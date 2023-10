[株式会社ピアラ]

ヘルスケア、ビューティ、食品領域を中心に、様々な業界の企業に対しブランディングから LTV 向上までの ALL データを一元管理し、通販 DX(マーケティング DX)サービスを展開する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)は、株式会社オリエントコーポレーション(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:飯盛徹夫、以下「オリコ」)の加盟店に対して、Web広告無料診断サービスの提供を開始したことをお知らせします。







サービス提供の背景





昨今のデジタル化やインターネットの普及による消費者の購買行動の変化や、プロダクトやサービスのコモディティ化、それに伴う獲得コストの高騰など、顧客ニーズの多様化が加速するなど目まぐるしく変化しており、世の中の変化と共に、事業者は様々な壁に直面しています。

そのため、多くの事業者はこれまで以上に、データの収集や分析に注力し、それらを元に戦略の見直し、顧客接点の強化やコミュニケーションの活発化など、多角的にマーケティング活動の見直しを図る必要に迫られているものの、対応に追われているのが現状です。

このような状況の中で、当社がこれまで培ってきたマーケティングノウハウを基にした効果的な改善提案が、多くの事業者の業績向上に寄与できると考え、この度、オリコ加盟店へ向けたWeb広告無料診断サービスを提供することとなりました。



Web広告無料診断サービス概要





Web広告無料診断サービスでは、アンケートにてオリコ加盟店の広告運用状況を無料でヒアリングし、様々なお悩みや改善点を見つけた際に、広告運用のご提案をさせていただきます。

特に、最も費用対効果の高い新規獲得広告提案を行うことで、加盟店の新規顧客獲得及び売上向上に貢献できると考えております。



サービスの流れ





(1)加盟店への説明

(2)Web、LINEでアンケート実施

(3)アンケート結果を基に現状分析

(4)改善余地のある加盟店に対して広告改善提案を実施











▼当社のマーケティング施策領域





当社はWEB広告無料診断サービスの実施で広告運用状況を可視化し、オリコ加盟店それぞれに適した改善提案をいたします。高速PDCAで圧倒的な改善実績をもつ自社広告運用専門チームと、公式認定を受けているWeb・SNSメディアをはじめとする多数の提携メディアとの連携で、点ではなく線で施策をピックアップし、常に費用対効果(ROAS)を前提とした予算の最適化及び売上の最大化を可能にいたします。

広告運用でお悩みのオリコ加盟店の方は、お気軽にお問い合わせください。





【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 :株式会社ピアラ

代表者 :代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 :〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 :2004年3月

事業内容 :1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 :851百万円(2023年6月末)

証券コード:東京証券取引所プライム市場(証券コード:7044)

関連会社 :比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社

URL :https://www.piala.co.jp/



【株式会社オリエントコーポレーション 会社概要】

商号 :株式会社オリエントコーポレーション

代表者 :代表取締役社長 飯盛 徹夫

所在地 :〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1

設立 :1954年

事業内容 :個品割賦事業、カード・融資事業、銀行保証事業、決済・保証事業、海外事業

資本金 :1,500億円(2023年3月末)

証券コード:東京証券取引所プライム市場(証券コード:8585)

URL :https://www.orico.co.jp/company/





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-18:40)