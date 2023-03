[株式会社イー・エージェンシー]

”株式会社イー・エージェンシー(東京都千代田区、代表取締役:甲斐 真樹、以下イー・エージェンシー)は、シンガポールの現地グループ会社であるEASG PTE. LTDが、2023年3月22日(マレーシア)、3月29日(タイ)で海外ECについてのセミナーを開催することを発表いたします。











本セミナーでは、各国のデジタルマーケティングについての現状、ASEANにおいて著名なECモールLazadaやShopeeでの販売について等、様々な内容を盛り込み、現地スタッフが生の情報でお伝えします。現地スタッフとのQAセッションもあります。



なおセミナーにおいてマレーシア開催では、英語とインドネシア語のプレゼンテーションとなります。タイ開催では英語でのプレゼンテーションとなります。



セミナータイトル:「Imprpving Your E-Commerce Business / Eコマース ビジネスの実現・改善」



このようなお客様にオススメです:

これからASEANで展開していきたい会社さま(主に中小企業のみなさま)



開催日程:

1.3/22(マレーシア)

現地時間15時スタート、日本時間 16:00スタート



2.3/29(タイ)

現地時間14時スタート、日本時間 16:00スタート



開催方法:オンライン形式(Zoom Webiner方式)



開催目的:

・ASEANにおけるデジタルマーケティングの理解を深めていただく

・ASEANマーケットの最新情報を紹介

・ASEANでECを加速していただく支援ツールECCSの紹介



参加費:無料



お申し込み方法:オンライン申し込み

お申し込みはこちらから → https://e-agency.sg/eccs-seminar_2023

※日本からもお申し込みは可能となります。





ECCS(Enterprise CommerceCloud Service)について

EASG独自開発の統合型ECクラウドプラットフォーム「ECCS(Enterprise CommerceCloud Service)」は、自社の海外ECサイトや、Tokopedia、Shoppee、Lazadaなど、インドネシアをはじめとするASEANの主要ECモール内の自社EC店舗、さらには自社リアル店舗の運用を一元管理できるサービスです。自社海外ECサイトの開設から、EC・リアル店舗ともに出品・販売、配送、売上管理や在庫管理、O2O施策の実施までを統合管理し、運用を効率化することによって、販売チャネルと販売機会を最大化し、売上拡大を図ることができます。





こちらから日本語でのお申し込みも受け付けております。

→ https://e-agency.sg/eccs-seminar_2023



ゲストスピーカーについて





Natya Tamarina 氏

Megacanal Integrasi Agensi の社長兼取締役、Enterprise Commerce Cloud System の創設者の 1 人。







Ageng Sanyata Aji (Lakee) 氏

オペレーション ディレクターであり、PT の創設者の 1 人で、AAN (ArjunaNusantara) の創設者の一人です。



【会社概要】EASG(e-Agency Singapore)について

イー・エージェンシーのグループ会社として、ASEANマーケットにおける顧客企業のECの強化とOMOの推進を支援するデジタルマーケティングエージェンシーです。ECクラウドプラットフォーム「ECCS(Enterprise Commerce Cloud Service)」を企画、開発、提供しています。また、小売事業者が蓄積する顧客データや販売ノウハウを、デジタル技術を駆使して支援サービス化して提供する「RaaS(Retail as a Service)」も事業展開し、オンライン、オフラインを問わず、カスタマージャーニーの最適化に応えます。



▽EASG会社情報

会 社 名 : EASG PTE. LTD

設立年月日 : 2012年2月8日

所 在 地 : 31 Bukit Batok Crecent #01-36 The Splendour SINGAPORE (658070)

資 本 金 : 100,000米ドル

事 業 内 容 : 情報技術(IT)システム、ロジスティッククラウドサービス、

デジタルマーケティング、広告

サイトURL : https://e-agency.sg/



【会社概要】イー・エージェンシーについて

“おもてなしを科学する”をモットーに、お客様のデジタルシフトを支援するデジタルマーケティングエージェンシーです。分析力、技術力、改善力、サポート力を結集したエキスパート集団として、データの解析・統合から活用施策の構築・運用までオールインワンで提供し、データドリブンマーケティングを支援します。日々進化を遂げるデータ・テクノロジーとAI・機械学習の活用により、お客様のビジネスにおける課題解決と成長戦略に寄与します。



▽イー・エージェンシー会社情報

会社名 : 株式会社イー・エージェンシー

代表者 : 代表取締役 甲斐 真樹

設立 : 1999年1月6日

資本金 : 9,500万円

本社所在地 : 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

事業内容 :

(1)データドリブンマーケティング支援事業

・Google アナリティクス 360をはじめとするGoogle マーケティング プラットフォーム導入・活用

・データ統合やAI・機械学習によるデータ活用

・A/BテストやWeb接客パーソナライズ

(2)クラウドプロダクト・SaaS事業

(3)ICT・Webインテグレーション事業

(4)ASEAN 海外EC・プロモーション支援事業

(5)地元創生支援事業

サイトURL : https://www.e-agency.co.jp/



■本プレスリリースおよびサービスに関するお問い合わせ先

●株式会社イー・エージェンシー(東京)

担当:那須、甲斐、藤田

お問い合わせフォーム(日本語):https://www.e-agency.co.jp/china_asean_ec#asean-mega-otoiawase



●EASG PTE. LTD(シンガポール)

お問い合わせフォーム(英語):info@e-agency.sg

※こちらへお問い合わせは英語となります。



