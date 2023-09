[イザナギゲームズ]

各ゲームの試遊や公式Xアカウントフォロー、イザナギ公式Discord参加で特製ノベルティプレゼント!新作『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』の最新PVや等身大キャラクターパネルも展示予定!





株式会社イザナギゲームズ(東京都江東区、プロデューサー兼CEO:梅田慎介)は、9月21日(木)~9月24日(日)の期間、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2023」の出展内容を公開いたしました。本年発売予定の2作品、Nintendo Switch『DYSCHRONIA: Chronos Alternate - Definitive Edition』(ディスクロニア:CA ディフィニティブエディション)と『雨魂 - AMEDAMA -』を試遊タイトルとしてリアル出展し、開発中の新作『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』の最新PVや、等身大キャラクターパネルを展示予定。各ゲームの試遊や公式Xアカウントのフォロー、イザナギゲームズ公式Discordサーバーに参加でそれぞれオリジナル特製ノベルティをプレゼント!皆様のご来場をお待ちしております。



イザナギゲームズ公式Discordサーバーに参加してくれた方には、TGSブースで『雨魂 - AMEDAMA -』カエルステッカーをプレゼント!

試遊タイトル:Nintendo Switch『ディスクロニア:CA ディフィニティブエディション』





MyDearest株式会社(東京都中央区、代表取締役CEO:岸上健人)と共同で開発している本作品は、LAMのキャラクターデザインと豪華声優陣による魅力的なキャラクター、シリーズテーマソングを星街すいせい(ホロライブ)、エピソードテーマソングをYuNiが担当、数々のアワードを受賞した壮大なストーリーと捜査アクションをNintendo Switchで体感する「シネマティック捜査アドベンチャーゲーム」。

TGSブースでは、TGSでしかプレイできない特別体験版を公開いたします。



◆ノベルティ情報◆

試遊してくれた方にはディスクロニア缶バッジ、公式Xフォローでステッカー配布予定!



▼早期購入特典&店舗オリジナル特典付き『ディスクロニア:CA - Definitive Edition』予約受付中!

https://dyschroniaca.com/switch/products/

▼予約は10/2まで!完全生産限定版 『ディスクロニア:CA - Definitive Edition プレミアムボックス』

https://izanagi.official.ec/items/77360540



▼最新情報はこちらでチェック!

・『ディスクロニア: CA』公式サイト: https://dyschroniaca.com/?v=s1

・『ディスクロニア: CA』公式Xアカウント: https://twitter.com/dyschronia_jp

・イザナギゲームズ公式Xアカウント( @izanagigames ):https://twitter.com/izanagigames



著作権表記:(C)Project DYSCHRONIA.



試遊タイトル:PC(Steam)『雨魂 - AMEDAMA -』





『勇者のくせになまいきだ。』や『侍道』を手がける株式会社アクワイア(東京都千代田区、代表取締役:遠藤琢磨)とタッグを組んだ新作ゲーム、箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー。

キャラクターデザインはlack(Fate/Grand Order、刀剣乱舞)、音楽は、小見山優子(モンスターハンターシリーズ)が担当。和とドットが融合した新たな2D表現を採用しています。

2023年に発売を予定している本作品は一般公開に先駆け、TGSにて無料体験版を先行公開いたします。



◆ノベルティ情報◆

試遊してくれた方には、『雨魂 - AMEDAMA -』ドット絵ステッカー、公式Xアカウントをフォローしてくれた方には、『雨魂 - AMEDAMA -』イラストステッカーを配布予定!



▼ウィッシュリスト追加&公式Xアカウントフォローで最新情報を受け取ろう!

・『雨魂 - AMEDAMA -』Steam(R)版ストア

https://store.steampowered.com/app/2411980/__AMEDAMA/

・『雨魂 - AMEDAMA -』日本語公式Xアカウント ( @amedama_jpn )

https://twitter.com/amedama_jpn

・『雨魂 - AMEDAMA -』グローバル公式Xアカウント ( @amedama_global )

https://twitter.com/amedama_global



著作権表記: (C)️ IzanagiGames, Inc. & ACQUIRE Corp. All Rights Reserved.



PV放映&パネル展示タイトル:『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』





『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』は、鈴木理香(『アナザーコード 』、『ウィッシュルーム』) が原作・シナリオを、コースケ(マンガ『GANGSTA.』)がキャラクターデザインを担当する、新作「本格ミステリーアドベンチャーゲーム」。2024年に、Nintendo Switch(TM)とSteam(R)で発売予定。TGSブースでは、最新PV放映やキャラクターのパネル展示、数量限定でパンフレットを配布いたします。

現在、クラウドファンディング「鈴木理香新作『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』ゲームプロジェクト!」を実施中!「エンドロールにお名前掲載」や「コースケがキャラデザしたあなたがゲーム出演」等のリターンあり!

https://camp-fire.jp/projects/view/700579



◆ノベルティ情報◆

ご来場いただいた方に、先着順・限定枚数で特製パンフレットを配布。また、公式Xアカウントをフォローしてくれた方には、『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』ステッカーを配布予定!

▼最新情報はこちらでチェック!

・『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』公式Xアカウント:

https://twitter.com/dark_auction( @ dark_auction )



著作権表記:(C)IzanagiGames, Inc.



※各ゲームのノベルティデザインや仕様は変更となる場合がございます。

※各ゲームのノベルティ配布はゲームショウ開催期間中4日間実施し、各日配布上限数がございます。



◆「東京ゲームショウ2023」イベント概要◆

会期:2023年9月21日(木)~9月24日(日)



ビジネスデイ:

9月21日(木)10:00~17:00

9月22日(金)10:00~17:00



一般公開日:

9月23日(土)10:00~17:00

9月24日(日)10:00~17:00



※状況により9:30に開場する場合があります。

※初回入場は16:00まで。再入場は16:30まで。



会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)展示ホール1~8 / 国際会議場

公式サイト:https://tokyogameshow.jp/



イザナギゲームズについて





イザナギゲームズは、日本のクリエイターとともに作ったゲームを世界のマーケットにダイレクトにアピールしていくことを理念に掲げる、コンシューマーゲームを中心とするインタラクティブエンターテインメントプロデュース会社。東京都江東区に本社を置く。資金調達の幅を広げることにより、優れたクリエイターが新しいIP・ゲームを創り出すチャンスを増やし、全世界を販売マーケットとして大きくアプローチすることで、数多くのユーザーにゲームを中心としたインタラクティブエンターテインメント体験を届けることを目指している。

『Death Come True(デスカムトゥルー)』、『ワールズエンドクラブ【World's End Club】』、『冤罪執行遊戯ユルキル』などの作品を様々なプラットフォームで世界に向けてリリースしており、2023年内には、Nintendo Switch(TM)で『ディスクロニア:クロノスオルタネイト - Definitive Edition』、Steam(R)で、箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー『雨魂 - AMEDAMA -』をリリース予定。

また、Webtoonにも本格参入しており、Webtoonスタジオ「ツクヨミ」を立ち上げている。



・イザナギゲームズ公式ウェブサイト

https://izanagigames.co.jp/

・イザナギゲームズ公式Xアカウント( @izanagigames )

https://twitter.com/izanagigames

・イザナギゲームズ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/IzanagiGamesChannel

・イザナギゲームズコミュニティDiscordサーバー

https://discord.gg/8ZJ3Ju7AKx





・Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。

・Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/12-20:16)