番組テーマソングはプロジェクトのスペシャルサポーターで歌手のAIさんによる「WE HAVE A DREAM」



世界最大級のネットワークを持つ「ディスカバリーチャンネル」を運営するディスカバリー・ジャパン合同会社(代表者:グレン・カイン、東京都港区、以下、ディスカバリー)は、SDGsの取り組みの一環として、特別番組「Project HOPE: We Have A Dream」を2022年12月10日(土)21:00より放送します。









ディスカバリーは、World Road株式会社(本社:東京都港区)が主催するプロジェクト『Project HOPE』に賛同し、様々な分野で活躍する次世代リーダーが世界の課題解決に取り組むことを応援しています。

番組では、ネパール・ハイチ共和国・セーシェル共和国で身の回りの問題に立ち向かう次世代リーダーにカメラを向け、それぞれの地で社会を変えていくために奮闘する様子を追っています。三つのストーリーに共通して存在するのは『希望』。山間部に医療を確立させたい。美しい海を守りたい。そして出生が人生を決定づけない社会を作りたい。そんな希望を持ち、夢を追いかける姿は必見です。夢、希望、世界の課題や解決のアイディア、サステナビリティなど、さまざまな角度から映し出される世界の今を考えます。

また、本プロジェクトのスペシャルサポーターとして歌手のAIさんが番組テーマソング「WE HAVE A DREAM」をお届けします。



<番組情報>

番 組 名: Project HOPE: We Have A Dream

放送日時: 2022年12月10日(土) 21:00 ※再放送予定あり















Project HOPEとは:

「あなたの夢はなんですか?」世界201カ国以上の人に投げかけたこの問いは “WE HAVE A DREAM”という一冊の本になりました。人生が異なるように夢の物語は十人十色。教養があり恵まれた環境の人もいれば、戦争、差別、貧困を経験した問題の当事者が多くいます。希望の存在が夢を育て、社会を変えている人類共通の真実がそこにはありました。当プロジェクトは、各国の人の「希望」に焦点を当てた、ドキュメンタリー映像を中心にデジタル、イベントを通じてパートナー様と共に発信するプロジェクトです。





Project Partners:三井住友海上火災保険株式会社/岡山大学

主催:World Road株式会社

協力:ディスカバリー・ジャパン合同会社

後援:One Young World Japan

Special Thanks:いろは出版

取材協力:banj/KYIMOLUNG FOUNDATION NEPAL/SYAH/ElevateNepal

メディアパートナー:日本経済新聞 / αステーション(FM京都)

Project Hope Special website:

https://special.discoveryjapan.jp/project/projecthope/

Project Instagram:

https://www.instagram.com/worlddreamproject/





<ディスカバリーチャンネルについて>

ディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー!、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。https://www.discoveryjapan.jp/



<ワーナーブラザース・ディスカバリーについて>

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは220以上の国や地域、50以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。

ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV他

詳細については、www.wbd.com をご覧ください。





