[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX、本社:東京都品川区、代表取締役:孫一亨)は、SUPER JUNIORメンバーであるキュヒョンの日本オフィシャルファンクラブ「KYUHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB KYUpiter Japan」を開設させていただく運びとなりました。







本サイトでは、キュヒョンの最新情報はもちろん、ここでしか見ることのできないオリジナルコンテンツや日本オフィシャルファンクラブ会員限定のイベント先行案内等、様々なサービスをご提供いたします。

また、ファンクラブオープンを記念し、2024年3月31日(日)までに年額コースにご入会いただいた方には、早期入会特典をプレゼント。詳細はKYUHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUBよりご確認ください。



新たな挑戦に進み続けるキュヒョンの今後の日本活動にぜひご期待ください。





【KYUHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB KYUpiter Japan 概要】

https://kyuhyun.jp

■会費

月額コース:550円 (税込)

年額コース(月額まとめて払い):6,600円 (税込)

※事務手数料が別途かかります。



■無料コンテンツ

・INFORMATION

・PROFILE

・DISCOGRAPHY

・PHOTO (一部)



■有料会員限定コンテンツ

・BLOG

・MOVIE

・PHOTO

・VOICE (Coming Soon)

・Q&A (Coming Soon)



■有料会員特典

・デジタル会員証発行 (入会時のみ)

・早期入会特典プレゼント *2024年3月31日(日)までに年額コースにご入会いただいた方が対象

・メールマガジン配信 (不定期)

・BIRTHDAYメール

・イベント先行案内

・チケット先行抽選予約

・ファンクラブ限定イベントの参加申込権





【KYUHYUN PROFILE】

キュヒョンは、2006年にグループSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューをし、K-POPの先駆者としてはもちろん、ボーカリスト、ミュージカル俳優などのソロ活動でも幅を広げ、“万能エンターテイナー”としての地位を固めてきました。また、数々の番組MCやバラエティ番組でも活躍しており、そのウィットに富んだ話術と適材適所のリアクション、スマートな進行でバラエティ分野でも厚いファン層を獲得しています。2024年1月9日(火)には、移籍後初となるソロアルバムのリリースも控えており、今後の活躍に注目が集まっています。



▶KYUHYUN JAPAN OFFICIAL X

https://twitter.com/KYUHYUN_JP



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/25-14:16)