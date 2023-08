[株式会社いいオフィス]

24時間365日営業&会議室やシェアオフィスプランも



全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:龍崎 宏 以下、「いいオフィス」)は、JR赤羽駅から徒歩1分の好立地に全席完全個室のワークスペース「いいオフィス赤羽 by iiO」をオープンしました。





「いいオフィス赤羽 by iiO」の特徴





赤羽駅から徒歩1分!移動の合間にも利用できる好アクセス

「いいオフィス赤羽 by iiO」は赤羽駅から徒歩1分の好立地に位置するワークスペースです。商業施設や飲食店が立ち並ぶ充実した周辺環境。駅近のため移動の合間のテレワークやweb会議はもちろん、終日の利用も快適にお過ごしいただけます。





モニター完備の完全個室で、集中できるワークスペース

当店は、全席完全個室のワークスペースです。机幅は広く、全席モニター付き。周りを気にせずに、web会議やテレワーク、勉強に集中できる環境をご用意しています。





24時間営業で年中無休のため、早朝や深夜、土日祝日の利用も可能。全室鍵付きのため、休憩や食事で席を離れるときも安心して、ご利用いただけます。





空調は各部屋ごとに調整可能なため、ご利用者様のお好みの温度に設定可能。自分だけの空間で快適にお過ごしいただけます。



24時間営業&年中無休で事前予約不要だから、気軽に利用できる

ドロップインは、30分単位で料金を設定しているため、移動の合間でも気軽にご利用いただけます。また、事前予約不要のため、使いたいときに、すぐご利用いただけます。





月額プランは、早朝使いたい放題の「モーニングプラン」や18時以降使いたい放題の「ナイトプラン」など、ライフスタイルに合わせて多彩なプランをご用意しています。社会人はテレワークの場所として、学生は勉強する自習室としてもご利用いただけます。



シェアオフィスプランで、自分だけの専用個室として利用可能

各個室は、自分だけの専用個室として契約可能。4~8名用の個室もあるため、シェアオフィスとしてもご利用いただけます。





また、住所利用や法人登記可能なバーチャルオフィスプランもご用意。ポスト付きのため、郵便物の受け取りも対応可能です。



大型モニターとホワイトボード完備の会議室

会議室は4名用1室、6名用3室、8名用1室の計5室。大型モニターやホワイトボード完備で、集中して議論できる環境をご提供します。





ご会議室は4名用、6名用、8名用をご用意。利用方法は、専用アプリ「いいアプリ」から予約するだけ。空き状況を確認して、希望する時間帯が空いていれば当日予約も可能です。



店舗インフォメーション





施設情報

店舗名称:いいオフィス赤羽 by iiO

住所:東京都北区赤羽一丁目1番6号 赤羽駅前第2ビル 4階

TEL: 03-4550-0197

アクセス:JR「赤羽駅」より徒歩1分

HP:https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/kitaku/akabane-by-iio



各種サービス

Wi-Fi完備、フリードリンク、テレカンOK、会議室、個室ブース、法人登記



ご利用料金(価格は税込)

1.ドロップイン

30分:330円

1DAY利用:5,500円

2.月額プラン

モーニング(毎日3:00 - 10:00):5,500円

ナイト(毎日18:00 - 5:00):12,100円

ホリデー(土日祝24時間利用可能):11,000円

ナイト&ホリデー(平日18:00 - 5:00、土日祝24時間利用可能):13,200円

ナイト&モーニング(毎日18時~10時利用可能):14,300円

土曜日限定(土曜日24時間利用可能):5,500円

日曜日限定(日曜日24時間利用可能):5,500円

バーチャルオフィス:4,400円

バーチャルオフィス(ポスト付き):8,800円

3.月額オプション

月額登記 プレミアムパスポート専用:2,200円

月額登記・プレミアムパスポート専用 ポスト付き:4,400円

4.シェアオフィス(登記+ポスト利用料含む)

1名個室:66,000円

4名個室:110,000円

6名個室:165,000円

8名個室:220,000円

5.全国各地にあるいいオフィスが利用可能

プレミアムパスポート:22,000円

法人プレミアムパスポート:22,000円)/ 法人シェアパスポート:33,000円



ご利用方法

アプリをダウンロード&会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/



いいオフィス会員募集中





テレワークやワーケーションなど、新しい働き方の普及に伴い、コワーキングスペースやシェアオフィスなど快適に働くことができるワークスペースが急激に増加しています。私たち、いいオフィスは全国47都道府県で約900拠点と提携し、全店舗使いたい放題のプレミアムパスポートや法人プランを提供しています。

ご利用可能店舗はこちら https://e-office.space

法人会員についてはこちら https://corporateplan.e-office.space/



建売型のワークスペースオーナー募集中





当社は直営店を含めて全国47都道府県と海外で約900拠点を展開しており、現在も提携拠点は増え続けています。「ワークスペースを開設する」と言っても、やるべきことは多岐に渡ります。そして、物件探しや家賃交渉、内装工事、料金設計など、開設前の準備が店舗経営の成否を分けるといっても過言ではありません。



私たちはワークスペース経営に興味をお持ちの方に、建売型のワークスペースを販売しています。約900拠点を超えるワークスペースを展開する私たちの知見を生かし、より収益性の高く、より良い立地(家賃のバランスの良い)の店舗を自ら作って販売。ワークスペースの経営に興味があるけど「よい物件が見当たらない」や「事前準備はプロに任せたい」という方は是非、お問い合わせください。

詳細はこちら:https://e-office.space/fcowner



株式会社いいオフィス 企業情報





「どこでもいい世界。(The world is good anywhere.)」をつくることを理念に、定額制でコワーキングスペース「いいオフィス」を国内外どこでもご利用できるサービスを提供しています。

現在は首都圏を中心に、国内・海外含めて約900拠点を展開。働く人が快適に働ける環境をつくり、場所にとらわれない、多様な働き方のサポートをいたします。

個人が組織や場所にとらわれずどこでも好きな場所で自分らしく働ける、私たちの理念であるすべての人を「場所」から開放し「どこでもいい世界」をつくることを自ら体現しながら事業を展開しています。



■会社概要

本社:東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日:2018年4月

資本金:401,273,400円(資本準備金含む)

代表者:代表取締役 龍崎 宏

事業内容:ワークスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営&開発、クラウドソーシング事業、イベント



■関連リンク

ホームページ:https://e-office.inc/

公式Twitter:https://twitter.com/ii_office

公式Instagram:https://www.instagram.com/iioffice.inc/

公式Facebook:https://www.facebook.com/iioffice110



