『ボヘミアン・ラプソディ』『パラサイト 半地下の家族』など44作品を放送





洋画専門CS放送ザ・シネマでは、3月12日(※日本時間は3月13日)に開催が予定されているアカデミー賞(R)を2カ月にわたり特集放送いたします。2月は演技部門、脚本・脚色部門など、3 月は作品賞部門などに注目し、過去の受賞作品を2月、3月合わせて44作品お届けいたします。



【2カ月連続】アカデミー賞特集2023 ~ザ・シネマ流鑑賞マニュアル~

映画の祭典「アカデミー賞(R)」。毎年受賞の行く末が注目を浴びる同賞は、今年は3月12日(※日本時間は3月13日)に開催が予定されている。ザ・シネマでは、2月から3月にかけて2カ月連続で44作品、アカデミー賞(R)の過去の受賞作品を大特集!アカデミー賞受賞作の見どころをナビゲート!



2月は、演技部門、脚本・脚色部門などに注目!

2/11(土)10:00~、2/13(月)~2/16(木) 23:00~ほか、2/22(水)~2/28(火) 08:00~ほか

一世一代の名演技を楽しむ【主演/助演男優女優賞】からは、

フレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックが主演男優賞を獲得した『ボヘミアン・ラプソディ』 、

本当に面白い映画はストーリー次第【脚本・脚色賞】からは、非英語作品として初の作品賞も受賞した『パラサイト 半地下の家族』、

素晴らしいカメラワークを楽しむ、まさに映像が主役である【撮影賞】からは、全編ワンカット撮影で描いた『1917 命をかけた伝令』などをお届け。



3 月は、映画史に輝く名作を楽しむ作品賞部門などに注目!

3/1(水)~3/8(水) 17:00~ほか、3/13(月) 10:00~

【主演/助演男優女優賞】からは、認知症の高齢者をアンソニー・ホプキンスが演じ、主演男優賞を受賞した『ファーザー(2020)』 、

【脚本・脚色賞】からは、人工知能( AI )と中年男性との恋を描いた『her /世界でひとつの彼女』 、

【作品賞】からはアカデミー賞(R)6部門に輝いた戦争ドラマ『ハート・ロッカー』などをお届け。

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/405



《放送作品情報》

【主演/助演男優女優賞】 16作品





★第91回(2018年)主演男優賞:ラミ・マレック

●『ボヘミアン・ラプソディ』

放送日:2月25日(土)18:15~ほか

伝説的バンド・クイーンの栄光と知られざる苦悩が明かされる!

名曲の数々に乗せて描く感動の音楽伝記ドラマ

<あらすじ>

1970年のロンドン。厳格な家庭に育ったインド系移民の青年ファルークは、自らをフレディと名乗っていた。ある日、ライブハウスで知り合ったバンドのボーカルが脱退したところフレディが代役を志願し、並外れた歌唱力を認められる。フレディを加えたバンドはクイーンという名で新たに始動。革新的な名曲を生み出しヒットを連発する。一方、フレディは自らのセクシャリティに目覚め、マネージャーのポールと親密になっていく。





★第78回(2005年)主演男優賞:フィリップ・シーモア・ホフマン

●『カポーティ』

放送日:3月2日(木)18:45~ほか

名作ノンフィクション小説「冷血」誕生に隠された苦悩とは?天才作家の矛盾を大胆に描く人間ドラマ

<あらすじ>

1959年、カンザス州の田舎町で農場主一家が惨殺される。この事件を新聞で知った作家カポーティは、事件の全貌を小説にしようと思い立ち、ニューヨークから現地へ向かう。カポーティは幼なじみの小説家ネルの協力で調査を開始し捜査部長デューイに近づいて捜査資料を見せてもらう。そんな中、カポーティは殺人犯として逮捕された青年ペリーと獄中で面会。同じような境遇に育ったペリーと親交を深める一方、小説の執筆を進める。



★第73回(2000年)主演男優賞:ラッセル・クロウ

●『グラディエーター』

放送日:2月23日(祝・木)21:00~ほか



★第63回(1990年)主演女優賞:キャシー・ベイツ

●『ミザリー』

放送日:2月24日(金)19:00~



★第65回(1992年)主演男優賞:アル・パチーノ

●『セント・オブ・ウーマン/夢の香り』

放送日:2月25日(土)15:30~ほか



★第71回(1998年)主演男優賞:ロベルト・ベニーニ

●『ライフ・イズ・ビューティフル』

放送日:2月26日(日)16:45~ほか



★第93回(2020年)助演女優賞:ユン・ヨジョン

●『ミナリ』

放送日:2月27日(月)18:45~



★第70回(1997年)助演女優賞:キム・ベイシンガー

●『L.A.コンフィデンシャル』

放送日:2月28日(火)18:15~



★第69回(1996年)主演女優賞:フランシス・マクドーマンド

●『ファーゴ』

放送日:3月1日(水)19:00~ほか



★第93回(2020年)主演男優賞:アンソニー・ホプキンス

●『ファーザー』

放送日:3月3日(金)19:15~ほか



★第63回(1990年)助演女優賞:ウーピー・ゴールドバーグ

●『ゴースト/ニューヨークの幻』

放送日:3月4日(土)18:45~ほか



★第59回(1986年)助演男優賞:マイケル・ケイン、助演女優賞:ダイアン・ウィースト

●『ハンナとその姉妹』

放送日:3月5日(日)19:00~ほか



★第38回(1965年)主演女優賞:ジュリー・クリスティ

●『ダーリング』

放送日:3月6日(月)14:15~



★第63回(1990年)主演男優賞:ジェレミー・アイアンズ

●『運命の逆転』

放送日:3月6日(月)18:45~ほか



★第37回(1964年)助演男優賞:ピーター・ユスティノフ

●『トプカピ』

放送日:3月7日(火)18:45~ほか



★第70回(1997年)助演男優賞:ロビン・ウィリアムズ

●『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』

放送日:3月8日(水)18:30~ほか



【脚本/脚色賞】 15作品





★第93回(2020年)脚色賞:クリストファー・ハンプトン、フロリアン・ゼレール

●『ファーザー』

放送日:3月6日(月)16:45~ほか

アンソニー・ホプキンスがアカデミー主演男優賞を受賞!

認知症患者が体験する苦悩をリアルに描くドラマ

<あらすじ>

ロンドンに一人で暮らすアンソニーは、81歳を迎えて認知症の症状が出始めたにもかかわらず、娘のアンが手配した介護人を拒否し困らせる始末。そんな父に対してアンは、ロンドンを離れて恋人がいるパリへ行くと告げる。ある日、アンの夫を名乗る男が自宅に入り込むが、アンは数年前に離婚したはず。頭が混乱する中、アンが帰宅するが、それは見たこともない女性だった。次第にアンソニーは現実と幻想の境界を見失っていく。





★第86回(2013年)脚本賞:スパイク・ジョーンズ

●『her/世界でひとつの彼女』

放送日:3月5日(日)16:45~ほか

[PG12]人間がAIに恋をした!スパイク・ジョーンズ監督が近未来を舞台に描く奇想天外なラブロマンス

<あらすじ>

テクノロジーが進化した近未来。ロサンゼルスで代筆ライターとして働くセオドアは、離婚調停中の妻と別居し、誰にも心を開かず孤独な日々を過ごしていた。そんなある日、世界初となる人工知能OSの広告に興味を抱き、自宅のパソコンにインストールすることに。サマンサと名乗る女性の声のOSに話しかけてみると、実体のない人工知能と思えないほど人間味豊かで、いつしかサマンサとの会話がセオドアにとって重要なものとなる。



【作品賞】 6作品





★第92回(2019年)作品賞

●『パラサイト 半地下の家族』

放送日:3月13日(月)21:00~ほか

[PG12]貧困から抜け出そうともがく一家の運命は?

アカデミー賞4部門を制覇した衝撃の韓国サスペンス

<あらすじ>

韓国の貧困地区にある半地下のアパートに暮らすキム一家。父ギテクと母チュンスクは失業中で、息子ギウは浪人し大学を目指していた。そんなある日、IT企業社長の娘の家庭教師を務めるギウの友人が海外へ留学することになり、ギウに家庭教師の代役を託す。ギウが一家の信頼を得ると、続いて妹ギジョンが幼い息子の家庭教師、父が社長の運転手、母がメイドと、それぞれ経歴詐称や謀略によって職を得て富豪一家に寄生する。



★第46回(1973年)作品賞

●『スティング』

放送日:3月13日(月)10:00~



★第87回(2014年)作品賞

●『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』

放送日:3月13日(月)12:30~ほか



★第60回(1987年)作品賞

●『ラストエンペラー』

放送日:3月13日(月)15:15~ほか



★第82回(2009年)作品賞

●『ハート・ロッカー』

放送日:3月13日(月)18:30~ほか



★第73回(2000年)作品賞

●『グラディエーター』

放送日:3月13日(月)23:30~ほか



【撮影賞】 4作品





★第92回(2019年)撮影賞:ロジャー・ディーキンス

●『1917 命をかけた伝令』

放送日:2月16日(木)23:00~

戦場での決死のミッションを全編ワンカット映像で構成!サム・メンデス監督が贈る驚異の戦争アクション

<あらすじ>

第一次世界大戦下の1917年4月。西部戦線のドイツ軍は戦略的に後退し、おびき寄せた英国第2大隊を攻撃する作戦を準備していた。その事実を把握した英国軍は味方の進軍を止めるべく、兵士のスコフィールドとブレイクに伝令を命じる。危険な任務に尻込みするスコフィールドを横目に、第2大隊に兄がいるブレイクは迷いなく陣地を出発。2人は前線に沿って無人地帯を進むが、敵が仕掛けた爆弾など数々の危険が待ち受けていた。



★第65回(1992年)撮影賞:フィリップ・ルースロ

●『リバー・ランズ・スルー・イット』

放送日:3月13日(月)23:15~ほか



★第87回(2014年)撮影賞:エマニュエル・ルベツキ

●『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』

放送日:2月14日(火)23:00~ほか



★第60回(1987年)撮影賞:ヴィットリオ・ストラーロ

●『ラストエンペラー』

放送日:2月15日(水)23:00~ほか



【その他 部門賞】 3作品





★第92回(2019年)歌曲賞:「(I‘m Gonna) Love Me Again」 エルトン・ジョン他

●『ロケットマン(2019)』

放送日:2月11日(土)14:45~ほか

[PG12]破天荒な人気シンガー、エルトン・ジョンの波乱の人生がミュージカルに!型破りな伝記ドラマ

<あらすじ>

ロンドン郊外の家庭で親の愛に恵まれず育ったレジナルドは、音楽の才能を見出され国立音楽院に入学する。ロックに傾倒しバンドの一員に加わったレジナルドは、名前をエルトン・ジョンへと改名。アーティストを募集していたプロデューサーの目に留まり、作詞家バーニーと曲作りのコンビを組むことに。その後、圧巻のライブパフォーマンスで一気にスーパースターへの階段を駆け上がっていくが、次第に酒と薬物に溺れるようになる。



★第36回(1963年)外国語映画賞

●『8 1/2【完全修復版】』

放送日:2月11日(土)10:00~



★第82回(2009年)メイクアップ賞:バーニー・バーマン他

●『スター・トレック』

放送日:2月11日(土)12:30~



