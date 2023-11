[株式会社FABRIC TOKYO]

CUSTOM WEAR for ALLをヴィジョンに、カスタムオーダーのビジネスウェアブランドを展開しているFABRIC TOKYOは、昨今の電力不足などから、「服のあたたかさ」にあらためて着目した、フランネル生地のオーダースーツ、オーダーセットアップ、オーダーシャツを2023年秋冬シーズンにリリースしたことをお知らせいたします。

スーツ、セットアップには日本最大の毛織物産地である愛知県の「尾州」ウールを、シャツは兵庫県で200年以上の歴史を持つ「播州織」のコットン生地を採用し、天然繊維ならではの優れた保温性と防風性を持ち合わせています。

オーダースーツ、オーダーセットアップは77,000円(税込)から、オーダーシャツは14,000円から、全国のFABRIC TOKYOリアル店舗、およびECサイトで購入可能です。







商品企画の背景





需要ピーク時の電力不足が起きている昨今、2022年3月には経済産業省から初の「電力需給ひっ迫警報」が発令され、暖房の設定温度を下げる、使っていない部屋の電気を消す、など節電が求められました。

このような背景から「持続可能性と環境への配慮のために、FABRIC TOKYOができることは何か」を考え、「服のあたたかさ」に着目。

天然繊維ならではの機能を生かしたフランネル生地のオーダースーツ、オーダーセットアップ「STRETCH FLANNEL by BISHU」およびオーダーシャツ「COTTON FLANNEL by BANSHU」のリリースに至りました。



天然繊維だからこその豊富な機能性





繊維を密にして織るフランネル生地は、中に多くの空気を含み外気を遮断し高い保温性を備えています。

また、表面の起毛が風を遮るという防風性があり、さらに保温性が増します。

加えてウールやコットンなどの天然繊維は汗を吸い込みやすく、発散しやすいため快適な着心地もキープ。

保温性がありながらも蒸れにくく、肌をドライで快適な状態に保つことができます。

さらに、フランネル生地はシワになりにくいという特長も持ち合わせているため、洗練された外見と日常での使いやすさを併せ持つ、冬のビジネスシーンにおすすめの一着です。

軽い着心地で、秋冬のアウターなどを着る際にも重宝します。



愛知県一宮市の「尾州ウール」を採用したスーツ・セットアップ





オーダースーツ、オーダーセットアップの「STRETCH FLANNEL by BISHU」は、日本最大の毛織物産地「尾州」のウールを使用。

愛知県一宮市を中心に、愛知県尾張西部エリアから岐阜県西濃エリアは、日本最大の毛織物産地「尾州」として知られ、その規模は国内生産量の約60%と言われています。

そんな尾州産地のウールを採用したフランネル生地のオーダースーツ・オーダーセットアップは、やわらかながら、適度なハリも持ち合わせており、立体的で美しいディテールが際立つ一着が仕立てられます。

化学繊維では発揮できない、ウールならではの保温性や通気性に加えて、ポリウレタンを配合することでストレッチ性にも優れています。

秋冬の生地は重厚感があり動きにくいというデメリットもありましたが、ストレッチ性を加えることで、ストレスのない快適な着心地を実現しています。



兵庫県で200年以上の歴史を持つ「播州織」のシャツ





オーダーシャツ「COTTON FLANNEL by BANSHU」は、カジュアルシャツの新しい提案として取り入れました。

オーダーで取り扱う生地としては珍しいフランネルシャツですが、これまでシャンブレーやデニムシャツなど、カジュアルシャツの生地が好評をいただいていた背景があり、新しい挑戦として秋冬らしい起毛感のある素材を選びました。

生地には兵庫県の「播州織」を使用。「先染め」と呼ばれる糸を染めてから織る綿織物で、1790年代終わりから現在まで200年以上の歴史をもちます。糸の中までしっかり染色されるので色落ちしにくく、また何色もの糸を織り重ねることが可能で、繊細な模様や色合いが実現できます。

全6色の控えめなニュアンスが特長のカラー展開は、派手になりすぎず、さりげないオシャレで秋冬のビジネスカジュアルを彩ります。



ラインナップ





STRETCH FLANNEL by BISHU

スリーピーススーツ:96,000円(税込)~

ツーピーススーツ:77,000円(税込)~

ジャケット:55,000円(税込)~

ベスト:23,000円(税込)~

カジュアルセットアップ:77,000円(税込)~

カジュアルジャケット:55,000円(税込)~

カジュアルパンツ: 29,000円(税込)~



カラー / 柄:全12種

・ダークネイビー / 無地

・グレーネイビー / 無地、ペンシルストライプ

・ネイビー / ペンシルストライプ

・グレー / 無地、ペンシルストライプ、グレンチェックオーバーペーン、千鳥

・ベージュ / 千鳥

・グレーベージュ / ペンシルストライプ

・ブラック / 無地

・ブラウン / チェック



素材:ウール 98%, ポリウレタン 2%

生地生産国:日本, 生産国:インドネシア



商品ページ:https://fabric-tokyo.com/products/item/stretch-flannel-by-bishu-grey-flannel-business-casual-co-ord-set-l2523c001







COTTON FLANNEL by BANSHU

シャツ:14,000円(税込)~

カラー:全6色(ベージュ、グレーベージュ、ブルー、インディゴ、ダスティーピンク、ブラック)

素材:綿100%

生地生産国:日本, 生産国:日本



商品ページ:

https://fabric-tokyo.com/products/item/cotton-flannel-by-banshu-beige-chambray-shirt-l0623c127





ビジネスに最適な秋冬生地はフランネル!おすすめな理由とコーディネート3選をご紹介

https://fabric-tokyo.com/answer/business_casual/feature-on-stretch-flannel-by-bishu



今後も株式会社FABRIC TOKYOでは、”Lifestyle Design for All”というミッションの実現に向けて、カスタムウェアの民主化を通じ、服を、人生を、この世界をもっと楽しいものにしていくことを目指して挑戦してまいります。



FABRIC TOKYOとは





“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、お客さま一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供するブランドです。

一度、ご来店いただき、店舗で採寸した体型データがクラウドに保存されることで、以降はオンラインからオーダーメイドの1着を気軽に注文することができます。リアル店舗も自社で展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営中。



公式サイト

https://fabric-tokyo.com/



会社概要





株式会社FABRIC TOKYO

所在地:東京都渋谷区神宮前 2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル 4F

代表取締役CEO:森 雄一郎

事業内容:カスタムオーダーサービス「FABRIC TOKYO」の運営

URL:https://corp.fabric-tokyo.com/



