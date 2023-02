[ストリングスホテル東京インターコンチネンタル]

品川駅直結の上空26階に位置しスペクタクルな東京を一望できるラグジュアリーホテル、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル。Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色を体験していただけます。



ラテン語でリズムという意味のカフェ&バー「リュトモス」。美しいボトルが立ち並ぶバックバーを背景に、バーテンダーとの会話を愉しむカウンター、おひとりでも利用しやすいカフェのようなエレガントなテーブル席、そして開放的な空間にありながらプライベート感のあるブース席は、モーニングのコーヒーからアフタヌーンのひととき、イブニングはアペリティフやディジェスティフにもあらゆるシーンにお選びいただけます。







リュトモスの洗練された空間で皆さまをお迎えするのは、ストリングスが誇る4名のバーテンダーたち。そして高い技術と最新の知識、熱い情熱を持つ4人が提供するのは、ここでしか体験できないメモラブルなモーメント。

桜の花芽のようにきらめく未来が期待されるバーテンダーと、彼らがデザインする春立つ季節にふさわしい、クリエイティブなスプリングカクテルをご紹介します。



Takashi Namiki

2008年より約9年、有名老舗日系ホテルにて一流のサービスを学び、その学びを遺憾なく発揮するため2015年8月よりストリングスへ入社。

1. ホテルマンを目指していた時ドリンクを作る所作の一つ一つが綺麗で格好良く、お客様に美味しいと感じてもらえる最高の一杯をパフォーマンスとして作る楽しさがある、バーテンダーという仕事に強い魅力を感じたから。

2.ダイキリ。ストリングスに入社する際の実技試験やHBAの資格取得試験の実技試験の際作ったカクテル。過去何百杯と作った思い入れの強いカクテル。

3.バーテンダーとはどうあるべきかとアドバイスを授けてくださったバーテンダーの先輩に一歩ずつ近づけるように精進したい。

4.より多くの方にリュトモスや私達バーテンダーの魅力を伝えていくために、様々なカクテルコンペティションにも挑戦する!積極的にバーを巡りトレンドに注目しながら自分自身の知識や技の幅を広げていきたい。





Sagar Lama Tamang

ネパール・カトマンズで2008年よりバーテンダーとしてのキャリアをスタートして以来、NFBA Cocktail CompilationやUltimate MONIN CUP Internationalなどの世界大会で輝かしい実績を残す。ヘッドミクソロジストの経験も積み、2019年より心機一転、本拠地を東京に移しシティリゾートなどを経て2022年10月にストリングスに入社。

1.とても格好良い仕事だと思ったから。制服姿も格好良く身のこなしやパフォーマンスにも自信が見え、私もそういう人になれる気がした。ゲストの素敵な時間に寄り添い楽しませるのが好き。様々な人に出会うことができるとても興味深い仕事。

2.優勝したモナンのカクテル世界大会で作ったカクテル“Ruka L-24”. 当時一生懸命練習したダイキリにインスパイアされたカクテル。

3.前職でお世話になったバーマネージャー。幅広く成長出来る人になりなさい、と私を一人前のミクソロジーになるよう指導してくれた人。誰からも憧れられる世界のトップバーテンダーになる!

4.“Diego world class bartender “で優勝すること。ミクソロジーの代表として全世界のIHG グループにゲストバーテンダーとして参画しみんなの成長とスキルアップに貢献したい!





Hiroaki Ishizuka

2016年シティリゾートホテルに入社して間もなくバーテンダーとしてのキャリアをスタート。都内某ホテルを経て2022年10月よりストリングスに入社。

1.学生時代にアルバイト先の職人(キッチン)とサービス(ホール)の業務に感銘を受け、その両方を兼ね備えている二刀流のような”バーテンダー”という他にはない魅力の職業に最も惹かれたから。

2.ギムレット。一番好きなカクテルでもあり、バーテンダーになってから最も勉強し考え練習した思い入れのあるカクテル。

3.かつての上司たち。サービスとはなにか、職人とはなにか、バーテンダーとはなにかを考えさせてくれた上司たちに肩を並べ、いずれは追い越すこと。

4.スキルアップはもちろんのこといかにこのバー「リュトモス」を世界のバーシーンのひとつとして飛躍させられるか、果敢にチャレンジしていきたい!







Morio Maruyama

2014年より約8年間、親しんだ某日系ホテルを卒業し、培った技術を新天地で発揮すべく2022年1月よりストリングスへ入社。

1.つい飲みすぎでしまう父親に身体に優しく楽しい飲み方を伝えるため。自らが上のステージを目指すことで、尊敬する父親にプロとしてまた飲み仲間として受け入れてもらうことができた。もうひとつは格好良さに惹かれて。感性に根差した純粋な動機を大事にしたい。

2.マルガリータ。テキーラベースで豪快なイメージながら、その実とても繊細なカクテル。

3.カクテルが口に合わないときはすかさずリメイクを提案するような真摯さや、想像できないような卓越したカクテルメイク技術など、たくさんのバーテンダーから刺激を受け学びたい。

4.スキルアップとリュトモスの知名度向上のために、さまざまなカクテルコンペティションにチャレンジしていきたい!





1.バーテンダーになった理由2.得意なカクテル3.目指したい人・目指したいこと4.今後挑戦したいこと



スプリングカクテル「桜カクテル」

4人のバーテンダーが嗜好を凝らしてご用意したカクテルはすべてに桜リキュールを忍ばせています。異なる桜がそれぞれに香る4種類のオリジナリティー溢れるカクテルを、春の訪れを感じながらごゆっくりご堪能ください。

期 間: 2023年3月1日(水)- 4月30日(日)

時 間: 日~火曜 17:00 - 23:00 (LO 22:00) | 水~土曜&祝前日 17:00 - 24:00 (LO 23:00)

*水~土曜&祝前日はライブミュージックをお楽しみいただけます。

料 金:各2,310円

(カクテル名は上記画像左から)



桜並木 SAKURA NAMIKI



旬のフレッシュないちごが香る桜マティーニ

六 ジン、マンチーノ セッコ、奏 桜リキュール、コアントロー、アランミリアシャルドネジュース、レモンジュース、ストロベリーシロップ、オレンジピール、白いちご



ビューティー オブ サクラ Beauty of SAKURA



りんごの爽やかに桜とマッカランが重なる奥深いフレーバーカクテル

奏 桜リキュール、桜シロップ、レモンジュース、マッカラン12年、皮付りんご



夕桜 Yu-ZAKURA



桜の間から抜けるハーブ&スパイスが印象的なこっくりした梅酒カクテル

梅酒、奏 桜リキュール、サザンカンフォート、オーキッドシロップ、桜の小枝



スプリングブロッサム Spring Blossom



ふわっと桜がそよぐような優しい甘さのスイーツカクテル

響 ブレンダーズチョイス、奏 桜リキュール、グランマルニエ、ストロベリーミックスピュレ、卵白、いちご、バニラアイス、タイム



※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

※お問い合わせ:公式サイト( https://bit.ly/sakuracocktails_ic )または03-5783-1258(レストラン予約直通)

※画像はイメージです。



「カクテルシークレット」開催!



ストリングスバーテンダーたちによるカクテルアカデミー。カクテルラバーにぜひお越しいただきたい、2種のメイキングと1種のテイスティング、ペアリングフード付き。ホームパーティのカクテルメイキングにも役立つプロのレシピを教えます!

開催日時: 2023年3月29日(水)19:00 受付 19:30 スタート

参加費:9,000円(税金・サービス料込)



◇リュトモスについて

シックな空間でゆったりと大人のバータイムをお過ごしいただける、ギリシャ語で“リズム”という名の「リュトモス」。そこには自分だけのリズムを刻める、特別な時間が待っています。コーヒー一杯から、バーテンダーによるクリエイティブなカクテル、厳選されたワインセレクションに希少なスコッチやジャパニーズウイスキーなどのスピリッツにいたるまで、一日を通してシーンに合わせてご利用いただけます。



◇ザ・スコア・ダイニングについて

26階の「ザ・スコア・ダイニング」は、音楽を共有するために必要な “楽譜” になぞらえた4つのレストランが競演するエリア。多くの賞に輝くスターシェフたちによる、独創的な美食の数々を楽しめるデスティネーション・レストランです。ギリシャ語で“リズム”を意味するカフェ&バー「リュトモス」は、スコア・ダイニングの世界へお客さまをいざなうエントランスです。続くイタリアングリル「メロディア」は、音楽を構成する要素のひとつであるメロディをイメージ。「リュトモス」の空間とデザインをゆるやかに引き継ぎ、「メロディア」の空中に浮かぶ照明が音符を思わせます。東京のパノラマが広がる圧巻の眺望が堪能できる「チャイナシャドー」は、オーセンティックなチャイニーズをベースに新たな食材やエッセンスを掛け合わせた中国料理の数々を提供します。そしてアトリウムの中央、「リュトモス」と「メロディア」の間には、鉄板焼「風音」。ストリングスホテル東京インターコンチネンタルが奏でる「ザ・スコア・ダイニング」は品川上空で味わえる唯一無二の美食の競演です。



ストリングスホテル東京インターコンチネンタルについて

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスによる心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。圧巻の眺望を誇る203の客室、活気溢れる4つのレストランとカフェ&バー、最新鋭の設備を備える宴会施設など充実した施設を擁しています。2019年には大規模な改装工事を行い、同年9月に開設したクラブインターコンチネンタルラウンジをはじめ、12月オープンのダイニングデスティネーション「ザ・スコア・ダイニング」など、ホテル名である「ストリングス(弦楽器の意)」を随所に感じていただけるような、音を奏でる空間に生まれ変わりました。新たなホテルコンセプトは「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」。洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。ホテルの詳細・最新情報は公式サイト、そしてSNSにてご紹介しています。

公式サイト:https://intercontinental-strings.jp/jp

Instagram 公式アカウント:https://www.instagram.com/strings_ic/

Facebook 公式アカウント:https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/

Twitter 公式アカウント:https://twitter.com/STRINGSICTOKYO



インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツは、75年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力をご体験いただける旅をご提供しています。インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみください。充実したアメニティと、さりげない心づかいが感じられる上質なサービスが、グローバルで洗練された旅を実現いたします。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細やかなサービスによる心のこもったおもてなしで、優雅で心地よいご滞在をご満喫ください。また、インターコンチネンタル(R) アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタル(R)を通して、特別なサービスをお届けしています。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものになるよう、ほかでは味わえない特別なご体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。

下記の17ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,800軒超のホテルが開発中となっています。

また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

•ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ

•プレミアム: vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

•エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, avid ホテルズ

•スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約325,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。

日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2022年3月現在、6ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ)、44ホテル、12,000室超を展開しています。

今後もvoco大阪セントラル、インターコンチネンタル沖縄美らSUNリゾート、リージェント京都の開業を予定しており、日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。

IHGグローバルサイト:https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト:www.ihgplc.com

IHGワンリワーズサイト:https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/offers

