[レキットベンキーザー・ジャパン株式会社]

メディキュット新アンバサダーにTWICE MOMOさんが就任!MOMOさんが「バルーンダンス」を披露するメディキュット新TVCMも 9月27日(水)より放映開始



レキットベンキーザー・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区東五反田/代表取締役社長:スチュアート・ウィザビー)は、メディキュット新アンバサダーに就任したTWICE MOMOさんが出演する新TVCM「MQ×MOMO フルレッグ 23A/W」の放映開始にあわせて2023年9月27日(水)より、限定グッズが当たる「秋の脚ケアキャンペーン」を開始します。







メディキュット×MOMO キャンペーンサイト: https://www.mediqtto-campaign.com/



「秋の脚ケアキャンペーン」は第1弾9月27日(水)から10月31日(火)と、第2弾11月1日(水)から12月31日(日)の2回に分けて実施します。対象のメディキュット商品を1つ以上購入したレシートで応募することができます。応募者全員にMOMOさんからの限定応援メッセージムービーをプレゼント。さらに抽選でメディキュット詰め合わせとメディキュットが収納できるケースが当たります。



新TVCMでは、アジア発9人組ガールズグループTWICEのメンバーMOMOさんが、「すっきり」と「うっとり」をテーマに、目覚めてすぐ脚をリズミカルに動かす「バルーンダンス」を披露。美しく軽やかに踊るMOMOさんを通して、寝ながらメディキュット フルレッグを履いた脚のすっきり感とうっとりした朝の気分を表現しています。「バルーンダンス」を踊るMOMOさんの美脚とキュートな表情にご注目ください。



キャンペーン概要





キャンペーン名

MediQtto× MOMO 限定グッズが当たる!第1弾 秋の脚ケアキャンペーン

応募方法

対象商品を店舗(ECストア含む)で購入し、購入レシートを撮影します。

撮影したレシートを専用応募フォームから添付して必要事項を入力。

※第1弾・第2弾ともに2023年9月27日(水)~2023年12月31(日)にお買い上げのレシートが対象です。

対象商品

すべてのメディキュット商品(一般医療機器・管理医療機器を除く)

応募期間

2023年9月27日(水)10:00~2023年10月31日(火)23:59

景品

A賞 応募者全員にあたるMOMOさんからの応援メッセージムービー

B賞 抽選で100名様にあたるメディキュットケース&メディキュット詰め合わせ

※サイン、メッセージカードは手書き文字を印刷したものになります。



※景品は、A賞B賞ともに第1弾と第2弾では内容が異なります。画像はイメージです。

※第2弾の詳細は後日発表予定です。



新CM概要





タイトル :「MQ×MOMO フルレッグ 23A/W」篇

出演 :TWICE MOMO / hana

放送開始 :2023年9月27日(水)

放送エリア :全国

URL :https://youtu.be/zFaB-ji1Eow



MOMOさんが踊る「バルーンダンス」

https://www.youtube.com/shorts/K5anKHlSBUc



CMストーリー

朝の光が差し込むベッドルーム。メディキュットを着用して眠っていたMOMOさんが目を覚まします。そして、メディキュットを脱いだその脚には軽やかなバルーンが。MOMOさんは脚を伸ばしたり、ステップを踏んだり、美しいバルーンダンスを披露します。気持ちよく目覚めた後は姉のhanaさんとともに、鏡の前で楽しそうに朝の身支度をはじめます。





MOMOさん着用製品



寝ながらメディキュット フルレッグ

心地よく寝ている間に気持ちのいい引き締め感。履いて翌朝の脚すっきり。



サイズ:M/L

カラー:ラベンダー

価格:オープン価格

販売店:全国ドラッグストア、スーパー、ホームセンターなど※一部取扱いのない店舗があります。



プロフィール

TWICE MOMO(モモ)

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、Asia No.1最強ガールズグループ。

2017年6月28日にTWICE JAPAN DEBUT BEST ALBUM『#TWICE』で日本デビュー。

リリースする作品では数々の記録を塗り替え、2019年には初のドームツアーの実施。

2022年、日本デビュー5周年を迎え、約2年ぶりの来日公演となったTWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPANを東京ドームにて3日間開催。韓国からデビューしたガールズグループとして、初の東京ドーム3日間連続公演という記録を樹立。さらに、現在開催中のTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'では、2023年5月に自身初となる日本でのスタジアムライブTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPANを開催。東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて、計4日間開催し、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独公演開催の記録を樹立した。

また、米ロサンゼルス・SoFiスタジアムでは、女性グループ史上初めての公演および完売を達成。

5月31日にはTWICE JAPAN 10TH SINGLE『Hare Hare』をリリースした。

そして、今年の12月に名古屋・バンテリンドーム ナゴヤ(12月16日、12月17日)、福岡・福岡PayPayドーム(12月27日、12月28日)にてTWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPANの追加公演を開催する。



メディキュットについて





メディキュットは、英国の医療用ストッキングをルーツに持つ段階着圧ソックスブランドです。1997年の誕生以来、英国基準の設計で、段階圧力ソックスのリーディングブランドとして、常に健やかで美しい脚をサポートしています。



メディキュット公式ウェブサイト :https://www.mediqtto.jp/

メディキュット公式Instagram:https://www.instagram.com/mediqtto/

メディキュット公式X :https://twitter.com/Mediqtto

メディキュットフォーメン公式X:https://twitter.com/MediqttoMEN

メディキュット公式YouTube : https://www.youtube.com/@mediqtto



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/26-16:46)