[株式会社ZOZO]

ファッションEC「ZOZOTOWN」(https://zozo.jp/)を運営する株式会社ZOZO(本社:千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO:澤田 宏太郎)は、ZOZOTOWN内でファッションに関するサステナブル情報を発信するコンテンツ「elove by ZOZO(エラブ バイ ゾゾ)」(開設:2022年11月29日)が、開設から1周年を迎えたことを記念し、公式Instagramアカウント(@elove_by_ZOZO)にて、本日より「elove by ZOZO 1周年記念キャンペーン」を開催することをお知らせします。







「ファッションのお買い物をアップデートすること」を目指し、ブランド様やファッション業界の関連団体等へのインタビューのほか、ファッションにまつわるTIPSや環境・社会問題など、日常生活やお買い物の際に役立つサステナビリティ情報を発信してきたelove by ZOZOは、ブランド様や関連団体様をはじめ多くの方々にご協力いただき、この1年で約100件の記事を掲載してまいりました。



また、今年10月には公式Instagramアカウント(@elove_by_ZOZO)を開設し、ZOZOTOWN内で掲載される記事をコンパクトにまとめたサマリー投稿に加え、Instagramアカウント限定のオリジナルコンテンツを発信するなど、より多くの方にサステナビリティ情報をお届けしています。



今後も当社では、「elove by ZOZO」を通じてサステナブルファッションや環境・社会問題に関する情報をお届けし、地球に愛のある「えらぶ」を知ることで「サステナブル」をもっと楽しんでいただけるよう、さまざまな情報を発信してまいります。



<elove by ZOZO 1周年記念キャンペーンについて>

1周年を迎えることができた感謝と、サステナビリティにつながるアクションを実際に体験いただきたいという想いから、サステナブルな暮らしにつながるアイテムをセットにし、抽選で計15名様にプレゼントいたします。



企画名

elove by ZOZO 1周年記念キャンペーン



賞品

A賞 美肌ケアセット(5名様)

B賞 ヘアケアセット(5名様)

C賞 ボディ・ハンドケアセット(5名様)



応募期間

2023年11月29日(水)正午 ~ 2023年12月13日(水)23:59



応募方法

1.elove by ZOZO 公式Instagramアカウント(@elove_by_zozo)をフォロー

2.プレゼントキャンペーン投稿に「いいね」と、ご希望のセット名をコメント



当選発表

12月下旬予定。Instagramのダイレクトメッセージにて当選をお知らせいたします。





※ キャンペーンの詳細および注意事項は、elove by ZOZO 公式Instagramアカウントにてご確認ください。





<キャンペーン賞品詳細>



・【ONE THING】HOUTTUYNIA CORDATA EXTRACT (ドクダミ化粧水) 150ml

・【Trilogy】 ローズヒップオイル 20ml





・【WELEDA】アルガン ヘアシャンプー 200ml

・【product】ヘアシャインセラム 50ml





・【L'OCCITANE】シア ハンドクリーム 30ml

・【THE BODY SHOP】ボディスクラブ シア 250mL



