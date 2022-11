[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、2022年11月17日(木)~20日(日)に韓国・釜山で開催される「G-STAR 2022」に、当社ゲームタイトルの出展を決定いたしました。









韓国最大のゲームショウに、今年もグラビティが出展決定! そのブースに、グラビティゲームアライズのゲームタイトルも登場します。



▼GRAVITY G-STAR特設サイト(韓国語)

https://2022start.gravity.co.kr/





■出展概要



名称:G-STAR 2022

場所:Busan Exhibition and Convention Center(BEXCO)

ブース番号:第1展示場 D04

会期:2022年11月17日(木)~11月20日(日)

出展名:START GRAVITY with indie games

G-STAR 2022 公式サイト(英語):https://www.gstar.or.kr/eng





■出展ゲームタイトル 一覧



自社開発タイトル:

1.ワールドクラフトRPG『神箱 KAMiBAKO - Mythology of Cube -』

2.バーチャルペット『うぃず・きゅっぱ』



インディータイトル:

3.のんびり気ままな島ぐらしシミュレーションゲーム 『フォレストピア(英:FORESTOPIA)』

4.パズルアクションゲーム『NecroBoy : Path to Evilship』

5.Co-op アクションアドベンチャー『River Tails: Stronger Together』

6.レトロなJRPG風インディーゲーム『Alterium Shift』





1.ワールドクラフトRPG『神箱 KAMiBAKO - Mythology of Cube -』





パズルで土地を修復し、バトルでモンスターを退治。修復した土地から素材を集めて世界をクラフト!

誰でも遊べるゲーム要素を組み合わせた新しいRPGです。やりこみ要素もりだくさん!

圧倒的ボリュームと壮大な世界があなたを待っています。世界を修復し平和な世界を取り戻そう。



【あらすじ】

神話の時代、神々は長い戦いの後、この世界をつくった。



世界は3つに分類され、天界では神が、地上では人が、深淵では魔物たちが、領土と役務を守っていた。

その中でも、地上は人々で繁栄し、女神を信仰し国を作り、文化や種族を超えて平和に暮らしていた。



しかし、地上では「大分断」が発生し、国々が分断されてしまう。困り果てた人々は神に祈り、救済を待った。

天界にいた女神は、人々の願いをかなえるべく地上から「修復者」を選別し、この事態を収拾するように命じた。

女神の力を授かった「あなた」が世界を修復する旅にでる。



タイトル: KAMiBAKO - Mythology of Cube -

ジャンル:ワールドクラフトRPG

プラットフォーム:PC, Nintendo Switch, PlayStation5, Android OS / iOS 予定

Steam URL:https://store.steampowered.com/app/2081340/KAMiBAKO__Mythology_of_Cube/

公式サイト:https://kamibakocube.com/

公式Twitter:https://twitter.com/KAMiBAKO_mc

配信開始日:2023年予定

コピーライト:(C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.



2.バーチャルペット『うぃず・きゅっぱ』





おちゃめでキュートな「かっぱさん」となかよくなれるスマートフォン向けアプリ「うぃず・きゅっぱ (with cuppa)」

かっぱさんのお世話や、川下りゲームでお花を集めて、かっぱさんのお洋服やお部屋をかわいくデコレーションしよう!



Twitter や Instagram では、かっぱさんの4コマ漫画を連載中。 その他にもTwitterではスマホ用壁紙も配布していますので、ぜひチェックしてみてください!



タイトル: うぃず・きゅっぱ

対応OS:Android OS / iOS 予定

配信開始日:2023年予定

公式Twitter:https://twitter.com/withcuppa

公式Instagram:https://www.instagram.com/withcuppa/

コピーライト:(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.



3.のんびり気ままな島ぐらしシミュレーションゲーム 『フォレストピア(英:FORESTOPIA)』





大人気を博したDESERTOPIAの開発元・Gamtropy社(所在地:台湾)のシリーズ最新作です。

前作の楽しさはそのままに、UI/UXの変更による操作感の改良と共に、前作の楽しさはそのままに、UI/UXの変更による操作感の改良や、お客様からのご意見を取り入れゲームシステムの大幅なアップデートを行いました。シンプルながらも楽しさの表現もしっかりと継承し、あなただけの島をつくって楽しむ、ついつい島を眺めたくなる癒しのシミュレーションゲームです。

かわいい見た目……とは裏腹に、島には隠された奥深い謎が待ち受けています。

かわいい動物たちを島に住まわせて、きれいなお花で島を彩り、自分だけの特別な島をつくりあげましょう!



タイトル:フォレストピア(英:FORESTOPIA)

ジャンル:のんびり気ままな島ぐらしシミュレーション

対応OS:Android OS / iOS

配信開始日:2022年10月4日(火)

配信地域:全世界

対応言語:日本語、英語、繁体字、韓国語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://forestopia.gravityga.jp/

開発:Gamtropy

コピーライト:(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. (C) Gamtropy Co., Ltd.



4.パズルアクションゲーム『NecroBoy : Path to Evilship』





NecroBoyは、フランスのゲームデベロッパーChillin' Wolf社が開発したパズルアクションゲームです。

主人公のネクロボーイを操作して、死せる魂をネクロミニオンとして蘇らせて操作します。ミニオンに指示を出してパズルを解き、100年前に王国を支配した悪名高きネクロマンサーの地下迷宮を探検しよう!

簡単なゲームプレイと思いきや、ダンジョンの旅は、段々と難易度が上がっていきます。果たしてあなたはクリアできるか!?



タイトル:NecroBoy : Path to Evilship

ジャンル:パズルアクション

プラットフォーム:PC

配信開始日: 2022年10月31日(月)

Steam URL:https://store.steampowered.com/app/1628890/NecroBoy_Path_to_Evilship/

開発:Chillin' Wolf

コピーライト:(C) GRAVITY GAME ARISE Co.,Ltd. (C)Chillin’Wolf



5.Co-op アクションアドベンチャー『River Tails: Stronger Together』





River Tails Stronger Togetherは、カラフルなアニメ調の3DのCo-op アクションアドベンチャーです。

好奇心旺盛で興奮しやすい紫の子猫「ファープル」と、ちょっとイジワルな魚の「フィン」。プレイヤーは、どちらかを選んでプレイできます。プレイヤーは、ファープルの家族を救うため、川を遡って氷の山を目指します。友達と協力して仕掛けを解き、最後に待ちうけるボスを倒しましょう。果たして、彼は家族を救うことができるでしょうか?



このゲームは、イギリスとイタリアに拠点を置くゲームデベロッパー、Kid Onion Studio社(キッド オニオン スタジオ)が開発しており、マルチプラットフォームでの展開を予定しております。



タイトル:River Tails: Stronger Together

ジャンル:Co-op アクションアドベンチャー

プラットフォーム:PC, Xbox, Nintendo Switch

配信開始日: 2023年予定

Steam URL:https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/

開発:Kid Onion Studio

コピーライト:(C) GRAVITY GAME ARISE Co.,Ltd. (C)Kid Onion Studio



6.レトロなJRPG風インディーゲーム『Alterium Shift』





Alterium Shiftは、ゲームデベロッパーDrattzy Games社が開発したオールドスクールなJRPGです。

3人の主人公からひとりを選び、2つの世界の間で起こる戦争を阻止するべく冒険の旅に出ましょう。世界を救うために戦い続ける主人公たちの絆と、そしてその果てにある結末に、きっとあなたもどこか懐かしくどこか温かい気持ちになることでしょう。



タイトル:Alterium Shift

ジャンル: RPG

プラットフォーム:PC, Xbox, Nintendo Switch

配信開始日: 2023年予定

Steam URL:https://store.steampowered.com/app/1586990/Alterium_Shift/

開発:Drattzy Games

コピーライト:(C) GRAVITY GAME ARISE Co.,Ltd. (C) Drattzy Games LLC







グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地:東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/



