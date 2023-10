[Digital Entertainment Asset Pte.Ltd]

障がい者支援ゲームギルド「アルマ」を始動、日本国内の障がい者の就労の選択肢を増やす取り組みを展開



シンガポールを拠点にグローバルでGameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd. (以下、DEA)は、合同会社Next Life(本社:大阪府寝屋川市、代表社員:中井健太、以下「Next Life」)と戦略的パートナーシップを締結したことを発表いたしました。









今回のパートナーシップで、Next LifeはDEAが運営するNFTゲームプラットフォーム「PlayMining」上のデジタル資産・ゲームアイテムのNFTを障がい者支援者の投資資金を活用して購入し、障がい者支援ゲームギルド「アルマ」を通じて、日本国内の障がい者の就労の選択肢を増やす取り組みを行います。



障がい者支援ゲームギルド「アルマ」は、株式会社石富プロパティー(本社:大阪府寝屋川市、代表取締役:中井健太)が運営主体としてスカラー(障がい者)への作業支援、参加事業者(施設)の募集などを行い、株式会社ダイスクリエイティブ(本社:東京都中央区、代表取締役:門間(砂川)俊輔)が自社開発の管理システムで運用をサポートします。



障がい者がブロックチェーンゲームで獲得した暗号資産は、合同会社Next Lifeより日本円に現金化した後、福祉就労支援施設側に「業務委託報酬」として支払う予定です。



ゲーミングギルドは、Play to EarnゲームのNFTに投資し、組織的にプレイすることでゲームから収益を上げる団体のことで、東南アジアを中心に急速に数を拡大しており、新たな雇用創出の手段として注目を集めています。







合同会社Next Life & 株式会社 石富プロパティー 代表 中井健太 氏のコメント





一見、いちばん縁が遠い業種同士と思われがちな今回のパートナーシップですが、僕は直感的にこれこそが「日本の障がい福祉」を根底から変える可能性やシナジーを秘めているとワクワクしています。何故なら、Web3の世界はまさにこれから作られる世界で、そこには身体的、ジェンダー(性)的、経済的な差別はありません。だからこそWeb3を用いて社会課題の解決を目指しているDEA様と弊社のパートナーシップは「日本の障がい福祉」の「未来への架け橋」になれると期待しております。



DEA Founder & CEO 吉田直人のコメント





PlayMiningの理念は「楽しむことと社会に役に立つことを両立させる」というものです。

Next Life様の構想する障がい者支援ゲームギルドを通じて、障がい者の皆さまにも心から楽しみながら社会に参加する喜びを持続可能につくりあげることができると思っています。



合同会社Next Lifeについて





2014年設立。主な事業は 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための相談支援事業です。



株式会社石富プロパティーについて





2015年設立。主な事業は障がい福祉サービス事業のフランチャイズ事業及びコンサルティング事業です。



株式会社ダイスクリエイティブについて





「どんなときでも創意工夫」をビジョンとし、ゲーム制作を続けて約30年。

PlayMining「Cookin’ Burger」「Lucky Farmer」などのタイトル制作にも参画しています。



Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. | https://dea.sg/jp/





2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなWeb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、GameFiプラットフォーム「PlayMining」 、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、メタバースプロジェクト「PlayMining Verse」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin(DEP)」の運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田直人と山田耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。



代表者: 吉田直人 山田耕三

所在地: 7 Straits View, Marina One East Tower,#05-01,Singapore 018936

設立: 2018年8月

事業内容:GameFiプラットフォーム事業



PlayMiningについて





PlayMiningは全7タイトルのPlay to Earnゲームを有するGameFiプラットフォームです。

Web3の知識がなくても、誰もが簡単に参加でき、ゲームを通じて暗号資産DEAPcoin(DEP)を獲得することができます。現在、世界に約270万人の会員を有しており、”誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を”をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けています。



【事業に関するお問い合わせ先】

・ビジネスパートナー、アライアンス提携などをご検討いただける個人、法人

・チームメンバーへのジョインをご検討/ご希望の方

PlayMiningプロジェクト|recruit@dea.sg



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-09:46)