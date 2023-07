[星野リゾート]

赤坂の歴史や文化的な街の魅力を発信する「街ナカ」ホテル「OMO3東京赤坂(おも) by 星野リゾート」(所在地:東京都港区)では、街を知り尽くしたOMOレンジャーが赤坂の手土産選びをサポートする「赤坂手土産ナビゲーター」を2023年7月31日に開始します。それぞれの目的に沿った手土産選びをスタッフがサポートします。また、選んだ手土産はご近所さんの素敵な器と一緒にお部屋でも楽しむことができる、滞在時間を豊かにするアクティビティです。







背景

赤坂はかつて料亭が多く軒を連ねており、芸者に手土産を渡す文化がありました。現在、政治や経済の中心地として発展した赤坂では、ビジネスマンが取引先や挨拶用に手土産を購入する機会が多く、シーンが変わっても手土産文化が続いています。著名人が好んで買いに来る名店も多く、お店選びに迷ってしまうほどです。OMO3東京赤坂では街を知り尽くしたOMOレンジャーがその人にぴったりのお店選びをナビゲートします。



特徴1 赤坂の手土産選びをナビゲート

手土産を購入するときに悩ましいことが、相手に合わせた手土産を選ぶことです。そんな悩みを、赤坂の手土産情報を知り尽くしたOMOレンジャーがサポート。どんな人への手土産か、その人は洋菓子派か和菓子派か、などを切り口にスタッフがチャート形式で赤坂の手土産選びをナビゲートします。巷では知られていない、そのお店についてのおすすめのペアリングやお得な情報などをOMOレンジャーが語ります。



特徴2 オリジナルマップを片手に、赤坂の街へ出発!



お店が決まったらオリジナルマップを片手に街へ出発。紹介しているお店は毎日行列ができる人気店や、地元の人しか知らない隠れた名店など、どれも徒歩10分圏内の8店舗。マップにはOMOレンジャーおすすめの逸品と併せて、ご近所で買える飲み物とのペアリングも紹介しています。マップを見ながらふらりと周辺散策に出かけるのもまた旅の醍醐味です。



特徴3 ご近所の素敵な器と一緒にお部屋で手土産を楽しむ



選んだ手土産をまずは自分でお味見!おすすめの店舗で手土産を購入した方は、宮内庁御用達のご近所さんである「陶香堂」の器がレンタル可能です。また、手土産と一緒に楽しめるよう、明治創業の「土橋園」のお茶もプレゼントしています。赤坂ならではの手土産とお茶、上質な器の組み合わせでちょっぴり贅沢なひとときをお部屋で過ごすことができます。



「著名人も愛する?!赤坂手土産ナビゲーター」

■時間:15:00~19:00

■料金:無料

■予約:不要

■対象:宿泊者

■定員:なし



「OMO(おも)」とは ?



「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在、15施設展開中。2023年7月31日には「OMO3浅草」が誕生しました。



▼OMOをもっと詳しく知りたいなら▼

https://www.hoshinoresorts.com/brand/omo/

数字・アイコンでわかる、サービスの幅





「OMO」のうしろにある数字・アイコンは、サービスの幅を示しています。この数字・アイコンがあることで、旅の目的や過ごし方に合わせて最適なホテルを選ぶことができます。幅広い都市観光の旅をOMOがサポートしていきます。



「OMO3東京赤坂 by 星野リゾート」



都内のアクセスが至便な赤坂は、江戸時代には武家屋敷が軒を連ね、今は迎賓館や御所などがある格別な都心の一等地です。そんな赤坂の歴史的・文化的なエッセンスを楽しみつつ、コンパクトで機能的な滞在を叶える「街ナカ」ホテルです。



施設名 :OMO3東京赤坂 by 星野リゾート

所在地 :〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目3-2

料金 :1泊1室 18,000円~(税込、食事別)*東京都宿泊税が掛かる場合あり

施設構成:地上1~11階建 客室、OMOベース(フロント・ラウンジ)

客室数 :140室/チェックイン15:00 チェックアウト11:00

電話 :050-3134-8095(OMO予約センター 受付時間9:30~18:00)

アクセス:東京メトロ丸ノ内・銀座線「赤坂見附」駅10番出口より徒歩約3分

東京メトロ千代田線「赤坂」駅1番出口より徒歩約3分

東京メトロ有楽町・半蔵門線「永田町」駅8番出口より徒歩約7分

東京メトロ南北線「溜池山王」駅6番出口より徒歩約9分

URL :https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo3tokyoakasaka/



