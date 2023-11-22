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【バレンタイン先取り】苺×ピスタチオも登場、8種類のチョコレートからなるスイーツを味わう 「チョコレートアフタヌーンティー」【プルマン東京田町】

［アコー］

～2023年12月26日 (火) ～ 2月29日 (木) の期間限定で提供、バレンタインプチギフトも～

ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル『プルマン東京田町』（東京都港区芝浦3丁目1-21）は、少し早めのバレンタインにもぴったりな「チョコレートアフタヌーンティー」を2023年12月26日 (火) ～ 2月29日 (木)の期間限定で提供いたします。



冬季限定の「チョコレートアフタヌーンティー」では、ショコラティエとしての経験をもつパティシエが手がける、甘く贅沢な7品のスイーツと、4品のセイボリーをご用意いたしました。カカオ濃度や産地の異なる8種類のチョコレートを巧みに組み合わせて作り上げた繊細なスイーツが、幸福感溢れるバレンタインの贈り物のように美しく並びます。大切なひとと過ごすひとときに相応しいスイーツをお楽しみください。

宝石のように艶やかな「苺とピスタチオのムース」には贅沢に使用した甘酸っぱい苺とピスタチオ、コクのあるストロベリーチョコレートが絶妙に組み合わさります。繊細な手作業を施し、繰り返し冷やして仕上げられる過程にも愛が際立つ一品です。

「バナナのタルトショコラ」は濃厚なチョコレートのハーモニーを堪能できる一品。チョコレートシャンティのエアリーな食感や、バナナ風味のカスタードクリーム、そしてリッチなチョコレートで、ソテーしたバナナを贅沢に包み込んだタルトです。「苺とピスタチオのムース」と「バナナのタルトショコラ」は FUN DINING KASAより、冬の新作ケーキセレクションとしてテイクアウト販売も開始いたします。

セイボリーは日替わりで4品ご提供いたします。ラザニアや、自慢のラム肉を使ったコロッケなど温かなメニューと、前菜のようなパテドカンパーニュや旬魚のカルパッチョなど、まるでコース料理をぎゅっと濃縮したようなセイボリープレートをお楽しみください。

ドリンクのフリーフローはエスプレッソやカフェラテ、カプチーノなどの各種コーヒーと、ドイツの老舗紅茶メーカーであるロンネフェルトの香り豊かな14種類の紅茶をご用意しております。茶葉のテイスティングボックスで香りを試しながら、お好きな紅茶をお選びいただけます。また、2月1日(木) ～ 14日(水)のバレンタインの期間は、ロンネフェルトの紅茶のプチギフトをプレゼントいたします。特別な愛の季節にぜひ、プルマン東京田町で甘く贅沢な時間をお過ごしください。

プルマン東京田町「チョコレートアフタヌーンティー」提供概要




各スイーツ：
苺とピスタチオのムース
バナナのタルトショコラ
カカオとアーモンドのケーク
文旦とマスカルポーネのムース
プラリネとチョコレートのシュークリーム
フランボワーズとショコラのレイヤードケーキ
柚子と金柑のショコラヴェリーヌ

セイボリー4種：
ラザニア/ ラムコロッケ / 旬魚のカルパッチョ / パテドカンパーニュ / カリフラワーポタージュ/ サーモンブルスケッタ / 野菜のピクルス / ブランダードクロケット / ロールキャベツ / アランチーニ / テリヤキチキンラップ / ミニアメリカンドック / 海老と季節野菜のアヒージョ / 季節野菜のフリッタータ / フロマージュキッシュ /チキンガランティーヌ /エビとサーモンのテリーヌ / カプレーゼ / トリュフエッグサンド/ 手毬寿司 などから日替わりでご提供

フリーフロー :
コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) / カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノ

1４種のロンネフェルトの紅茶：
ストロベリーフィールド / ブラックトフィー/ モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミント / ルイボスティー / バイタルグレープフルーツ
アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

期 間：2023年12月26日 (火) ～ 2月29日 (木)
時 間：14:30～16:30（L.O. 16:00）お席120分制 / ドリンク90分制
場 所： JUNCTION
所在地：東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F
料 金： お一人様 ￥7,000 (税込)
※2月1日(木) ～ 14日(水)はロンネフェルトの紅茶のプチギフトをプレゼント(数量限定、なくなり次第終了）
URL ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/chocolate-afternoon-tea/

レストラン予約
URL ：https://www.tablecheck.com/ja/shops/pullmantokyotamachi-kasa/reserve
電 話：03-6453 5855 （プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10a.m -10p.m )



2月1日(木) ～ 14日(水)はロンネフェルトの紅茶のプチギフトをプレゼント(数量限定、なくなり次第終了）

(右)苺とピスタチオのムース　(左)バナナのタルトショコラ

プルマン東京田町について　


フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」のプレミアムブランドとして、2018年10月に日本初上陸のプルマン東京田町は、「歌舞く」をコンセプトにした和とモダンを融合させた遊び心あるデザイン、インスピレーションを刺激するアートに出逢えるアップスケールホテル。世界最大の旅行サイト「トリップアドバイザー」にて、上位1％に与えられる最高の栄誉「トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード」を3年連続受賞。昨年に引き続き、トップの口コミ評価を獲得し続けています。

ダイナミックなアートが印象的なロビーラウンジ、モダンなルーフトップバー、美しい坪庭を望むエグゼクティブラウンジ、開放的な空間で旬の食材を使った芸術的なお料理の数々をお楽しみいただけるカジュアルダイニング、143のミニマルかつ機能的な客室、フィットネスを備え、JR駅直結の絶好のロケーションで、国内外のお客様に上質な滞在を提供しております。

ホームページ ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/
所在地 ：東京都港区芝浦3-1-21
総支配人 ：Dean Daniels
開業日 ：2018年10月1日
電話番号 ：03-6400-5855
E-mail: ：HB137@accor.com
アクセス ：JR田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分
インスタグラム ：https://www.instagram.com/pullmantokyotamachi/
フェイスブック ：https://www.facebook.com/pullmantokyo
ツイッター ：https://twitter.com/PullmanTokyo

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/22-18:46）

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