データサイエンスで企業と社会の課題を解決する株式会社DATAFLUCT(本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役CEO:久米村 隼人、以下DATAFLUCT)は、消費者向けとしては国内最大級のサステナブル・ライフスタイル・イベントである「GOOD LIFE フェア 2023」に出展します。当日は、株式会社クレディセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員 COO:水野 克己、以下:クレディセゾン)と提携発行する「SAISON CARD Digital for becoz」をご紹介します。





「GOOD LIFE フェア 2023」について







株式会社朝日新聞社が主催する「GOOD LIFE フェア」は、SDGsに根ざした心地よい豊かな暮らし(グッドライフ)のヒントがみつかる体験型イベントです。消費者向けとしては国内最大級のサステナブル・ライフスタイル・イベントです。2回目の開催となる今年は、9月1日(金)~3日(日)に東京ビッグサイト(東京・有明)で開催されます。



名 称: GOOD LIFE フェア 2023

会 期: 2023年9月1日(金)~3日(日)

10:00~18:00(最終日は17:00まで)

会 場: 東京ビッグサイト 東2・3ホール

入場料: 前売り1,000円 当日1,300円 高校生以下無料

※入場には公式HPからの事前登録が必要です。

主催: 朝日新聞社

協力: テレビ朝日



詳細はイベント公式Webサイトをご確認ください(https://goodlife-fair.jp/)



「SAISON CARD Digital for becoz」ブースについて





「SAISON CARD Digital for becoz」 (以下「becoz card」)を展開するDATAFLUCTとクレディセゾンが出展するブースでは、生活における環境への意識調査アンケートを実施、回答いただいた方には、海の生き物デザインのセルローススポンジを差し上げます。

また、「becoz wallet」「becoz card」の体験会を実施し、自身のCO2排出量の可視化を体験いただけます。

GOOD LIFEフェア限定の入会キャンペーンとして、アースデイアクション in GOOD LIFE フェア内で出展しているコスメブランドの商品をプレゼント!

さらに、ご入会された「becoz card」で翌月末までにショッピングをご利用いただきますと、ご利用金額から最大1,000円をキャッシュバックいたします。

ぜひブースにお立ち寄りください。



ブース位置:2A-17-1

ブース詳細:https://exhibitor.goodlife-fair.jp/exhibitors/detail/1116



「SAISON CARD Digital for becoz」(「becoz card」)について







「becoz card」は、2022年6月より提供を開始した国内初(※1)の決済データを活用する気候変動対策をテーマとしたコンセプトクレジットカードです。DATAFLUCTが提供する個人の CO2 排出量の可視化 ・オフセットが可能なサービス「becoz wallet」に、クレジットカード決済データを自動連携する機能を付帯しており、becoz card会員様は、日々のクレジットカード利用履歴に基づく CO2 排出量を可視化することができます。



また、クレジットカードの申込完了から最短5分でスマートフォンアプリ上にデジタルカードを発行し、プラスチックカードを発行せず、お申込からご利用、管理まで完全ペーパレスでご利用いただけるスマートフォン完結型の決済サービスです。



サービス提供1周年を記念し、クレディセゾンが運営する赤城自然園とのサービスを開始しています。

・becoz card年間ショッピングご利用額30万円以上でペア入園券プレゼント

・全becoz card会員様の総利用金額1,000万円ごとに、どんぐり苗木を発芽させるポット(どんぐりポット)を移植樹



<「becoz card」と「becoz wallet」の連携で利用いただける機能の紹介>



「becoz wallet」は、自分の生活によるCO2排出量を知ることでライフスタイルを見直すきっかけを作り、削減しきれない分の排出は、日本の森林保全・省エネルギー・再生可能エネルギーのJ-クレジットから選んでオフセットできる個人向けサービスです。



「becoz card」の決済データを「becoz wallet」に連携することで、個々の利用明細についてのCO2排出量を確認できます。「日用品・生活サービス」「ファッション」などのカテゴリーごとに前月からの増減の比較することや、カレンダー上で発生日を確認することも可能です。カーボンオフセット機能など「becoz wallet」の詳細については、サービスサイトをご確認ください。



<「becoz card」および「becoz wallet」のご利用方法>

「becoz card」のご利用について

利用料金:年会費無料

お申し込みサイト:https://www.saisoncard.co.jp/lp/becoz/index.html?cd=14V1&sd=601&mi=1003001



「becoz wallet」のご利用について

利用方法:サービスサイト内の新規登録ボタンを選択し、必要情報を記載のうえご登録ください

利用料金:無料(カーボンオフセットを実施する場合は、カーボンクレジット購入代金が必要となります)

サービスサイト:https://becoz.ai/wallet/



※1 自社調べ。(調査年月:2022年8月)



株式会社DATAFLUCTについて





株式会社DATAFLUCTは「データを商いに」をビジョンに掲げ、埋もれていたデータから新たな価値を生み出し、社会課題を解決するデータビジネスパートナーです。非構造化データをはじめ、データの形式にとらわれない「マルチモーダルデータ活用」に強みを持ち、データの収集・蓄積・加工・分析を一気通貫で実現します。



需要予測によるロスの削減、持続可能な都市計画、脱炭素に向けた行動変容など世界基準の課題に着目した自社サービスも展開し、誰もがデータを有効活用することで持続可能な意思決定をすることができる世界の実現を目指しています。2019年JAXAベンチャー※認定企業。

※宇宙航空研究開発機構(JAXA)の知的財産・業務での知見を利用して事業を行う、JAXA職員が出資・設立したベンチャー企業。



<企業概要>

本社所在地:東京都渋谷区道玄坂一丁目19番9号 第一暁ビル6階

代表者:代表取締役CEO 久米村 隼人

設立:2019年1月29日

電話番号:03-6822-5590(代表)

資本金:14億9,712万円(資本準備金含む)

事業内容 :データプラットフォーム構築・運用支援事業、DX推進支援・運用支援事業、サステナブルデータビジネス事業

Webサイト:https://datafluct.com/

Twitter:https://twitter.com/datafluct

Facebook:https://www.facebook.com/datafluct/



