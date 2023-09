[株式会社マックスマーラ ジャパン]

MAX&Co.ではこのたび、5年前に、ニューヨークの老舗高級デパート「バーグドルフ・グッドマン」とパリのセレクトショップ「コレット」のウィンドウより華々しいデビューを飾ったファッション&ライフスタイルブランド「CHUFY」の創始者であり、デザイナーのソフィア・サンチェス・デ・ベタクとタッグを組み、「&Co.llaboration」シリーズの最新章を発表します。

ブエノスアイレス生まれのソフィア・サンチェス・デ・ベタクは、現在、ニューヨーク、パリ、そして夫と娘と共に暮らすマヨルカ島を拠点として活躍しています。



「&Co.llaboration」シリーズの最新作、「SOUVENIRS OF LIFE」は、ソフィア・サンチェス・デ・ベタクがこよなく愛するファッションと旅のマリアージュ。「人生の記念品とは、私たちの人生を形作る重要なイベントや人間関係、節目となる出来事によって残された無形の痕跡のこと。そこには、大切な思い出、学んだ教訓、個人としての成長、そして私たちが周りの人たちに与える永続的な影響が詰まっています。こうした記念品は、私たちに、自分が何者であるかを思い出させ、知恵とインスピレーションを与え、人生の旅路を導いてくれるのです」。MAX&Co.とCHUFY、それぞれのアーカイブ、そしてソフィアが足を運んだ世界中の蚤の市への旅をインスピレーションソースとするこのカプセルは、冒険心と機能的な実用主義が融合した、まさに快適さが鍵となるコレクションです。

コレクションのルックは、パーカーやブーツ、サンダルが主役。また、クラシックなバスケットなどのバッグはどれも、シーンを問わずどこにでも持っていける魅力が漂います。人生の記念品は、様々な形で私たちの前に現れます。ソフィア・サンチェス・デ・ベタクが得意とするパッキング術を生かし、各アイテムは生来の多用途性を備え、簡単にミックス&マッチでき、デイタイムからナイトタイムへ、ビーチからバーへ、ボートから自転車へ、シームレスに移行できるようにデザインされています。

「人生の記念品を集めるには、マインドフルネスの考え方と感謝の心を常に忘れないことが重要です。そのためには、人生の一瞬一瞬を精一杯生き、その美しさ、そして人生が与えてくれる教訓に感謝する必要があります。人生そのものが壮大な冒険であるという考え方を受け入れることで、私たちは、こうした無形の宝物を意識的に収集できるようになるのです。」

コレクションに込められたメッセージとは?それは旅へのラブレターです。実際、コレクションのロゴには、旅の記念となる地図が採用されています。

スタイルとは、何を身につけるかではなく、身に着けたものがあなたをどこに連れて行ってくれるかということなのです。

旅で重要なことは、目的地ではなく、そこにたどり着くまでの旅路なのです。



About &Co.LLABORATION

「&Co.LLABORATION(アンド コラボレーション)」は、2022年春夏コレクションからスタートしたカプセルコレクションシリーズ。マックス アンド コーの理念である「一体感」を表現しています。マックス アンドコーのストーリーの一部として、著名人から若手クリエイターまで、ブランドと親しい友人たちを招待し、ブランドのDNAに彼ら自身の解釈を加えたシーズン限定のカプセルコレクションです。



About MAX&Co.

インターナショナルファッションブランドであるMAX&Co.(マックス アンド コー)は、人生においてもファッションにおいても、素晴らしい個性を持つ女性たちのために、高品質で多用途に使えるシックな衣服とアクセサリーを創造しています。MAX&Co.は、マックスマーラ・ファッショングループのメンバーであり、オンラインと世界400以上の店舗で販売されています。

