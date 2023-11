[株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン]

スタイリスト、モデル、カメラマンなどセンスのいい7人のギフトのこだわりとは



株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン (東京都品川区、 代表取締役社長:新倉修司、 以下 ブルックス ブラザーズ)は、スタイリスト、モデル、カメラマンなどファッションのプロが選ぶホリデーギフトの特設サイトを開設した。







ホリデーギフト特集ページ:https://www.brooksbrothers.co.jp/top/cms/asp/page.asp?id=fw23-holiday



ー センスのいい7人のギフトのこだわり ー

贈られる人だけでなく、贈る人も幸せにしてくれる。

1818年にニューヨークで創業以来、2世紀以上に渡って上質で品の良いアメリカントラッドを提唱し続けているブルックス ブラザーズには、そんなギフトが揃っています。どんな人に、どんなギフトを贈ろうか。今回スタイリスト、モデル、カメラマンなどファッションに造詣が深い方々に、この冬に贈りたいギフトを選んで頂きました。そこに込められた想いとは。コメントを読むだけで、あたたかい気持ちになれるはずです。



モデル 櫻井貴史さんがセレクトしたこの冬に贈りたいギフト

“贈った自分もうれしくなる、そんなギフトがある”













GIFTS for 女性の友人に ”アメトラ男女で楽しむって素敵です”

「アメトラが男女ともに人気の今、こんなストレートなデザインはきっと喜ばれるかと。デニムパンツかロングスカートと合わせると、とてもカワイイと思います。それにしてもこのロゴって、すごく愛らしいですよね。ほっこりした感じが、ギフトシーズンにぴったりではないでしょうか」セーター ¥30,800(税込み価格)



GIFTS for 友人に "寝る時の装いにも、こだわって欲しい"

「男性の場合、パジャマを愛用している人は少ないように思います。だからこそ、ギフトでもらったらうれしいですよね。クレイジーパターンのチェックは、どこか懐かしい感じがします。寒い冬の夜も、これを着れば充実したナイトタイムを過ごせるのではないでしょうか」パジャマ¥17,600(税込み価格)



GIFTS for 友人にお世話になった人に "感謝の気持ちを、色でも示したいですね"

「独自なグリーンのトーンが気に入りました。男性でこのカラーリングを好まない人はいないんじゃないかな。ネクタイはギフトの定番ですが、だからこそ色の組み合わせで僕らしさを知ってもらいたいですね。実はこれとは別に、キツネや犬モチーフのネクタイも気になっています。遊びの効いた柄を選ぶのも、ギフトの醍醐味ですから」ネクタイ¥20,900(税込み価格)



小説家 朝吹真理子さんがセレクトしたこの冬に贈りたいギフト

“贈りたい顔がすぐに浮かぶギフトが揃っていますね”











GIFTS for 知人に "保護活動に対する敬意と感謝を込めて"

「今年、長野県松本市に引越し、保護猫の活動をしている知人への引っ越し祝いにいいな!と思い浮かびました。保護活動は路上で過ごす時間も多いので、寒い冬の松本市での活動は大変。あたたかそうで、明るいふかふかニットキャップをかぶってほしいです。」ニットキャップ ¥16,500(税込み価格)



写真家 長山一樹さんがセレクトしたこの冬に贈りたいギフト

"長く使えるベーシックなデザインが揃うのが魅力"













GIFTS for 自分に ”自己流だけじゃなく本流を知ることも大切”

アメリカにおけるマナーやアドバイス、格言などを紹介するジェントルマン ブックシリーズ。長山さんが選んだのは、紳士のドレスアップにおける作法やルールについて記された「ブックアジェントルマンゲッツドレスアップ」です。「スーツスタイルを好んではいますが、その着こなし方は自己流。そろそろ歴史に基づいたルールを学びたいと思っていたところです。重厚感のある装丁は、置いておくだけでも様になりますね」ジェントルマンブック¥44,00(税込み価格)



デザイナー 大日方久美子さんがセレクトしたこの冬に贈りたいギフト

“誰にあげても喜んでもらえる、そんなギフトが沢山”













GIFTS for 夫に "いつまでも素敵な人だと思わせて欲しい"

1着ずつ手編みされた、ジップアップを採用したカウチンセーター。ウール糸をローゲージで編み上げたニットならではの包み込まれるようなあたたかさが魅力。「カウチンセーターは、個人的に海や山が似合うと思っています。ほっこりした気分になりますよね。夫がサーフィンをするので、海上がりに冷えたカラダをこんな1着であたためていたら、とても素敵だと思って!」セーター¥53,900(税込み価格)



スタイリスト 武内雅英さんがセレクトしたこの冬に贈りたいギフト

“目の肥えた大人が喜ぶ、質の高さはさすがですね”















GIFTS for 仕事でお世話になった人に ”冬コーデにはこんなアクセントが便利です”

「アウターのボリュームが増す分、なんとなく首元が寂しくなりがちな冬コーデ。こんなスカーフをアクセントに効かせることで、コーディネート全体が締まります。一応メンズアイテムですが、このキレイな光沢と品の良いプリントは、男女問わず使えるかと。まさに、ギフトとしておススメなアイテムですね」スカーフ¥14,300



スタイリスト 亀恭子さんがセレクトしたこの冬に贈りたいギフト

“特別感と高級感、選んでいる時間も楽しくなります”















GIFTS for 義母に "感謝と共に心地良い眠りを届けたい"

「いつも惜しみない愛情で3人の孫をお世話してくれる義母に、感謝を込めて贈りたいです。ばぁばのサポートなしでは、我が家はもはや立ちゆきませんので(笑)。日中忙しくさせている分、夜はオシャレなパジャマでぐっすりと安眠してもらいたいです。こんなパジャマなら、自分が貰ってもうれしいですよね」

パジャマ¥19,800(税込み価格)



編集者 西川昌宏さんがセレクトしたこの冬に贈りたいギフト

“時代やトレンドを超越する、アメトラの魅力を実感”













GIFTS for 自分に "毎日使うものだから、質にこだわりたい"

「ロゴがさりげないのが好印象。革の質感がとても手馴染み良く、使い込むほどにいい表情を見せてくれそうです。カードケースのゴールド金具もいいですね。今使っているものが買い替え時と思っていたので、この機会に」ウォレット¥36,300(税込み価格) カードケース¥19,800(税込み価格)





◆スタイリスト、モデル、カメラマンなどセンスのいい7人がセレクトしたそれぞれのギフトのこだわりは、こちらのページからご覧頂けます。

https://www.brooksbrothers.co.jp/top/cms/asp/page.asp?id=fw23-holiday



◆GIFT WRAPPING◆

ー大切な方へのホリデーギフトは、特別なラッピングでー

お客様が選んだギフトは、クリスマス仕様の特別なラッピングにてお届けいたします。

ギフトラッピングサービスは無料で承っております。

ブルックス ブラザーズ公式サイトからご確認ください。

https://www.brooksbrothers.co.jp







【お問い合わせ先】

ブルックス ブラザーズ ジャパン TEL: 0120-02-1818

オフィシャルサイト: http://www.brooksbrothers.co.jp

公式Instagram: http://www.instagram.com/brooksbrothersjapan

公式Twitter: http://twitter.com/brooksbrothersj

公式Facebook: http://www.facebook.com/BrooksBrothersJapan

公式LINE: https://lin.ee/c6fHGsm



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-15:46)