日(日)

[会場]町田市民ホール

[申込期間]2023.4.1~7.31→8.3まで延長!

[副賞・表彰]各部門 第1位~第6位/審査員特別賞/指導者賞/オーディエンス賞 他、様々な賞を授与。

海外バレエ学校スカラシップ授与。

[その他詳細]https://www.ballet-pre-competition.com/mbcvol-3-%E7%94%BA%E7%94%B0-2023%E5%B9%B49-%E6%9C%88/%E5%8F%82%E5%8A%A0%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF-%E7%94%BA%E7%94%B0%E4%BC%9A%E5%A0%B4/









マーティ株式会社





