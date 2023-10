[株式会社ピアラ]

タレントや、レーベル、IPコンテンツホルダーなどのエンタメ業界において活動を行う方々や企業に対して、収益向上を図るための包括的な活動を支援するとともに、ユーザーに対してもこれまでにない体験価値を提供することができるプラットフォーム「CYBER STAR(サイバースター)」を運営する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)は、クリエイターサポート事業を行う株式会社NeXT(本社:東京都新宿区、代表取締役:乗田宏幸、以下「NeXT」)と業務提携契約を締結しましたことをお知らせいたします。











業務提携の背景





YouTubeが代表に挙げられる動画配信市場の成長を経て、コロナ禍をきっかけに急伸したライブ配信は、規制緩和された現在もなお成長を続けており、そのコンテンツは多岐に渡りライバーはエンターテインメントだけでなく、ゲーム・料理・トレーニングなど自身の興味やスキルに合った内容を配信しています。ライバーはその配信を通じてファンコミュニティを形成し自身のブランドを構築して収益化を図っています。

しかし誰でも簡単に挑戦はできるもののクリエイター活動だけで生計を立てられるのはごく少数であるのも事実で、事務所に所属せず個人での活動のみで成功するのはハードルが高いことから、当社はクリエイターのプロが育成支援しキャリアの確立を目的とする事務所「Fairy」を設立しました。

NeXTは配信アプリ「17LIVE」、「ミクチャ」、「TikTok」等と提携し、独自のイベント・オーディションを企画・運営を通じてライバーをはじめとするクリエイターの育成支援を行っている企業です。NeXTとの協業により「Fairy」に所属するクリエイターのナレッジやノウハウの蓄積や活躍の場の拡張が見込めること、またライブコマース等を活用したマーケティング施策を検討している当社のクライアントへの提案の多様性が広がることからこの度の業務提携に至りました。





▼NeXTのイベント実績1.「大人気韓国コスメ『A’pieu』PRオーディション」

ミクチャ配信で日本でも若年層から高い支持を得ているコスメブランドのPRモデルに起用





▼NeXTのイベント実績2.「ウェディングドレスPRモデル決定戦!!」

17LIVE配信でオーディション進出権を獲得





今後の展開





本業務提携を通じてプラットフォームごとの特性を熟知しているNeXTのイベントオペレーション力と、当社が培ってきたマーケティングのノウハウを活かし、業種を問わず様々なジャンルのイベントを開催を予定しております。

そして、すでにお知らせいたしましたVTuber事業や5社共同の新規IPプロジェクト「らぶフォー」に続き、IPの創出を進めていく上で、当社が運営しているクリエイターエコノミープラットフォーム「CYBER STAR」の多彩な機能を活用し、ライバーオーディション等の開催も視野に入れております。



当社は今後もエンターテインメント業界における事業の拡大及び領域の多角化を目指し、ライバーの育成強化を図ってまいります。



【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 :株式会社ピアラ

代表者 :代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 :〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 :2004年3月

事業内容 :1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 :851百万円(2023年6月末)

証券コード:東京証券取引所プライム市場(証券コード:7044)

関連会社 :比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社

URL :https://www.piala.co.jp/



【株式会社NeXT 会社概要】

商号 :株式会社NeXT

代表者 :代表取締役CEO 乗田 宏幸

所在地 :〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目3-12新宿区西新宿水間ビル

設立 :2023年6月

事業内容 :クリエイティブパートナー事業、クリエイターパートナー事業、DXパートナー事業

URL :http://corp-nextgroup.com/



