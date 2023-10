[イシン株式会社]

イシン株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:片岡 聡)は、10月27日(金)にイノベーション実務担当者向けの「学び」と「繋がり」をテーマに「NEW JAPAN SUMMIT 2023 TOKYO」(詳細≫https://techblitz.com/newjapansummit2023tokyo/)を開催いたします。







チケット事前申込はこちら

https://go.techblitz.com/NewJapanSummit-2023Tokyo/entry/









・NEW JAPAN SUMMIT 2023 TOKYOとは?

世界のスタートアップエコシステムと日本をつなぐメディア「TECHBLITZ(テックブリッツ)」が、これまでのスタートアップエコシステムの調査・取材で培った知見とネットワークを活かして企画・運営するグローバルサミット。

国内外の「イノベーター(事業会社・スタートアップ・行政・アカデミア)」が集結し、イノベーション創出を促す実践的な「学び」と、共創を目指すための充実した「繋がり」の場を提供します。





◇NEW JAPAN SUMMIT 2023 TOKYO 開催概要

日時:2023年10月27日(金)09:30~17:30

会場:丸ビルホール&コンファレンススクエア(東京都千代田区丸の内2丁目4−1 丸ビル7F・8F)

申込期限:リアル会場は定員に達し次第締め切りとなります。

参加費:リアル会場:10,000円

オンライン参加:無料





リアル限定の特典

◆25社*以上のピッチ、8つの講演・トークセッションに全て参加可能

◆25社*の有望スタートアップによるブース出展エリア

◆参加者・登壇者同士が交流できるネットワーキングエリア

*多少増減する可能性がございます。





錚々たる登壇者が続々決定!講演・トークセッション(プログラムより抜粋)

【イノベーションエコシステムの最新トレンド解説】



■ ChatGPTの衝撃はまだ序章 ~シリコンバレー発「AI革命」の本質と日本の価値づくりへの教訓~



カーネギー国際平和財団 シニアフェロー 櫛田 健児 氏



■ 最先端のグローバルオープンイノベーション戦略 ~”生き残り”ではなく”進化”のためのテクノロジー活用~



スタンフォード大学アジア・米国技術経営研究センター 所長 特任教授 Richard Dasher 氏



■ 官民連携で進めるスタートアップエコシステム形成 ~渋谷区や事業会社が出資する“シブヤスタートアップス”の取り組み~



シブヤスタートアップス株式会社 代表取締役社長 渡部 志保 氏

… and more





【事業会社における事例・学びの共有】



■ 事業会社とVC双方の視点から学ぶ「戦略的リターン創出方法」











DNX Ventues 前田 浩伸 氏





×













東芝テック株式会社 新規事業戦略部 CVC推進室長 鳥井 敦 氏





■ 大企業の “あるある” 課題から紐解く「スタートアップとの事業共創のコツ」



KDDI(株) 事業創造本部 副本部長 中馬 和彦 氏 × カーネギー国際平和財団 シニアフェロー 櫛田 健児 氏



■ ”過去” から学び ”未来” を創る、イノベーション創発の仕組み ~「オムロン流 未来予測理論」 × 「1000年企業の知恵」~



京都大学経営管理大学院 客員教授 (元オムロン株式会社 イノベーション推進本部 シニアアドバイザー) 竹林 一 氏

… and more

サミット詳細はこちら

https://techblitz.com/newjapansummit2023tokyo/







スタートアップピッチでは、国内外から有望なスタートアップが集結。

※一部のスタートアップはブース出展のみとなります。

(2023年10月12日時点)



国内

・株式会社WizWe #ヘルスケア #ウェルネス

・株式会社ファーメンステーション #ヘルスケア #ウェルネス #サステナビリティ

・Citadel AI #ジェネレーティブAI

・カサナレ株式会社 #ジェネレーティブAI

・株式会社ElevationSpace #ものづくり・素材

・MODE, Inc. #スマートシティ

・株式会社シェアリングエネルギー #エネルギー #サステナビリティ #スマートシティ

・株式会社バイオマスレジンホールディングス #サステナビリティ

・株式会社Piezo Sonic #ものづくり・素材

・エレファンテック株式会社 #ものづくり・素材 #サステナビリティ

・ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 #スマートシティ #ヘルスケア #ウェルネス

・株式会社Gaianixx #ものづくり・素材

・株式会社HACARUS #ヘルスケア

・レイ・フロンティア株式会社 #スマートシティ

・株式会社アダコテック #ものづくり・素材

・CollaboGate Japan株式会社 #スマートシティ #ものづくり・素材



海外

・Cerebras Systems合同会社(米国)#ジェネレーティブAI

・Flexiv Robotics(米国)#ものづくり・素材

・SiLC Technologies(米国)#スマートシティ #モビリティ

・Hailo(イスラエル)#スマートシティ #モビリティ #ものづくり・素材

・NExTNet(米国)#ヘルスケア #ジェネレーティブAI

・Sensely(米国)#ヘルスケア #ウェルネス

・Infleqtion(米国)#ものづくり・素材

・Cloudpick Japan株式会社(中国)#スマートシティ

・ELSA Japan合同会社(米国)#ジェネレーティブAI





【会社概要】

Ishin Group

会社名 :イシン株式会社

代表取締役会長:明石 智義

代表取締役社長:片岡 聡

所在地 :東京都新宿区新宿6-28-7 新宿イーストコート7F

設立 :2005年4月

URL :https://www.ishin1853.co.jp/





Ishin USA

会社名 :Ishin USA, Inc.

CEO :岩下 友揮

所在地 :5201 Great America Pkwy., Suite 320, Santa Clara, CA 95054

URL :https://techblitz.com







【本件に関するお問い合わせ先】

イシン株式会社 イベント事務局

TEL :03-5291-1580(代表) Email:info@techblitz.com



