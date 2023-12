[Jackery Japan]

12月4日(月)~12月31日(日)にて10%オフの新商品発売記念キャンペーンを開始



ポータブル電源・ソーラーパネルのリーディングカンパニー・Jackeryの日本法人である株式会社Jackery Japan(所在地:東京都港区)は2023年12月4日(月)より「Jackery Explorer 100 Plus」をJackery Japan公式オンラインストア、Amazon店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店及び取り扱い家電量販店にて販売を開始します。リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載したJackery Plusシリーズの一番小さいモデルとなります。手の平に乗るほど小型で965gと軽量、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、ノートPCやスマホ、タブレットの充電など、ビジネスシーンやアウトドアにも手軽に持ち運べます。また、容量99WhだからJackery製品で唯一飛行機にも持ち込みできるモデルとなります。



ジャクリ エクスプローラー 100プラス製品ページ:https://www.jackery.jp/products/explorer-100plus







製品の特徴





【手のひらサイズのJackeryが登場】

Jackery Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めるため、機内で充電をしながらノートPCを長時間使うことも可能。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。



■使用できる電気製品の例





【1.8時間で高速フル充電】

最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。



■充電時間





【優れた安全性】

6つのバッテリー保護機能に加えて、耐火性、耐衝撃性も備えているため、いつでも安全にご使用いただけます。



【リン酸鉄リチウムイオン電池で長寿命化】

長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約2,000回サイクルの充放電サイクルを実現しました。 ※2,000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。



■おすすめの利用シーン

・ビジネスシーン

・災害や停電などの非常時

・旅行...



製品のスペック詳細







製品名:Jackery Explorer 100 Plus

価格:15,900円 12月31日まで10%OFF!

電池タイプ:リン酸鉄リチウムイオン電池

容量:6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V)

サイズ&重量:12.6 x 8.65 x 8.7 cm(965g)

USB-A 出力:最大18W

USB-C1/C2 出力:最大100W

PPS:5-21V⎓5A, 最大100W

USB-C1+USB-C2 出力:最大110W

USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W

USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W

USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W

USB-C1/C2 入力 (車載入力):最大60W

USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力):最大100W

充電温度:0°C~40°C

動作温度:-10°C~40°C



オンライン販売店舗





Jackery公式オンラインストア:

https://www.jackery.jp/products/explorer-100plus

Jackery公式Amazon店:

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CP29V1BN?ref=myi_title_dp

Jackery公式楽天市場店:

https://item.rakuten.co.jp/jackery-japan/21-0001-000167/

Jackery公式Yahoo!ショッピング店:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/jackery-japan/21-0001-000167.html



Jackeryについて







2012年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。

2016 年には、世界初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、世界初のポータブルソーラーパネルを開発しました。



製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。



私たちが、「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行なっていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。

- Explore further with Jackery solar -



会社概要





会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp

X(旧Twitter):https://twitter.com/jackeryjapan

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan



