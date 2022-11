[The Linux Foundation Japan]





本日、Linux Foundation Researchが、LF AI & DataおよびTODO Groupと協力し作成した調査レポート「A Deep Dive Into Open Source Program Offices : Structure, Roles, Responsibilities, and Challenges」の日本語版「深層考察:『オープンソース プログラム オフィス』組織構成、役割、責務、および課題」が公開されました。



オープンソースのプロジェクトとイニシアチブは、他の組織と協力し、新しいテクノロジーを生み出し、新しいコミュニティの形成をサポートするために、実証された成功モデルを企業に提供します。多くの業界の組織がオープンソース プログラム オフィス(OSPO)を設立し、高度なスキルを持つ人材を配置して、オープンソース ソフトウェア(OSS)でリーダーシップを発揮し、この外部の研究開発(R&D)エコシステムで重要な足場を築いています。



深層考察:『オープンソース プログラム オフィス』は、企業が OSPO をどのように組織化し、運営に必要な最小限の人員配置を行っているかを調査し、そのような OSPO の責務について議論し、オープンソースを企業で採用する際に、直面する課題について詳しく説明します。



こちらからダウンロードできます : https://www.linuxfoundation.jp/publications/2022/11/a-deep-dive-into-open-source-program-offices/





日本語版 – 深層考察:『オープンソース プログラム オフィス』組織構成、役割、責務、および課題

オリジナル版 (英語) – A Deep Dive Into Open Source Program Offices : Structure, Roles, Responsibilities, and Challenges





