[株式会社グラニフ]

30デザインをTシャツ、マグカップ、トートバッグの全90アイテムで展開。グラニフ公式オンラインストアにてオーダーを受付









株式会社グラニフ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:村田昭彦、以下グラニフ)は、2023年6月13日(火)より、映画シリーズ「魔法ワールド」コラボレーションアイテムについて、グラニフ公式オンラインストアでの受注販売を開始いたしました。



世界中を魅了してきた「ハリー・ポッター」魔法ワールド。魔法使いのハリーと闇の魔法使いヴォルデモートとの戦いを描いた、映画『ハリー・ポッター』シリーズと、魔法動物を愛するシャイでおっちょこちょいな魔法使いニュートや仲間たちが活躍する、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズから新たなコレクションが登場。ホグワーツの仲間たちやユニークな魔法動物など、【魔法ワールド】の世界が楽しめるコラボレーションアイテムの数々をぜひお楽しみください。



展開アイテム:Tシャツ 3,500円(サイズ:SS/S/M/L/XL)、マグカップ 2,500円、トートバッグ 3,500円

30デザイン、全90アイテム ※いずれも税込価格







若きスネイプ(ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団)|Tシャツ

(C) & TM Warner Bros. Ent. Publishing Rights (C) JKR. (s23)









ゲラート・グリンデルバルド(ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密)|Tシャツ

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)







スニジェット(ホグワーツ・レガシー)|Tシャツ

HOGWARTS LEGACY, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names and indicia (C) and TM WBEI. WB SHIELD: (C) & TM WBEI. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



<掲載時の注意>

※本リリースの掲載にあたっては、必ずTシャツの商品カットを1カット以上ご使用ください。メインビジュアルのみでの掲載は不可となります

※掲載にあたっては、商品により以下のいずれかのコピーライト表記が必要となりますのでご確認ください



スリザリン/フォルチュナ・マジョール/若きスネイプ/ベラトリックス・レストレンジ/ネビル・ロングボトム/ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ/忍びの地図/マージョリー・ダーズリー/ウィーズリー兄妹/戦友/ダンブルドア軍団/尾行/メラメラメガネ/指名手配/ブラック家/トム・リドル/ホグワーツ スクール リスト/プラットホーム/メガネ/ドローレス・アンブリッジ/ヘドウィグ/ディメンター/処刑/セドリック・ディゴリー

(C) & (TM) Warner Bros. Ent. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



Fantastic Beasts/ズーウー/テディとピケット/クリーデンス・ベアボーン/ゲラート・グリンデルバルド

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



スニジェット

HOGWARTS LEGACY, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names and indicia (C) and TM WBEI. WB SHIELD: (C) & TM WBEI. Publishing Rights (C) JKR. (s23)





全90アイテム。ラインナップ詳細につきましては公式オンラインストアをご確認ください。

https://www.graniph.com/collection/collection_00302





本リリース掲載商品の取り扱い店舗

グラニフ公式オンラインストア:https://www.graniph.com





会社概要

■会社名

株式会社グラニフ



■代表取締役

村田 昭彦



■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F



■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等



■ブランドビジョン

グラニフはTシャツや雑貨をはじめとした様々なグラフィックアイテムを通じて、あらゆる人が自分らしく、豊かになる暮らしを提供します。



■販売チャネル

公式オンラインストア:https://www.graniph.com

店舗 :国内106店舗(2023年6月1日現在)



■情報発信チャネル

企業サイト :https://graniph.co.jp

公式Instagram :https://www.instagram.com/graniph_official

公式Twitter :https://twitter.com/graniph_updates

NFT公式Twitter:https://twitter.com/graniph_nft

公式Facebook :https://www.facebook.com/graphic.life.store.graniph/

LINEアカウント:https://line.me/R/ti/p/%40566yickw



