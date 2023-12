[株式会社massenext]

好きな相手に疑心暗鬼になっている胸の内を歌った全編英語詞のロックナンバー!



音楽エージェントサイト「ZULA(読み:ズーラ、https://zula.jp/)」を運営する株式会社massenext(東京都港区)は、大人気ロックバンド・MY FIRST STORYの12ヶ月連続リリースの新曲『Boyfriend』を12月22日(金)0時より配信をスタートした。『Boyfriend』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。









Vo.Hiroの圧倒的なハイトーンボイスを始め、バリエーション豊かなサウンドで圧倒的な表現力を披露し、日本を代表するロックバンドとなったMY FIRST STORY。



前年に結成10周年を迎えた勢いをそのままに、2023年も「I’m a mess」のバイラルヒットや11月14日に東京ドームで行われた、MY FIRST STORYとONE OK ROCK(A to Z)が初共演を果たした一夜限りのツーマンライブ「VS」では、音楽性の幅広さを示す圧巻のパフォーマンスで観客を魅了するなど、ロックシーンを盛り上げてきた。



その中でも、大きな挑戦としてやってきたマイファス初の12ヶ月連続配信リリース。ついに最終月となった12月の新曲は全編英語詞のロックナンバー「Boyfriend」。「もし私があなたの恋人であるなら……」と好きな相手にどこか疑心暗鬼になってしまっている胸の内を語っているような楽曲だ。ウィスパーボイスのニュアンスで情感のあるVo.Hiroの歌声、またドラムとベースの調和も心地よく、思わず体でリズムを刻みたくなるロックサウンドが楽曲の世界観を見事に表現している。



12ヶ月にわたる配信リリースを通して、改めてマイファスの可能性を世の中に示してきた。現代を代表する孤高のロックバンドとしてのさらなる挑戦は続く。2024年もロックシーンを席巻するマイファスに注目してほしい。



楽曲情報







タイトル :Boyfriend

アーティスト:MY FIRST STORY

作詞:Hiro

作曲:Nob,Teru,Sho

配信開始日:2023年12月22日(金)

配信サービス:https://zula.lnk.to/CzVaIFZL



MY FIRST STORY -Profile-







Kid'z(Dr.) / Hiro(Vo.) / Nob(Ba.) / Teru(Gu.) (L→R)



2011年夏、東京渋谷で結成。

2012年4月に1stフルアルバム「MY FIRST STORY」でデビュー以降、確かな楽曲、ライブパフォーマンスが話題を呼び、全国の大型フェス出演や海外アーティストとの共演も数多く務め、着実に実力を付けた。その後も、精力的にライブを行っており、2021年3月「STORYTELLER TOUR 2021」を開催。FINAL公演はMY FIRST STORYが結成された渋谷で、初の都内ホール公演(LINE CUBE SHIBUYA)が行われた。7月に「MY FISRT STORY TOUR 2021」、11月に「We promise, 4 you once again Tour 2021」を行い、さらにTOUR FINALとして2022年2月には5年ぶりとなる日本武道館公演を開催した。

そしてデビュー10周年を迎えた2022年、「MY FIRST STORY TOUR 2022」で全国22公演を回った。



絶えず進化を遂げる孤高のロックバンド

MY FIRST STORYの躍進を見逃すわけにはいかないだろう。



ZULAについて









株式会社 massenext (東京都港区) が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。



ZULA公式サイト:http://www.zula.jp

ZULA公式X:https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram:https://www.instagram.com/zula_jp/



