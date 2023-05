[株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント]

いつも茨城ロボッツに熱いご声援をいただき、ありがとうございます。



この度、茨城ロボッツ所属の#1 トーマス・ケネディ選手が、5月30日(火)~6月4日(日)にオーストリアにて開催される「FIBA 3×3 ワールドカップ2023」に出場することが決定いたしましたのでご報告いたします。









#1 トーマス・ケネディ選手 -Thomas Kennedy-





■背番号:1

■ポジション:SF/PF

■身長/体重:201cm/95kg

■生年月日:1987年5月17日

■出身地:アメリカ合衆国 ※帰化選手

■出身校:デトロイトメルシー大学



トーマス・ケネディ選手コメント

ロボッツファンの皆さんこんにちは!

日本代表としてワールドカップに出場できることにとても嬉しく思っています。とてもワクワクしていて楽しみです。応援に感謝してます!

"Hello Robot’s fan I just wanted to let you guys know that I very glad to representing Japan in the World Cup and I know it’s going to exciting and fun thank you for supporting us."





FIBA 3×3 ワールドカップ2023





日程

5月30日(火)~6月4日(日)



開催地

オーストリア (ウィーン)



男子出場国およびグループラウンド組み合わせ

POOLA:セルビア、フランス、ドイツ、ブラジル、マダガスカル

POOLB:アメリカ、ラトビア、オーストリア、スロベニア、オーストラリア

POOLC:リトアニア、ベルギー、ポーランド、イスラエル、プエルトリコ

POOLD:オランダ、モンゴル、スイス、日本、ハンガリー



POOLA:フランス、オランダ、スペイン、オーストリア、ブラジル

POOLB:ドイツ、日本、ポーランド、エジプト、オーストラリア

POOLC:アメリカ、カナダ、モンゴル、ハンガリー、チェコ

POOLD:中国、リトアニア、ルーマニア、イタリア、イスラエル



大会方式

・各POOL内で1回戦総当たりのグループラウンドを実施。

・A-D、B-Cの2位・3位が、それぞれたすき掛けで対戦。勝利したチームが、各POOL内の1位と準々決勝を対戦。

・3位決定戦も行う。



▼JBAリリースはこちら

http://www.japanbasketball.jp/japan/68851





▼FIBA大会公式サイトはこちら

https://fiba3x3.com/2023/worldcup





▼対戦カード・スケジュール詳細はこちら

https://fiba3x3.com/2023/worldcup/games



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/28-13:46)