「OLIVER LAND × THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL」が2023年10月21日 (土)、22日(日)の二日間にわたり、東市来総合運動公園/江口浜海浜公園(⿅児島県)にて開催されます。10月21日(土)限定で、写真家、オガワユウキによる無料撮影会を実施します。







キャンジョプロデュースの九州で人気のキャンピングカーレンタルサービス「osoto campervan」と世界を駆け巡る写真家、オガワユウキがコラボレーション。

キャンピングカーを背景に、キャンジョがフォトブースを作り、ヘスに来ていただいたお客様をオガワユウキが撮影します。

撮影データは後日、共有ドライブにてお渡しを予定しています。皆様の楽しいヘスの思い出になれば嬉しいです。



また、キャンピングカー内には、オガワユウキの写真展示会も同時開催します。

オガワユウキ







1986年静岡県生まれ。幼少期から描画に関心を持ち、10代よりグラフィックデザインと写真を学び始める。

2009年にフリーランスの写真家として独立。都内を中心に雑誌や広告等様々な仕事を経て、自分の”好き”に注力した自由な撮影方法で独自の世界観を表現している。

ジャンルを問わず国内外を撮影する中で出逢った民藝やファッションの撮影等を通じ、今知るべき古き良き日本の心や、残すべき未来のカタチについて、写真を中心に多様な方法で発信し続けている。

オガワユウキ by TRAVEL FORCE:https://www.travelforce.tokyo/



フォトブース及び、撮影会開催概要





日時:10月21日(土)

時間:11時~16時30分まで

場所:OLIVER LAND × THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVALのオリバーランドエリア内

参加費:無料

参加方法:予約不要、飛び込みでお待ちしています。



イベント概要







2023年10月21日 (土)、22日(日)に東市来総合運動公園/江口浜海浜公園にて、『OLIVER LAND × THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL』が開催されます。



鹿児島の食、酒、文化、人、空気を体験できるイベント。

また、音楽のみならず、鹿児島を代表するオリーブの産地である日置市。この日はオリーブをふんだんに使った地元料理も提供される予定です。

そして、新たにスタートしたOLIVER LAND(オリバーランド)。

子どもから大人まで楽しめる夢の国をテーマに、ここでしか食べられない鹿児島ならではのオリーブ料理を提供する食を中心としたイベントです。こちらのOLIVER LAND(オリバーランド)ステージにてキャンジョバンドは出演します。





【タイトル】

鹿児島 OLIVER LAND × THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2023 (通称:OLIVANIAN (オリバニアン))

【日時/開場/開演/終演】

[DAY1]2023年10月21日(土)開場10:00 / 開演11:00 / 終演19:45(予定)

[DAY2]2023年10月22日(日)開場10:00 / 開演11:00 / 終演19:45(予定)



【場所】

【鹿児島県】日置市 東市来総合運動公園(FOREST AREA )/江口浜海浜公園(BEACH AREA)



【TICKET】

通常チケット

一般入場券9,900円(税込)/中高生入場券8,800円(税込)/一般2日通し券17,600円(税込)/中高生2日通し券15,400円(税込)



【チケット先行】

オフィシャル

受付URL:https://l-tike.com/st1/olivanian2023





【キャンピングカーレンタルOSOTO campervanについて】







停まった場所を泊まる場所にするキャンパーバンレンタルサービス「OSOTO campervan」。オリジナルのキャンパーバンで九州を巡る旅を楽しんでいただけます。



まるで移動するホテル?!感覚でご利用いただけるOSOTO campervan。2~3泊や1週間の滞在にちょうどいい機能を備え、運転しやすいAT車、キャンプや宿泊アイテムも一式揃っており、OSOTOだけで宿と移動は完結します。あとは、おいしい食材を探して、最高の車中泊スポットを見つけるだけ。ぜひご体験下さい。







【運営会社】

キャンプ女子株式会社

所在地:福岡県福岡市

代表者:橋本華恋・柴垣道宏

事業内容:キャンプ女子メディア「キャンジョ」、キャンプ道具レンタル、キャンプ場サポート事業

URL:https://www.camjyo.com



