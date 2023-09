[ヘリテージ]

趣味の文具箱 × スーベレーン、モンブランコレクター、セーラー万年筆の新工場、鈴木福さんのペンケース拝見、文具YouTuberしーさーさんの新連載など



株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する、文房具の魅力を発信する雑誌『趣味の文具箱』2023年10月号 vol.67(特集「やっぱり、定番が好き」)を、2023年9月11日に発売します。









「趣味の文具箱」2023年10月号 vol.67の特集は「やっぱり、定番が好き」と題して、王道モデルやロングセラー文具の魅力を改めて深堀りしています。ビギナーはもちろん、玄人も楽しめるよう、随所に最新の情報を詰め込みました。また、特別企画では俳優として活躍する鈴木 福さんのペンケースを拝見させていただきました。愛用している文具から彼の人柄、スタイルを紐解いています。さらに超人気の文房具YouTuber、しーさーさんの新連載もスタート。しーさーさんが太鼓判を押す文房具を紹介します。

「趣味の文具箱」は手で書くことの楽しさ、書く道具としての文房具の魅力を発信している季刊雑誌。年に4回(3・6・9・12月)発刊しています。









特集「やっぱり、定番が好き」

定番品が定番品となる所以、世代を超えて親しまれているロングセラーには愛される理由があります。今回の特集ではペリカンの現場で働く人にインタビュー、香港在住のモンブランコレクターを取材、セーラー万年筆の新工場に足を運んだりするなどして、ビギナーはもちろん、玄人でも楽しめる情報を詰め込んでいます。文房具に宿る機能美や様式美、クラフトマンシップなどに触れていただきながら、定番品の魅力をぜひ味わってください。





ペンケースは物語る My Stationery Life/鈴木 福さん

特別企画「ペンケースは物語る My Stationery Life」では、俳優として活躍する鈴木 福さんを取材。

大学生でもある鈴木さんが愛用しているペンケースと、その中身を拝見させていただきました。ひとつひとつの筆記具にはしっかりと思い入れがあり、鈴木さんの人柄や考え方も垣間見ることができます。







文房具YouTuber しーさーの文房具、傑作品評

文房具のレビュー動画を中心に投稿活動を行う超人気YouTuber、しーさーさん。

歯に衣着せぬ物言いで、文具業界に多大な影響力を与える彼の新連載がスタートしました。記念すべき第1回目となる今回はぺんてるの「スマッシュ」です。しーさーさんが文房具に興味を抱くようになったルーツでもある1本を細部にわたって紹介しています。



▼ 目次[特集]

やっぱり定番が好き

・ベスト・オブ・万年筆 スーベレーンが愛される所以

・モンブランコレクターが語る、マイスターシュテュックの真価 文=小日向 京

・機能性が形状を磨く永遠の定番 ラミー 2000/ラミー サファリ

・マストバイの名品はまだまだあるぞ! 舶来ブランドの王道モデル

・セーラー万年筆 新工場で生まれる 21金ペン先の万年筆

・プラチナ万年筆 日本最高峰を目指した不朽の名作 #3776 センチュリーの美点

・パイロット カスタムどれにする? 原寸大で比較

・新たなる定番品に迫る! プランナーインタビュー クルトガ ダイブ/フリクションボール ノックゾーン

・50年以上現役! 日本が誇るロングセラー文具



[人気連載]

・ホシノカツラの文具LIFE

・文房具YouTuber、しーさーの文房具、傑作品評

・モーニング娘。岡村ほまれの文房具にハロー!

・ガラスペン物語

・高級筆記具の最新情報

・ヤコブ・エンマークさん/日本文具への碧い眼差し

・bechoriさん/Let's enjoy Hand Lettering

・福島槙子さん/文具のおうち

・小日向 京さん/惚れぼれ鳥と考える 気軽に描く画材選び

・ヨシムラヒロムのノート道楽 山あり谷あり

・古山浩一の文具探訪

・Pen and message.の定番品



▼ 次号予告

「趣味の文具箱編 2024年1月号 vol.68」

発売予定日 2023年12月13日(水)

特集「No INK, No Life -万年筆インクが日々を彩る-」

「万年筆インク」の色数は無数に広がり、楽しみ方も多彩で、増え続けています。

インクの最新情報、インクを楽しむスタイルなど、インクにどっぷり浸かれる特集をお楽しみに。

大好評「万年筆インクカタログ」最新版の綴じ込み付録付き!

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:趣味の文具箱2023年10月号vol.67

発売日:2023年9月11日

価格(税込):1980円

発行:株式会社ヘリテージ



▼ 趣味の文具箱とは

手で書くことの楽しさ、書く道具としての文房具の魅力を発信している季刊雑誌。よい文具や人気の筆記具は機能的でアナログな趣に溢れ、歴史に培われた魅力があります。筆記具の多彩な魅力を若者から大人まで広い世代の文具ファンに向け、万年筆や美しく機能的な文具を趣味と実用の視点から紹介しています。年に4回(3・6・9・12月)発刊しています。

公式EC https://club-shumibun.com/collections/

公式記事サイト http://shumibun.jp/

公式Twitter https://twitter.com/shumibun

公式Instagram https://www.instagram.com/shumibun/



